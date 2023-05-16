南北分裂之北海英雄王鎮惡：王猛的孫子啊，終究逃不過重演鄧艾的命運

文：阿前

鎮惡，是個非常特別的名字。金庸小說《射雕英雄傳》中，主角郭靖的師父：江南七怪，首怪的名字就叫柯鎮惡。在東晉以前，我們看不到這個名字，只有東晉的譙國桓氏，有桓石虔小字鎮惡。

鎮惡是什麼意思呢？難道鎮惡的父母師長，希望他能夠辟邪除妖嗎？今天的主角王鎮惡，他的阿公是這麼說的：「昔孟嘗君以此日生，卒得相齊，此兒必興吾宗，以鎮惡為名。」

看來跟生日有關？王鎮惡跟孟嘗君的生日，就是五月五日端午節。耶？端午節很惡的嗎？當然惡。

別只記著要吃粽子划龍舟立扭蛋……不是扭蛋。端午節更重要的習俗，就是懸香草，塗雄黃。如果你的年紀夠大，可能會知道，即使在台灣，清明節前都還是會有寒流報到。一旦進入了農曆五月，氣溫就一去不復還，除非下大雨了。

夏季，是蚊蟲活躍的季節，也是飲食性傳染病的旺季。古代的中國人認為，這就是瘟神到來的月份。東漢的醫書《金匱要略》就說了：「五月五日勿食一切生菜，發百病。」

不是只有迷信而已啦，但迷信的力量總是比較強的。五月五日出生的孩子，被稱為五月子。先秦兩漢有諺語說：「五月子者，長與戶齊，將不利其父母。」意思是五日子長到跟家裡的門一樣高時，一定會危害到父母。據說孟嘗君的父親，因此棄養他。但他媽偷偷把他養大，而長大的孟嘗君就回家跟他爸說，啊你是不會把門弄得高一點逆？

雖然知識份子很努力要破除這個迷信，但五月瘟神季在盤尼西林出現之前，應該都是靈驗無比的。所以王鎮惡出生的時候，家裡也是覺得這個不能養。不能養怎麼辦？倒是沒有要殺掉或丟掉，兩晉時期的解決方式，就是過繼給別人。但就像上面說的，阿公反對。

王鎮惡的阿公，就是出身北海，以「儒皮法骨」之術，協助前秦苻堅一統北方，富國強兵的王猛。江湖人稱北朝孔明，權勢滔天，養個五月子又怎麼了？誰想到五月子非但沒能鎮惡，還讓前秦整個敗亡了（牽拖）。

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王鎮惡13歲的時候，前秦敗亡，王家流離失所。鎮惡被澠池人李方收留，很是感激，立誓將來必定好好報答。李方也不貪心，他說：「你是丞相的孫子，將來肯定要大富大貴的，到時候給我當個縣令就好。」好吧，老實說這個算是對於時局沒有了解的普通百姓。很顯然在李方的腦海裡，認為這只是一時的混亂。

但王家人是高官大爵，對局勢要清楚得多。鎮惡的叔父王曜，就決定往荊州投奔晉室，鎮惡也跟著一起去了。值此亂世，學兵習武，才是最佳的自保之道。王鎮惡在叔父的培養下，也走上了這條路。問題是，他騎馬也不行，射箭也不靈光。想習武，還是很講天份的……更何況十幾歲的鎮惡，早已過了學習的黃金時光。

人若五短，必有一長。王鎮惡的長處，卻在縱橫，似蘇秦，類張儀。混亂的世道，經過十多年慢慢穩定下來。30歲的王鎮惡，終於得到了機會。當時，王鎮惡是「天門郡臨澧令」。這地方在長沙的旁邊，表示王家下荊州時，攀上的是東晉地方軍閥世家。但隨著桓玄之亂為劉裕討平，擅長縱橫之術的王鎮惡也明白了，真正該下注的對象，是朝廷，是劉裕。

西元409年，劉裕北伐南燕，正值用人之際。天高皇帝遠的王鎮惡，就找了關係讓人推薦自己，千里迢迢的去見劉裕。又是一個孔明遇玄德，不過能夠讓玄德三顧茅廬的，始終只有正牌臥龍。事實上，劉裕立刻決定重用王鎮惡，可能也是因為他的「荊州勢力」。

劉裕在南荊州的能量是薄弱的，緊接而來的盧循之亂更證明了這點。當然，王鎮惡在盧循之亂中自是「表現甚佳」，升上子爵。不善武藝的他，繼縱橫之術後又開發了全新專長：指揮。像極了蘇秦，像極了張儀。

鎮惡真正的馳名一戰，卻是接下來的劉毅討伐戰。這人是劉裕的老夥伴，與劉裕聯手推翻桓楚，有實力，有野心。劉裕認為他不可能久居人下，在劉穆之的協助下逐步的試圖剷除。王鎮惡聽說了，就主動去跟劉裕說：「公若有事西楚，請賜給百舸為前驅。」

當時劉毅算是荊州負責人，王鎮惡知道事關機密，倒也不說太明，但也足夠讓劉裕知道，鎮惡的心思細膩程度了。不久，正式出兵時，劉裕果然讓王鎮惡擔當先鋒。嚴格來說，這不是平亂，而是突襲。王鎮惡的任務，也不是單純的衝鋒殺敵，挫敵銳氣。

劉裕的交付有三：

麻痺荊州，不能讓他們知道有大軍將來。 伺機破壞荊州水軍的作戰能力。 穩定民心，避免老百姓因恐懼而協助劉毅抵抗。

這哪是前鋒？分明就是特工間諜吧。倒也沒錯，劉裕之所以能夠控制東晉，本來就不是他戰功彪炳忠君愛國那樣簡單。他的軍師劉穆之打造的特工機構，更是其中關鍵。

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而王鎮惡顯然也是要角之一。他首先謊稱船隊屬於劉毅的弟弟，平安登陸。一邊跟著迎接他的將軍前往江陵，一邊分出士兵佔領渡口，開始燒毀船艦。路上更加強宣傳，劉毅的弟弟抵達。快要到達時，江陵城守軍發現遠處煙火沖天，出來詢問，王鎮惡仍是繼續裝傻。

守軍覺得不妥，趕忙通知劉毅。王鎮惡立刻翻臉，佔領控制城門，一邊放火，一邊又派人公佈劉裕手書：大軍將至，投降不殺之類的。不僅如此，王鎮惡帶來的士兵，很多都跟劉毅的軍兵是舊識親戚。鎮惡就要他們一邊防禦，一邊展開溫情說服攻勢，慢慢的，江陵守軍放棄了抵抗。

此戰王鎮惡身中五箭，手中執槊也已破折，但終歸是逼退了劉毅。20天後，大軍才抵達。這個超乎想像的先鋒之戰，讓王鎮惡的官爵更增。但，劉裕卻要他留在荊州，「輔佐」司馬休之，要王鎮惡「鎮惡」來著。