【報稅大補帖】免稅額與基本生活費調升，線上報稅可抽獎最高20萬元

（中央社）報稅季5月1日開跑、申報期限至5月31日，基本生活費調升等減稅利多齊發，逾640萬申報戶有感；同時，手機報稅3.0新增現金繳納、申請延分期，網路申報試辦附件上傳功能，還可參加抽獎、總獎金465萬元，首批退稅對象也略微調整；各項報稅時程、措施，教戰守則一次報你知。

綜所稅申報鳴槍，掌握5大關鍵時間

一、考量今（2023）年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情趨緩、防疫措施鬆綁，報稅季維持法定的1個月期間，也就是自5月1日至5月31日。民眾若受疫情影響而無法於申報期內一次繳清稅款，可申請延期繳納、期限最長1年，或是分期繳納、最多分3年。

二、由於今年申報期限至5月底，所得及扣除額資料查調期間為4月28日至5月31日止。

三、為便利民眾報稅，國稅局將於5月1日、5月25日、26日，及5月29日至5月31日中午加班收件，其中，報稅截止當日將延長開門至晚上7時。申報期間其餘正常上班日中午，各地區國稅局將視納稅義務人臨櫃申報及查詢所得、扣除額情形，彈性調整加班時間。

四、綜所稅網路申報應檢附資料送交時間，民眾須於6月12日前寄、送至就近國稅局；或5月31日前，經由綜所稅電子結算申報繳稅系統，連結至附件上傳系統，透過網路傳送。

五、今年第一批退稅時間落在7月31日；對象包含5月31日前採網路申報者（含手機報稅）；5月31日前以稅額試算服務線上登錄或電話語音回復確認案件；5月10日前向戶籍所在地國稅局，以稅額試算服務紙本回復的退稅案件。

值得注意的是，往年民眾在5月10日前，採用二維條碼及人工申報向「戶籍所在地」國稅局的分局、稽徵所完成申報者，可列為第1批退稅，但為推廣網路申報，自今年起，採用上述2類申報退稅的案件，一律列為第2批退稅範圍，也就是10月31日領到退稅款。

適用第二批退稅者也包含5月10日前以人工、二維條碼和稅額試算紙本回復，向「非戶籍地」國稅局申報的案件；5月11日之後以人工、二維條碼和稅額試算紙本回復，向「各地區」國稅局申報的案件。此外，第3批退稅時間落在2024年1月19日。

基本生活費調升至19.6萬，免稅額、標扣額等齊拉高

今年5月申報去年所得，財政部指出，除基本生活費調升至新台幣19萬6000元，預估230萬申報戶受惠。

同時，免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額分別調高4000元到8000元不等；稅率級距、計算退職所得定額免稅的金額也有所變動，預估約641萬申報戶將有感省稅。

申報神隊友上線，手機報稅3.0功能堪比電腦版

為讓更多族群適用手機報稅，今年手機報稅3.0新增現金繳稅、申請延分期繳稅，同時，網路申報（含電腦、手機）試辦附件上傳。

財政部表示，附件上傳資料全程加密保護，同時提醒民眾，原始資料需保存7年以供國稅局日後查考。

網路宅報稅抽獎，總獎金達465萬元

今年各地區國稅局聯合舉辦「在家e報稅 好禮大Fun送」抽獎活動，現金加上電子禮券總獎金達465萬元，最大獎為現金20萬元。

民眾於申報期間，自行在國稅局以外處所，完成網路申報（含手機報稅），或稅額試算案件採線上回復（含語音回復）確認，或線上登錄繳稅者，就可參加抽獎。

為鼓勵民眾採手機報稅、使用E化方式繳納稅款，或設定金融機構帳戶辦理直撥退稅，符合上述條件的納稅義務人，還可參加「手機報稅加碼獎」及「E化繳退稅加碼獎」抽獎。

財政部表示，8月下旬將以電腦程式隨機公開抽出1萬1836位幸運兒；相關簡訊將傳送至111年度綜所稅申報資料留存的手機號碼，由得獎人自行完成兌領，特別提醒民眾報稅時記得留下手機號碼。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：羅元祺