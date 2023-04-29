TNL+ 2023/04/29,
非洲

肯亞再爆第二起邪教謀殺案，近期逾百人死於邪教，民眾疾呼深入調查

肯亞再爆第二起邪教謀殺案，近期逾百人死於邪教，民眾疾呼深入調查
肯亞內政部長勤迪基（中）針對邪教組織發表談話｜Photo Credit: GettyImages

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此外，奧德羅也會向信徒兜售生命之水及手巾，一套售價共計100先令（約為新臺幣23元）。不過先前奧德羅表示，生命之水就是一般的純水，只是經過他禱告加持，並沒有其他特別之處，但他稱手巾是聖徒保羅在聖經中使用過的，可以治癒許多人。

文：Taylor Mei

近日肯亞知名宗教團體「新生命祈禱教會」（New Life Prayer Church）領袖奧德羅（Ezekiel Ombok Odero）涉嫌謀殺多名追隨他的信徒，遭到警方起訴。

根據《CNN》報導，肯亞內政部長勤迪基（Kithure Kindiki）先前於Twitter上發文表示，當局已將奧德羅逮捕，並在將教堂關閉的同時，並協助躲在教堂裡近100名信眾撤離該地，但未針對該案提供更多細節。

「新生命祈禱教會」領袖奧德羅吸引大批信眾

奧德羅身為肯亞基利菲郡馬武埃尼（Mavueni）鎮內新生命祈禱教會牧師，在執行講道、帶領公禱及電視佈道外，也會在該教會的臉書粉絲專頁上發佈貼文，多半為希望耶穌能祛除民眾的惰性及讚美神等內容。

此外，奧德羅也會向信徒兜售生命之水及手巾，一套售價共計100先令（約為新臺幣23元）。不過先前奧德羅表示，生命之水就是一般的純水，只是經過他禱告加持，並沒有其他特別之處，但他稱手巾是聖徒保羅在聖經中使用過的，可以治癒許多人。

據關注肯亞及非洲地區新聞網站《Nation》報導指出，奧德羅展現出的魅力除了吸引了許多信眾聽他講道外，甚至還有部分信眾會在教堂過夜，希望能夠在奧德羅的祈禱下獲得治癒的力量。

對此，奧德羅強調，具治癒能力的是神，自己僅是一個神用來與信眾接觸和互動的「管道」而已。

近幾年屢傳邪教悲劇事件

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