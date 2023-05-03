前美軍太平洋陸戰隊司令談國防產業：台灣中小企業和軍事龍頭一樣重要，共同帶動軍火產業鏈

前美軍太平洋海軍陸戰隊司令、退役中將魯德（Steven Rudder）今（3）日出席在台北舉辦的「台美國防產業合作論壇」呼籲各界重視中小企業在國防產業的重要，也強調美台合作最關鍵的核心，不只是打造精密武器系統，而是如何訓練、維護所有的系統，並建立各兵種的聯合操作能力。

魯德以太平洋海軍陸戰隊總司令的身份退休，曾在亞太地區指揮8萬名將官，曾任太平洋艦隊聯合部隊海上分隊副司令，熟悉陸、海、空作戰與地面維修與人民培訓。

「我認為世界上沒有比亞太地區更重要的區域了，尤其是講到和平。」魯德致詞時表示，在過去一年發生的俄烏戰爭，對雙方來說都是非常悲劇的一場衝突，對於歐洲和全世界都帶來了重大影響，各國從中也學到許多教訓與經驗，得以運用到今天的國防產業模型當中。

他也希望美國產業夥伴能了解台灣的策略思考，而最重要的核心概念，就是要訓練、維護所有的系統，因為這些系統沒有好好訓練跟維護，是沒有辦法撐起來的。

另一方面，魯德也重申幫助台灣產生嚇阻能力的重要性。魯德說，我們都不希望這個區域發生衝突，嚇阻的概念所要傳達的，是要打造國防的能力，這樣一個國家面對入侵者時可以防禦自己，甚至可以打造嚇阻的概念，「衝突一開始就不必發生」，魯德說這也是美台一直在追求的目標。

魯德指出，美台合作多年，合作範疇非常廣泛，不僅有大的產業鉅頭，也有小的公司，他強調中小企業也和大型企業一樣重要，在俄烏戰爭中可以看到，不管是大型的武器系統像戰機、戰艦，也看到比較小的企業挺身而出，提供同樣有效的技術協助。

無人機廠商經緯航太董事長羅正方也在論壇問答環節中提到，台灣中小企業「要的不是投資，而是一個與美國合作的機會。」他指出台灣有很棒的工業基礎，有很多很棒的企業，涉足不同領域，現在需要一個全球性方案的大目標來凝聚各界，他舉例如新興產業無人機，台廠漢翔航空與中科院在軍事方面可以打造武器平台，中小型企業可以從中看到很多機會，無論是在商用或民用上可以合作，得以一起帶動整個產業鏈。

給台灣國軍的建議？魯德：各軍種建立「作戰共同操作性」

魯德說，台灣是海島，外界可能認為亞太區域就是海洋的戰場，認為武器系統做好就好，但他提醒美台終極目標是「作戰共同操作性」，包括每個人如何能夠在同一個軍事系統中相互交談協調？如何在早上醒來，對任務有共同的了解？

魯德會後接受媒體聯訪，被問及他認為台灣優先的防禦重點，他表示必須在不對稱戰力和傳統戰爭之間取得平衡，不是二擇一，他指出在烏克蘭也看到了這一點，無論是不對稱作戰、建造彈藥庫、打造遠程火力等，要讓非常非常複雜的網路能夠互相協調。

對台灣國軍的建議，魯德仍重申作戰共同操作性的重要，「空軍、陸軍、海軍和海軍陸戰隊必須能夠協調合作」，他說在美國，任何類型軍隊的強項也是作戰共同操作性。

至於是否會在此行與台灣廠商簽署商業備忘錄（MOU）？魯德表示此行是持續與國防產業的合作夥伴對話，探索新的合作機會，他會把簽署MOU的決定留給美國政府的合作夥伴，看他們決定是要做海外軍售或直接商業銷售。

本次有25家美國軍火商來台，包括軍武大廠洛克希德・馬丁、雷神技術（Raytheon Technologies）、貝宜系統（BAE Systems）、Teledyne FLIR LLC（熱影像儀製造商）、奇異公司（General Electric，飛機引擎發動機）、內華達山脈（SNC Corporation，飛機維修）等廠商，也包括美國在台協會、2049計畫研究所等機構，代表團已赴苗栗參訪台灣首家民營航太火箭製造商和小型衛星發射服務提供商「晉陞太空」，也將拜會國防部智庫「國防安全研究院」和中科院。

Photo Credit: 中央社 美國國防產業代表團1日在美臺商業協會（USTBC） 率領下，到苗栗縣參訪台灣晉陞太空園區，雙方對於航太科技產業技術進行交流。

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核稿編輯：羅元祺