香港警方國安舉報熱線，設立兩年收40萬則舉報訊息

對於現代人來說，生活無論工作、學習或是娛樂都離不開網路，為了追求最佳網路使用體驗，許多人都願意多花點錢直接升級更高速的家用寬頻，但還是不免會遇到網路卡頓不順，甚至直接斷線的狀況，而且有時候根本找不出原因，實在讓人很惱火，無論是追劇正到關鍵情節時轉圈圈，或是正上網搶演唱會門票時老是「已售完」，真的會讓人很崩潰！

上網時最討厭的事情莫過於無預警的卡頓、斷線，真的讓人很崩潰！

為了幫助大家找出家中寬頻網路斷線卡頓、品質不佳的真正原因，現在立即鎖定「光速新聞」的最新報導，詳細解析助你找出網路品質不如人意的真正問題。

家用寬頻要穩定，鎖定三大關鍵

網路使用要夠順，牽涉的影響因素其實不少，為了讓大家能最速掌握問題，下面就為大家歸納出三大關鍵，趕快來看看你家寬頻網路的選用是否有考量到這些問題：

家用寬頻要穩定，不容忽視這三大關鍵！

1. 上傳夠給力，速度才夠快

一般大家在選擇家用寬頻方案時，多半會聚焦於「下載速度」的頻寬大小，不過實際上網路連線遠端主機時，「上傳速度」的頻寬大小也很重要，若是速度不夠快，也會連帶影響下載速度；此外，大家目前常用的網路服務，也非常重視上傳頻寬的規格，像是各類型社群平台分享、開直播、透過雲端服務自動備份資料…等，都需要更充足的上傳頻寬，才夠有效率。

目前市面上常見的家用寬頻方案中， HiNet 光世代是少數上傳速度給好給滿的業者。

若是仔細比較市面上常見的家用寬頻業者所提供的方案，可以發現到有部份第四台網路雖說也有 300M、500M 與 1G 下載速率的方案，但搭配的上傳速率僅僅只有 50M，真的很不夠用啊！而 HiNet 光世代相對上傳速度就超給力，以 300M 下載方案來說就搭配 150M 的上傳頻寬，500M 與 1G 方案也搭配了 250M 與 600M 的上傳頻寬，相對更為充裕，也更能滿足消費者現今使用網路的需求。

2.光纖到府穩又快

目前市面上的各大家用寬頻業者都已經標榜升級「光纖網路」，同樣都是號稱光纖，但實際上細節可是有所區別，以第四台寬頻網路來說，從機房端到使用者端，實際上是有區分「光纖段」與「同軸電纜段」的區別；而 HiNet 光世代 300M (含)以上採用「光纖到府」架構，可大大的提升網路穩定度。

3.連外頻寬大才不卡

許多網路用戶除了經常使用國內服務，也會需要來自於國外的即時內容來源，也因此「連外頻寬」也會是影響網路體驗的重要關鍵之一，若是網路服務提供業者的網路建設整備度不足－像是骨幹容量不夠、互連或海纜頻寬餘裕度不足…等，就很容易發生連線不穩定、網速緩慢與卡頓，甚至是斷線的問題。

連線國外互連總頻寬，中華電信 HiNet 遙遙領先其他業者

從 TWNIC 財團法人台灣網路資訊中心的公開資料中可以得知，國內網路服務提供業者中，中華電信 HiNet 擁有最大的連外總頻寬，提供使用者最為充裕的國外互連服務，自然也不用擔心網速不夠力的問題。

有線網路夠快，也別忽略家中的「無線網路」環境

如果前面提到關於網路穩定性的三大關鍵都有顧及，但家裡的網路品質還是不太理想，那你可能需要進一步檢視家中的「無線網路環境」的配置是否合理！現今主要上網裝置如手機、平板、筆電、智慧電視與 IoT 智慧家庭設備…等，都需要穩定的無線連網，因此除了有線網路品質，家中的無線網路建置也至關重要，而每一個人家中的空間大小、房間格局的複雜度、甚至是大坪數或是多樓層環境…等不同因素，都會影響無線網路的使用品質。

中華電信 Wi-Fi 全屋通讓你輕鬆打造全屋飆網體驗，走到哪順到哪

不過想要解決這樣的問題，需要妥善規劃好相關設備的安裝架構，一般消費者很難自己解決，也因此會建議大家考慮中華電信所推出的 Wi-Fi 全屋通來幫忙，在申裝HiNet光世代家用寬頻時，可一併由工程師協助評估家中如何建置無線網路，即使不懂網路設定、網通設備也沒問題，對消費者極為友善；同時中華電信 Wi-Fi 全屋通也提供了品質最佳的 Wi-Fi 5 與 Wi-Fi 6 機種來搭配，由工程師包辦安裝與設定，同時也會做好訊號測試與最佳化，更棒的是設備是以月租費收取（部份的HiNet光世代方案已經包含 Wi-Fi 全屋通的月租費用囉！），沒有設備高額的採購成本，也不用擔心後續的維護與折舊問題， 使用超安心。

除此之外，中華電信 Wi-Fi 全屋通服務採用 Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，全屋統合為單一網路名稱，在連網時設備也會自動切換至最佳訊號源，全程不斷線，走到哪順到哪，讓你擁有高涵蓋室內無線網路環境 ，享受最佳飆網體驗！

網路品質要好，也別忘了注意「服務」到不到位

根據東方線上 2022 年 12 月所公佈的「消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，在選用家用寬頻時，消費者除了與使用體驗高度相關的網路穩定度之外，也更為重視家用寬頻業者的「客戶服務」與「品牌信賴度」，主要原因在於過去曾遇到部份業者的客服品質不佳或無法解決問題等感到困擾，也正因如此，選擇家用寬頻業者也需要進一步了解其客戶服務品質，包括是否有能力回應客戶需求與有效率地解決障礙問題。

HiNet 光世代在 2022 年消費者滿意度調查中的13 項評比項目全數奪冠。

整體而言，使用者在決定家用寬頻業者的主要關鍵在於是否擁有「值得信賴的網路品質」，其中也包括了前面提到關於網路穩定度、上傳 / 下載速度的因素，同時針對用戶所在意的客戶服務與品牌的信賴度，也都成為不可忽視的一環。而中華電信 HiNet 光世代在 2022 年奪下消費者滿意度調查 13 項 NO.1 的優異成績，更是證明長期以來不斷精進的網路品質與持續深耕的客戶服務受到消費者的一致肯定與青睞。

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