巴拉圭大選牽動與台邦交關係，學者指出投抱中國是弊大於利

（中央社）巴拉圭大選30日登場，美國拉美專家艾里斯29日呼籲巴國，應以薩爾瓦多、巴拿馬等台灣前邦交國為戒，投抱中國僅少數人獲利，且反會引狼入室，讓北京得以影響或掌控當地政府。

巴拉圭4月30日將舉行總統大選

巴拉圭4月30日將舉行總統大選，勝選者8月15日就任。在野勢力共推人選、曾3度角逐總統大位的律師艾里格里（Efraín Alegre）曾表達有意為經濟因素轉向中國，這場選舉被視為將牽動台灣與南美洲僅存邦交國的關係。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）28日舉行線上研討會，邀請巴拉圭前官員與多位美國研究拉丁美洲的學者，探討巴國大選對美國、中國、台灣在拉美及加勒比海地區的影響。

曾擔任巴拉圭財政部、產業暨商務部首席顧問的馬錫（Fernando Masi）坦言，過去10年來，巴國面臨人民生活品質下降、財政經費不足及嚴重貪腐等3大問題，但台灣對巴拉圭沒有外國直接投資（FDI），只每年援贈公共建設資金，且金額僅具「象徵意義」，無法對巴國經濟帶來實際影響。

反之，馬錫表示，若巴拉圭轉而承認中國，將能進入中國市場，也能獲得來自中國的潛在投資，且投資可能不僅限於公共或能源建設，也包含巴拉圭努力推動的非農產品產業。

馬錫指出，對中國來說，與巴國建交也有政治與經濟好處。在政治方面，減少台灣邦交國數量，能強化世上只有一個中國的論述；在經濟層面，少了巴拉圭阻礙，可能促成中國與南美洲「南方共同市場」（Mercosur）談成貿易協定。

不過，美國陸軍戰爭大學（U.S. Army War College）戰略研究所拉美研究教授艾里斯（Evan Ellis）呼籲巴拉圭，應以尼加拉瓜、哥斯大黎加、薩爾瓦多、巴拿馬等投抱中國的台灣前邦交國經驗為戒。

專家：外交轉向中國並非如外界「浪漫」想像

艾里斯指出，外交轉向中國並非如外界「浪漫」想像，以為人人都能致富，受惠的往往只有少數政商關係良好的出口商，公共建設標案也多被中企拿去。

不僅如此，艾里斯表示，由於巴拉圭體制薄弱，若與中國建交，恐讓北京得以大幅擴大當地經濟影響力，造成所謂「政府俘虜」現象（government capture）；收服巴拉圭後，中國也不會就此止步，將更積極「追求」如海地、瓜地馬拉等區域國家。

至於美國能做些什麼，艾里斯說，美國正在進行給予巴拉圭牛肉有機認證標章USDA授權的程序，這不僅能讓巴國牛肉進入美國市場，更能為其打開歐盟、亞洲市場。

艾里斯指出，其次是在資源分配、外援及軍事合作上，美國政府應給予巴拉圭更高的優先權；美方也應清楚讓巴拉圭知道，外交關係雖是巴國主權決定，但美國也有權決定如何回應，藉此讓巴拉圭知道維繫與台灣邦交對華府的重要性。

根據民調機構Encuesta Atlas於4月20日至24日進行的民調，艾里格里與代表執政黨紅黨（Colorado Party, ANR）的前財政部長潘尼亞（Santiago Peña）支持率不相上下，分別獲得34％、33％。

但艾里斯表示，過去兩週期間，民調位居第3的候選人顧巴斯（Paraguayo Cuba）支持率明顯上升，且吸走的多是艾里格里的票，紅黨有望延續執政。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：羅元祺