矽谷銀行倒閉引起金融動盪，美國聯準會認疏失，呼籲加強銀行業監管

（中央社）美國聯邦準備理事會（Fed）28日就矽谷銀行（Silicon Valley Bank）上個月倒閉一事發表廣受外界期待的報告，呼籲加強銀行業監管，同時承認自身的疏失。

聯準會自認對銀行監管疏失

矽谷銀行在承受過多利率風險後於3月10日宣告倒閉，為整個銀行業帶來衝擊，也導致紐約標誌銀行（Signature Bank）倒閉，並促使瑞士投資銀行巨擘瑞士信貸銀行（Credit Suisse）與競爭對手瑞士銀行（UBS）在龐大壓力下合併。

《法新社》報導，負責監督工作的聯準會副主席巴爾（Michael Barr）在報告隨附的聲明中寫道：「矽谷銀行倒閉後，我們必須基於我們學到的教訓，加強聯準會的監督和規則。」

他說，矽谷銀行的管理部門未能在銀行迅速倒閉前充分進行風險管理，聯準會監督人員發現這家銀行的問題後也「未能採取足夠有力的行動」。

矽谷銀行倒閉後，大西洋兩岸的監管機關共同努力，似乎減少了銀行業的動盪，並降低了金融市場的波動性。

巴爾的報告發現聯準會「沒有意識到公司治理、資產流動性和利率風險管理方面存在重大缺陷的嚴重性」，而在高科技產業蓬勃發展時期，矽谷銀行的資產規模在2019年到2021年翻了一倍以上。

報告也批評前總統川普（Donald Trump）任內一道撤銷部分銀行業規定的法律。

報告指出，「對矽谷銀行來說，這導致較低的監督和規範要求，包括較低的資本和資產流動性要求」，而「較高的監督和規範要求」原本可能可以「強化」矽谷銀行的韌性。

巴爾表示，聯準會將考慮加強銀行業監管，以確保能夠更早發現矽谷銀行出現的這種風險和漏洞。

第一共和銀行仍陷入危機，存款銳減、股價暴跌

（中央社）美國地區性銀行第一共和銀行（First Republic Bank）公布儲戶存款銳減後，市場疑慮升高，28日盤中股價暴跌。

《法新社》報導，第一共和銀行在美股中午過後重挫38.6％報3.80美元，稍早跌幅一度超過50％。

第一共和銀行23日公布第1季儲戶存款銳減逾1000億美元以來，股價持續崩跌，近幾個交易日因波動激烈，曾數度暫停交易。

矽谷銀行3月倒閉後，第一共和銀行面臨週期性拋售賣壓，其他地區性銀行也遭受仔細檢驗。

儘管多家媒體報導重心放在有關對於銀行的可能援助方案上，但到目前為止尚未具體實現。

美國投資研究機構CFRA Research分析師約克姆（Alexander Yokum）認為最可能發生的狀況是，聯邦存款保險公司（FDIC）接管後出售第一共和銀行，或是將這家銀行的資產賣給其他金融業者。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：羅元祺