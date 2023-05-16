南北分裂之北海英雄王鎮惡：王猛的孫子啊，終究逃不過重演鄧艾的命運
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司馬昭當年委任伐蜀的，八歲小兒都知道是鍾會，但鍾會叛變嘛。可鄧艾呢？鄧艾雖建奇功，但當時卻遭誣陷，更為司馬昭直屬監軍刺殺。劉穆之就是在提醒王鎮惡，幹我們這一行（特務）的，瓜田李下，你可不要落了把柄在人手上。
文：阿前
鎮惡，是個非常特別的名字。金庸小說《射雕英雄傳》中，主角郭靖的師父：江南七怪，首怪的名字就叫柯鎮惡。在東晉以前，我們看不到這個名字，只有東晉的譙國桓氏，有桓石虔小字鎮惡。
鎮惡是什麼意思呢？難道鎮惡的父母師長，希望他能夠辟邪除妖嗎？今天的主角王鎮惡，他的阿公是這麼說的：「昔孟嘗君以此日生，卒得相齊，此兒必興吾宗，以鎮惡為名。」
看來跟生日有關？王鎮惡跟孟嘗君的生日，就是五月五日端午節。耶？端午節很惡的嗎？當然惡。
別只記著要吃粽子划龍舟立扭蛋……不是扭蛋。端午節更重要的習俗，就是懸香草，塗雄黃。如果你的年紀夠大，可能會知道，即使在台灣，清明節前都還是會有寒流報到。一旦進入了農曆五月，氣溫就一去不復還，除非下大雨了。
夏季，是蚊蟲活躍的季節，也是飲食性傳染病的旺季。古代的中國人認為，這就是瘟神到來的月份。東漢的醫書《金匱要略》就說了：「五月五日勿食一切生菜，發百病。」
不是只有迷信而已啦，但迷信的力量總是比較強的。五月五日出生的孩子，被稱為五月子。先秦兩漢有諺語說：「五月子者，長與戶齊，將不利其父母。」意思是五日子長到跟家裡的門一樣高時，一定會危害到父母。據說孟嘗君的父親，因此棄養他。但他媽偷偷把他養大，而長大的孟嘗君就回家跟他爸說，啊你是不會把門弄得高一點逆？
雖然知識份子很努力要破除這個迷信，但五月瘟神季在盤尼西林出現之前，應該都是靈驗無比的。所以王鎮惡出生的時候，家裡也是覺得這個不能養。不能養怎麼辦？倒是沒有要殺掉或丟掉，兩晉時期的解決方式，就是過繼給別人。但就像上面說的，阿公反對。
王鎮惡的阿公，就是出身北海，以「儒皮法骨」之術，協助前秦苻堅一統北方，富國強兵的王猛。江湖人稱北朝孔明，權勢滔天，養個五月子又怎麼了？誰想到五月子非但沒能鎮惡，還讓前秦整個敗亡了（牽拖）。
王鎮惡13歲的時候，前秦敗亡，王家流離失所。鎮惡被澠池人李方收留，很是感激，立誓將來必定好好報答。李方也不貪心，他說：「你是丞相的孫子，將來肯定要大富大貴的，到時候給我當個縣令就好。」好吧，老實說這個算是對於時局沒有了解的普通百姓。很顯然在李方的腦海裡，認為這只是一時的混亂。
但王家人是高官大爵，對局勢要清楚得多。鎮惡的叔父王曜，就決定往荊州投奔晉室，鎮惡也跟著一起去了。值此亂世，學兵習武，才是最佳的自保之道。王鎮惡在叔父的培養下，也走上了這條路。問題是，他騎馬也不行，射箭也不靈光。想習武，還是很講天份的……更何況十幾歲的鎮惡，早已過了學習的黃金時光。
人若五短，必有一長。王鎮惡的長處，卻在縱橫，似蘇秦，類張儀。混亂的世道，經過十多年慢慢穩定下來。30歲的王鎮惡，終於得到了機會。當時，王鎮惡是「天門郡臨澧令」。這地方在長沙的旁邊，表示王家下荊州時，攀上的是東晉地方軍閥世家。但隨著桓玄之亂為劉裕討平，擅長縱橫之術的王鎮惡也明白了，真正該下注的對象，是朝廷，是劉裕。
西元409年，劉裕北伐南燕，正值用人之際。天高皇帝遠的王鎮惡，就找了關係讓人推薦自己，千里迢迢的去見劉裕。又是一個孔明遇玄德，不過能夠讓玄德三顧茅廬的，始終只有正牌臥龍。事實上，劉裕立刻決定重用王鎮惡，可能也是因為他的「荊州勢力」。
劉裕在南荊州的能量是薄弱的，緊接而來的盧循之亂更證明了這點。當然，王鎮惡在盧循之亂中自是「表現甚佳」，升上子爵。不善武藝的他，繼縱橫之術後又開發了全新專長：指揮。像極了蘇秦，像極了張儀。
鎮惡真正的馳名一戰，卻是接下來的劉毅討伐戰。這人是劉裕的老夥伴，與劉裕聯手推翻桓楚，有實力，有野心。劉裕認為他不可能久居人下，在劉穆之的協助下逐步的試圖剷除。王鎮惡聽說了，就主動去跟劉裕說：「公若有事西楚，請賜給百舸為前驅。」
當時劉毅算是荊州負責人，王鎮惡知道事關機密，倒也不說太明，但也足夠讓劉裕知道，鎮惡的心思細膩程度了。不久，正式出兵時，劉裕果然讓王鎮惡擔當先鋒。嚴格來說，這不是平亂，而是突襲。王鎮惡的任務，也不是單純的衝鋒殺敵，挫敵銳氣。
劉裕的交付有三：
- 麻痺荊州，不能讓他們知道有大軍將來。
- 伺機破壞荊州水軍的作戰能力。
- 穩定民心，避免老百姓因恐懼而協助劉毅抵抗。
這哪是前鋒？分明就是特工間諜吧。倒也沒錯，劉裕之所以能夠控制東晉，本來就不是他戰功彪炳忠君愛國那樣簡單。他的軍師劉穆之打造的特工機構，更是其中關鍵。
而王鎮惡顯然也是要角之一。他首先謊稱船隊屬於劉毅的弟弟，平安登陸。一邊跟著迎接他的將軍前往江陵，一邊分出士兵佔領渡口，開始燒毀船艦。路上更加強宣傳，劉毅的弟弟抵達。快要到達時，江陵城守軍發現遠處煙火沖天，出來詢問，王鎮惡仍是繼續裝傻。
守軍覺得不妥，趕忙通知劉毅。王鎮惡立刻翻臉，佔領控制城門，一邊放火，一邊又派人公佈劉裕手書：大軍將至，投降不殺之類的。不僅如此，王鎮惡帶來的士兵，很多都跟劉毅的軍兵是舊識親戚。鎮惡就要他們一邊防禦，一邊展開溫情說服攻勢，慢慢的，江陵守軍放棄了抵抗。
此戰王鎮惡身中五箭，手中執槊也已破折，但終歸是逼退了劉毅。20天後，大軍才抵達。這個超乎想像的先鋒之戰，讓王鎮惡的官爵更增。但，劉裕卻要他留在荊州，「輔佐」司馬休之，要王鎮惡「鎮惡」來著。
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
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南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。