2023/04/28,
政治

香港警方國安舉報熱線，設立兩年收40萬則舉報訊息

香港警方國安舉報熱線，設立兩年收40萬則舉報訊息
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

香港警方國家安全處主管說，目前社會看似平靜，但仍有暗湧，而「軟對抗」也不容忽視；而因涉及國安案件而逃離香港的人也是另一種國安風險，這些人離港後繼續「勾結外國勢力」。

（中央社）香港警方高層透露，《香港國安法》實施兩年來，收到約40萬條國安舉報訊息。至今有250人因為涉及國安案件而被捕，當中超過150人被檢控，經法庭判決的案件全部入罪。

警務處副處長劉賜蕙近日接受媒體訪問時，作出上述表示。

2020年6月30日晚上《香港國安法》生效後，香港警方成立了國家安全處，由劉賜蕙主管，她同時兼任維護國家安全委員會成員。

綜合本地媒體報導，劉賜蕙今天（26日）結束工作後就退休，她日前接受媒體訪問，談及過去兩年執行國安法的工作情況。

她說，國安處於2020年11月設立「國安處舉報熱線」後，兩年來收集了約40萬舉報訊息，其中一些案件更因為市民的舉報而成功執法及起訴，這個數字反映市民對國安法及國安處的支持。

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劉賜蕙宣稱，目前社會看似平靜，但仍有暗湧，而「軟對抗」也不容忽視。

她說，因涉及國安案件而逃離香港的人也是另一種國安風險，這些人離港後繼續「勾結外國勢力」，「無所不用其極圖謀打擊中國和香港」，最近就有人要求外國政府制裁香港的法官及主控官，對香港施壓，同時妨礙司法公正。

對於因為執行國安法而被西方國家制裁，劉賜蕙形容有關制裁極度無理，宣稱這是「笑話」，並強調被制裁後反而覺得要更好地維護中國國家安全。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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