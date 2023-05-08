中國跨境交易人民幣使用率首次超過美元，離挑戰「美元霸權」還有多遠？
我們想讓你知道的是
近年來，越來越多的國家與中國達成協議，在雙邊貿易中用人民幣進行結算。尤其是去年以來美聯儲大幅加息，使這一進程加速。背後的重要原因是中國政府的推波助瀾，把人民幣雙邊結算作為重要的外交成果。
中國外匯管理局近期公布， 在今年3月的中國跨境收支中，用人民幣交易的佔比達到48％，用美元的佔比47％，這是人民幣首次在該國跨境交易中的使用率超過美元。
2009年7月，中國政府在廣州、深圳等城市開展跨境貿易人民幣結算試點，標誌著人民幣國際化的開端。當時，人民幣在中國跨境收支中佔比接近於零，美元的佔比則為83％。
近年來，越來越多的國家與中國達成協議，在雙邊貿易中用人民幣進行結算。尤其是去年以來美聯儲大幅加息，使這一進程加速。
但從全球各國的儲備貨幣來看，人民幣份額依然較少，低於歐元、日幣等，與中國的經濟體量不符。
原因
背後的重要原因是中國政府的推波助瀾，把人民幣雙邊結算作為重要的外交成果。
比如3月29日，中國和巴西宣佈達成新的協議——雙方貿易以本國貨幣結算，不再使用美元作為中介。
巴西總統魯拉在隨後訪華時表示：「我每到晚上都會問自己，為什麼這些國家都必須要以美元作為結算方式，為什麼不能用自己國家的貨幣作為國際結算貨幣？這到底是誰決定的？為什麼不是人民幣？為什麼不是巴西雷亞爾？我知道大家比較不習慣，因為大家長久以來使用美元已經成了一個習慣，但我想，21世紀我們應該可以做一點非常不一樣的事情。」
再比如，4月26日，阿根廷政府宣佈將使用人民幣替代美元，來支付從中國進口的商品。
還有，俄羅斯、伊朗等因為美國制裁，而被迫使用人民幣結算的國家。
俄烏戰爭後，美國的金融制裁使俄羅斯公司無法透過國際資金清算系統（SWIFT）結算，不得不透過中國央行打造的人民幣跨境支付系統（CIPS），使用人民幣結算。根據俄羅斯公布的消息，人民幣在俄外匯交易總量中所佔份額達到近40％，而在戰前，人民幣只佔0.32％。
還有一些國家，由於在中國的「一帶一路」倡議下，與中國合作建設大量基礎設施項目，這些項目的融資大多由中國提供，因此創造了大量以人民幣計價的資產。比如，4月中旬，孟加拉和俄羅斯商定同意使用人民幣來支付俄羅斯在該國建設的核電站項目款項。
差距
不過，從全球金融體系中看人民幣的國際化程度，則弱得多。
目前，人民幣是第五大國際儲備貨幣、第五大支付貨幣。
根據國際貨幣基金組織（IMF）公布的數據，截至去年底，美元在全球外匯儲備中佔比為58％，之後依次是歐元（20％）、日幣（5.5％）、英鎊（4.9％），人民幣只能排到第五，佔比為2.7％。
即便像巴西這樣人民幣佔其儲備貨幣比例達到第二多的國家，也僅有5.37％，不及美元的80.42％。
相比儲備功能，在支付功能上，人民幣則差不多，依然排到第五。根據SWIFT數據顯示，今年2月人民幣國際支付份額為2.19％，落後於美元（41％）、歐元（36％）、英鎊（6.58％）、日幣（2.98％）。
石油美元
「美元體系是當代美國全球霸權的核心，也是美國與以往帝國最大的不同，」在此前召開的第二屆中美政經論壇上，吉林大學經濟學院教授李曉發言表示。 他說， 這種體系下美國不透過領土控制，而是透過發達的具有廣度與深度的金融市場建構了一個全球性的資源控制體系。實際上，美國一切內外政策的核心都是在維護這個美元體系的順利運轉，這是美國的核心利益。
美元之所以是世界儲備貨幣，主要原因之一是它在二戰結束以來的全球石油貿易中佔主導地位。石油美元體系確保了美國在國際金融中的老大地位。
中國也在試圖用人民幣結算能源貿易。比如在與沙烏地阿拉伯的貿易中，中國是沙烏地阿拉伯能源產品的大買家，後者石油出口的27％和化學品出口的25％都流向中國；但中國從沙烏地阿拉伯進口的95％都集中在石油和化學品。
今年3月《華爾街日報》援引知情人士稱，沙烏地阿拉伯正考慮對華銷售石油部分用人民幣替代美元結算。值得注意的是，多年來每逢美國和沙烏地阿拉伯關係遇冷，都會有類似消息放出，但都沒有進一步動作。
「石油美元」關乎美國戰略利益，沙烏地阿拉伯又是美國武器的最大買家，戰略和安全上與美國關係極深，因此推動人民幣結算，難度將非常大。
不過，今年3月28日，中國首次實現用人民幣結算進口液化天然氣（LNG），該筆交易是中國海油與法國道達爾能源在上海石油天然氣交易中心達成的，LNG資源來自阿聯酋，成交量約6.5萬噸。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
原標題：中國跨境交易中人民幣使用率首次超過美元 離挑戰「美元霸權」有多遠？
延伸閱讀
- 《資本戰爭》：美元霸權式微？中國正試圖發展自身的人民幣互換額度網絡
- 矽谷銀行破產動搖美元霸權，中國連續7個月減持美債，規模降至13年新低
- 中國學者：多國建人民幣結算機制因不滿美元霸權，葉倫：受制裁國家尋替代貨幣恐危及美元地位
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
Tags：
先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
我們想讓你知道的是
江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。