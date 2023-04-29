2023/04/29,
軍事

降低解放軍導彈威脅，國防部擬在台東關山外環道擴建戰備跑道

降低解放軍導彈威脅，國防部擬在台東關山外環道擴建戰備跑道
圖為台東縱谷台9線的鹿野路段，幾乎沒有任何彎道，曾納入戰備跑道的考量之中｜Photo Credit: 中央社

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住在規畫中戰備跑道旁的台東縣議員楊清順表示，戰備道的設置條件會影響道路兩旁農地，不僅農民栽種土地恐會因此縮限，到時候相關飛航限制，也會影響地方發展。建議路線能往東移和卑南溪「路堤共構」，一方面減少民意反彈，又能整建堤防，一舉兩得。

（中央社）為降低中共導彈威脅，依恃山脈天然屏障，國防部規畫在關山外環道工程擴建為戰備跑道，在兼顧國防同時增加東部交通功能。地方也提出路線再往東移和卑南溪「路堤共構」看法。

近年中共軍力提升，軍方在2021年完成屏東佳冬戰備跑道驗證後，軍方內部及民眾開始討論於東部省道增建戰備道可能性。

日前國防部選定配合台9線縱谷段拓寬計畫中的關山外環道升級為戰備跑道，也就是目前的東7線，從8公里處往南至關山鎮親水公園處約3公里。據了解，公路總局4月14、24日邀集國防部等相關單位召開工作會議研商增設戰備跑道議題，相關規畫內容尚在討論中。

公路總局表示，依戰備跑道設計需求，研擬較適合辦理路段為建設計畫核定的關山外環道路，選擇考量主要為地勢平緩、無屏障環境，將配合微調建設計畫核定路線，規畫至少3公里直線路段以符合戰備道設施需求。

公路總局表示，台9線拓寬計畫關山外環道原已環評通過，後續納入戰備道將採修正計畫辦理，因目前相關範圍尚未界定，暫無法釐清是辦理環差或環評，需等提報環保署審議後才能確定。國防部所提需包括42公尺寬及3公里直線段；另尚需要整備區，由於整備區範圍因為不在道路規畫內，公路總局並無相關資料。

空軍志航基地政戰主任吳榮華接受《中央社》記者訪問低調表達「有備無患」態度。曾任飛官的軍方人士指出，西部各戰備跑道均在中共導彈射程，中共只要破壞戰備道附近交流道或橋梁，就能阻止軍方從鄰近機場調動物資，讓戰備跑道無法作用。

因此，若能在花東公路規畫戰備道，憑藉中央山脈、海岸山脈天然屏障，於戰時供戰機緊急起降，不但可增進東部地區交通功能，在國防上也有疏解空軍佳山、志航基地在戰力保存時壓力，分散遭共軍攻擊風險。

立委劉櫂豪表示，國防的需求民眾都會表達一定程度支持，但也一定要兼顧民意，因此他要求國防部和公路總局，在國防和民意間一定要有耐心取得最大平衡，而且要對地方生態、產業影響降到最低。

住在規畫中戰備跑道旁的台東縣議員楊清順表示，戰備道的設置條件會影響道路兩旁農地，不僅農民栽種土地恐會因此縮限，到時候相關飛航限制，也會影響地方發展。建議路線能往東移和卑南溪「路堤共構」，一方面減少民意反彈，又能整建堤防，一舉兩得。

關山鎮長彭成豐也反對目前規畫的路線，他說，因為選定位置在聚落核心，加上禁建和限建等「真的影響太大」，如果位置可以討論，相信才能符合民意。

台灣目前戰備跑道分為高速公路、省道。依高速公路總局資料顯示，高速公路戰備跑道共4段，分別「國1彰化-員林」、「國1嘉義-民雄」、「國1台南-麻豆」、「國1仁德-岡山」；省道1段為屏東佳冬戰備道。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：羅元祺


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