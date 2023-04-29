2023/04/29,
社會

澳洲交換生誤食老鼠藥「超級華法林」中毒就醫，陳建仁：給予最好照顧

澳洲交換生誤食老鼠藥「超級華法林」中毒就醫，陳建仁：給予最好照顧
行政院長陳建仁於28日視察捷 運環狀線東環段｜Photo Credit: 中央社

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林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，本次所提及個案是「超級華法林」（Superwarfarin）中毒，是目前主要用來滅鼠的一種老鼠藥，此外，市面上的老鼠藥通常會添加「臭味劑」，預防民眾誤食。

（中央社）澳洲來台交換學生蕭里（Alex Shorey）老鼠藥中毒就醫，行政院長陳建仁今（29）日表示，將全力協助、給予最好照顧；至於病因不宜隨便揣測，要由醫療與專家判讀。

澳洲生老鼠藥中毒，陳建仁：給予最好照顧

澳洲廣播公司《ABC》報導，來自昆士蘭州的24歲大學男生艾力克斯．蕭里（Alex Shorey）在台灣交換學程期間疑因老鼠藥中毒面臨生死關頭，目前正在加護病房。

澳洲來台交換生疑中毒命危，台北醫學大學附設醫院29日證實，經診斷為第2代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，即「超級華法林」（superwarfarin）中毒，目前已轉至普通病房，病人自述應與街頭小吃無關。

陳建仁今天下午前往新北市泰山視察五股泰山輕軌建設，會前接受媒體聯訪。陳建仁指出，蕭里健康狀況是讓人最關心的，現階段全力協助就醫為主，將給予最好照顧以早日康復；至於病因不宜隨意揣測，需要醫學及相關專業單位判讀。

媒體提問，陸委會昨（28）日晚間表示前總統馬英九在希臘的一場座談會，在外國人面前批評總統蔡英文，此一再度失態的舉措，令人深感遺憾；馬英九基金會執行長蕭旭岑今天說陸委會惡意扭曲馬英九談話，很顯然極不願意國際聽到馬英九的發聲，「見笑轉生氣」。

對此，陳建仁指出，馬英九這段期間在國外的言行作為，讓許國人感到非常失望，他也不便在此多說什麼。

媒體詢問，對於保安警察是否軍事化爭議的看法。對此，陳建仁表示，部分地方首長對這議題有所誤解，行政院也多次說明，絕對不會讓保警軍隊化，目前訓練的對象與訓練課程都還在規劃中，讓國家關鍵設施可以得到保障，才是國人應該關注的。

媒體提問，是否支持五一勞動節全國放假。

陳建仁回答，先提前向全國勞工賀節，也聽到近日對國家假日規劃反映的意見，會盡速溝通做出最好的安排。

媒體詢問，將競選2024總統的副總統賴清德的「信賴之友會」是否將與「小英之友會」合作。對此，陳建仁表示，賴副總統是全台灣最好的政治工作者，希望可以持續蔡總統的優質執政，只要團結一起就可延續好的執政。

誤食老鼠藥恐內出血，腸胃不適、血尿應速就醫

（中央社）澳洲來台交換生老鼠藥中毒事件，毒物專家29日表示，根據誤食的量多少，剛開始症狀可能是腸胃道不適、噁心、嘔吐、肚子痛等，慢慢會出現如血尿、血便等現象，若有疑慮要立刻就醫。

來台灣淡江大學當交換生的澳洲大學生蕭里老鼠藥中毒，經診斷台北醫學大學附設醫院為第2代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，即「超級華法林」中毒，目前已轉至普通病房，病人自述應與街頭小吃無關。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海接受媒體聯訪表示，一般在醫院所使用的抗凝劑名稱是「華法林」（Warfarin），至於使用時機，例如外科醫師幫病人開刀，包括心臟瓣膜置換、靜脈阻塞等，抗凝劑在醫院中是合法用藥。

顏宗海表示，今天所提及個案則是「超級華法林」中毒，雖然也是抗凝劑，但主要是用來滅鼠的一種老鼠藥，「本來就不是給人吃的」，且老鼠藥通常會添加臭味劑，預防民眾誤食。

比起醫院使用藥物，顏宗海表示，超級華法林的半衰期很長，且抗凝血作用更強，如果民眾不慎誤食，將影響體內凝血功能，引起內出血。

顏宗海說，症狀包括泌尿道出血、血尿、血便，也就是腸胃道、泌尿道出血，有些病人連刷牙時牙齦都會出血，甚至女性患者如果誤食，可能出現經血異常量多狀況。

顏宗海表示，臨床上有解毒劑維他命K1可注射，但若出血症狀嚴重，打了維他命K1也沒效，輸血也能改善，民眾如果不小心誤食，應儘速就醫。

顏宗海提醒，根據誤食的量多少，剛開始症狀可能是腸胃道不適、噁心、嘔吐、肚子痛等，慢慢會出現內出血的現象，如血尿、血便等，民眾若懷疑自己不小心誤食老鼠藥，要立刻就醫治療。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：羅元祺


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