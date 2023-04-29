蘇丹停火協議形同虛設，土耳其軍用運輸機遭擊中；化妝品、碳酸飲料成分「阿拉伯膠」供貨恐受影響

（中央社）蘇丹內亂交戰雙方27日同意延長停火協議，以終結持續近兩週造成數百人死亡與大規模破壞的戰事，28日卻仍爆發激戰，波及一架土耳其軍用運輸機，敵對將領互將矛頭指向對方。

蘇丹延長停火協議仍爆激戰

《法新社》報導，蘇丹首都喀土穆（Khartoum）再度爆發戰鬥，濃濃黑煙直竄天際，聯合國通報飽受戰火蹂躪的達佛地區（Darfur）出現激烈巷戰，據傳多人死亡。

土耳其國防部表示，其中一架軍用運輸機遭擊中，凸顯外國政府趕忙撤離公民所承受的風險。

率領蘇丹政府軍的總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）與準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）本月15日爆發暴力衝突，兩人2021年聯手發動政變，達加洛為柏罕的副手，但後來反目。

軍機砲轟快速支援部隊位於喀土穆人口稠密區的陣地，戰士使用重型機槍交火。

經美國、沙烏地阿拉伯、非洲聯盟（African Union）與聯合國帶頭居中斡旋，以確保達成更持久的休戰協議後，敵對將領27日同意將一再破裂的停火協議再延長3天。

但目擊者告訴《法新社》，他們聽到喀土穆陸軍司令部附近傳出空襲與防空火炮聲，許多居民躲避在屋內，家中的食物庫存已降到危險程度。

達加洛接受英國媒體《BBC》訪問時譴責政府軍總司令，說「柏罕不值得信賴，他是個賣國賊。這場戰爭摧毀了蘇丹。」

柏罕接受總部設於美國的《自由電視台》（Al-Hurra）訪問時，聲稱大批「傭兵」從查德、中非共和國與尼日越過邊界，趁著蘇丹陷入混亂時藉機牟利。

根據衛生部數據，這場戰鬥造成至少512人死亡、4193人受傷，統計數字據信尚不完整。

蘇丹醫師工會28日警告，醫療系統「即將」崩潰，由於無法定期洗腎，可能導致超過1萬2000人死亡。

世界衛生組織（WHO）表示，喀土穆只有16％的醫療設施正常運作，有數以百萬計民眾無法使用醫療保健服務。

蘇丹內戰可能影響碳酸飲料、化妝品生產

（中央社）蘇丹爆發衝突，國際消費品製造商爭相增加囤積阿拉伯膠（gum arabic）。阿拉伯膠是蘇丹最受歡迎的產品之一，也是碳酸飲料、糖果和化妝品的關鍵成分。

世界上大約70％的阿拉伯膠的供應來自非洲薩赫爾地區（Sahel）的金合歡屬植物（Acacia tree），薩赫爾地區穿過蘇丹這個非洲第3大國家，而蘇丹目前卻因正規軍隊和準軍事部隊之間的戰鬥而四分五裂。

出口商和這個行業的消息人士告訴《路透社》，由於擔心蘇丹持續的不安全局勢，如可口可樂公司和百事可樂公司這些依賴阿拉伯膠的公司，長期以來一直在儲存阿拉伯膠，有些公司保留3至6個月的存量，以免出現短缺。

然而，蘇丹以往的衝突往往集中達佛（Darfur）這些遙遠的地區。但這一次，首都喀土穆在4月15日爆發的戰鬥中陷入停頓、經濟癱瘓、基本通信中斷。

Kerry集團（Kerry Group）是大多數主要食品和飲料公司的阿拉伯膠供應商，集團採購經理芬尼根（Richard Finnegan）說：「根據衝突持續時間的長短，很可能對貨架上家喻戶曉品牌的成品產生影響。」

芬尼根估計，目前阿拉伯膠的庫存將在5至6個月內消耗完，荷蘭供應商FOGA Gum公司的合夥人博格坎普（Martijn Bergkamp）也有同感，他估計庫存在3至6個月內耗盡。

根據Kerry集團引述的估計，全球阿拉伯膠的年產量約為12萬公噸，價值11億美元，其中大部分是從非洲東部延伸至西部500英里的「樹膠地帶」（gum belt）提取。

《路透社》聯絡的12家出口商、供應商和經銷商說，阿拉伯膠的交易已經停頓。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：羅元祺