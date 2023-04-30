連勝文被指控為「泛台獨」？中共濫控、濫殺的黑暗時代又回來了

文：黃澎孝

中國最近重判反對武統台灣的劉亞洲上將「死緩」後，連續又以「台獨」、「特務」、「叛徒」之名，逮捕了台灣青年楊智淵和文化人富察；以及中共黨媒《光明日報》評論部副主任、前哈佛大學研究員董郁玉。

瞭解中共歷史的海內外華人，都已感受到當年「文革」的肅殺之氣，又週期性的復甦了。中共「扣帽子，打棍子」濫控、濫殺的黑暗時代又回來了。

中共本是蘇聯共黨的徒子徒孫，全盤繼承了史達林的血腥恐怖控制手段。早在江西瑞金時期整肅所謂的「AB團」，濫殺了一批黨內「同志」；到了延安時期，更以「整風運動」，對於投奔延安的知識青年進行了大規模的清洗和整肅。到了1960年代的「文化大革命」，更是在全中國的範圍內，進行了一場長達十年，人人自危的恐怖鬥爭。

這些恐怖的整肅運動，基本上就是以「疑神疑鬼」、「捕風捉影」開始，鼓勵內部互相揭發，然後根據「告密」內容作「有罪推定」，逼你「自證己罪」。然後就據以關押處決。其所造成的「冤假錯案」，簡直是血淚成河，罄竹難書。

在中共週期性、不定時發作的這些政治運動中，最慘的就是所謂「前國民黨黨、政、軍、特人員」。不論你是不是已經投降附匪了，幾乎都難逃被翻舊賬，究責整肅的命運。而且還株連九族，只要是沾親帶故的都得跟著倒大霉，淪為「新中國」所謂的「黑五類」政治賤民。

其實，中共建政後，全中國人民都成了「政治俘虜」。不但刨根究底的追究所謂「階級出身」的「原罪」，更離譜的是，只要家族成員有去台灣或海外的，都會因為所謂的「台灣關係」或「海外關係」，而被當成「國特」或「外國間諜」來敲打、對待。

回顧中共去今不遠的荒謬恐怖歷史，再對照富察和楊智淵的不幸遭遇，我們就可以理解：並不是習近平變得這麽恐怖了，而是，中共「不忘初心」的恐怖邪靈又再滿血復活了。

不可諱言的是，就像當初國共鬥爭的最後關頭，有一些心存僥倖的國民黨人，自以為沒有做什麼對不起國家民族的事，問心無愧，以為只要放下武器，中國人不殺中國人，就沒事了。殊不知中共完全不是我們正常人那般，根本沒有所謂的「罪刑法定」，而被中共活生生扣上「歷史反革命」的大帽子，那就後悔莫及，生不如死了。

承如中國著名的網絡平台《網易》，日前出現一則貼文，指控國民黨副主席連勝文是「泛台獨」ㄧ樣（原文如附圖），看在中共眼裡，只要不是百分百無條件接受中共統一的台灣人，其餘都是「台獨」。甚至於親中的統派政黨或個人，也都會被視為「華獨」或「暗獨」。

Photo Credit: 黃澎孝

事實上，如果連國民黨副主席連勝文都會被視為「泛獨」，那些自以為現在已親中舔共就沒事的人，特別是受到黨軍教育荼毒，肖想「引清兵入關」反「台獨」的「糊塗吳三桂」們，一旦台灣落入中共手上，別說指望中共發給他們優渥的退休俸？能夠不追究「歷史反革命」或「台獨幫兇」的罪名就已經很阿彌陀佛了。

總而言之，珍愛台灣，遠離中國，走向世界，聯合理念相同國家，堅決抗中反共，才是珍惜自由，堅守民主，永保安康的唯一生存大道。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航