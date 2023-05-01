TNL+ 2023/05/01,
影劇

【2023金穗影展】大師如何成為大師：《瘋狂富作用》導演魯本奧斯倫，旁觀他人危機的影像實驗

【2023金穗影展】大師如何成為大師：《瘋狂富作用》導演魯本奧斯倫，旁觀他人危機的影像實驗
魯本奧斯倫｜Photo Credit: 金馬執委會提供

我們想讓你知道的是

瑞典名導魯本奧斯倫分別以《抓狂美術館》和《瘋狂富作用》花式嘲諷中產白直男和富人階級，並獲得兩座金棕櫚獎。而在那之前，他更是熱衷於蒐集各種社會現象的「路上觀察家」。本屆2023金穗影展國際短片觀摩，也選映了他的兩部短片，本文將著重分析這兩部短片與他的創作脈絡的關聯。

文：趙正媛

「當沒有緊急事件發生，富有的瑞典仔如何尊嚴掃地？」[1] 在來自瑞典的魯本奧斯倫（Ruben Östlund）分別以《抓狂美術館》和《瘋狂富作用》花式嘲諷中產白直男和富人階級，並獲得兩座金棕櫚獎。

而在那之前，他更是熱衷於蒐集各種社會現象的「路上觀察家」。從影史經典到Youtube平台上惱人的短影片，從不成文的機構體制和社會慣習，到人們日常互動的眉角。

比起鋪陳一個有明確人物動機和情節轉折的故事，奧斯倫的電影更像是他在不同角落蹲點後，進而彙整出的影像觀察心得。是故，看他每次端出何種手法，來將零碎片段架構成電影，再驗證他的觀察，便成為欣賞他作品的趣味所在。

本屆2023金穗影展國際短片觀摩，選映奧斯倫的兩部短片《我的生活場景，編號6882》與《銀行事件》，即體現他早期透過影像進行的思考，以及逐漸研發出他的招牌風格的過程。本文將著重分析這兩部短片與他的創作脈絡的關聯。

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Photo Credit: GettyImages
魯本奧斯倫

成為作者之前

在正式學習電影之前，成長於瑞典西岸的斯蒂爾斯島（Styrsö）的奧斯倫，更熱愛與友人一起玩風浪板。直到滑雪成為他最喜愛的運動之後，他才開始大量觀賞相關影片，並自己拍攝紀錄他與友人滑浪和滑雪的過程。

雖然許多運動電影以結合喜劇或通俗劇敘事，而廣受大眾喜愛，但當奧斯倫在觀賞這些電影時，他一點也不在乎其中的故事情節，更重要的是呈現出這些運動好手的高超技術：「當你在看滑雪電影的時候，同一鏡頭的時間愈長，就說明滑雪的人表現愈好。」[2]

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