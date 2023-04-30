【國際大風吹】巴拉圭、瓜地馬拉大選在即，台灣的邦交國數量會「-1」嗎？

台灣的邦交國數量，是不是又要減一了呢？從1957年開始就跟中華民國建交的巴拉圭，目前是台灣在南美洲唯一的邦交國，不過這週末4月30日舉行的總統大選當中，民調暫時領先的在野黨候選人已經喊出，因為從雙邊關係中得不到足夠的經濟好處，所以如果當選會傾向跟中國建交。

不只這場大選，再過一個多月，台灣在中美洲的友邦瓜地馬拉，也要舉行總統大選。屆時邦交會不會出現變數，同樣引起關注。這些國家的選情如何？還有，為什麼中國在所謂美國後院的拉丁美洲，影響力越來越大？

如果變天，巴拉圭可能與中建交

今年3月底，宏都拉斯宣布與台灣斷交之後，台灣邦交國來到13國，大部分在拉丁美洲和加勒比海地區。其中，巴拉圭是南美洲唯一友邦，而瓜地馬拉是中美洲最大經濟體。

Photo Credit: 國際大風吹

巴拉圭現在的執政黨紅黨，曾經連續執政61年，雖然2008到2013年短暫下野，但隨後又重新上台到現在。而維持跟台灣的邦交也一直是紅黨的主張。一方面是因為強烈的反共立場，另一方面，這樣的立場也能成為跟美國爭取援助的籌碼。

然而，挺台的情緒正在消退當中。首先，前兩年COVID-19疫情來襲的時候，南美洲各國從中國獲得不少疫苗捐贈和銷售，而巴拉圭因為是台灣友邦，所以第一時間拿不到中國疫苗，也讓民眾感受到挺台的代價。

另一方面，巴拉圭作為以大豆和牛肉出口為主的農業國，話語權很大的農牧業者，也一直希望拉近跟中國的距離，畢竟中國剛好就是這兩種農產品的最大進口國。

也因此，在野聯盟共推的候選人艾里格里，除了攻擊執政黨的貪腐醜聞之外，也主張要跟中國建交，帶動國內經濟，也爭取更多中資投注。

台灣經濟很強大，是非常開發的國家、科技實力很強，但他們沒有回饋我們（維繫邦交）的努力，我們認為這個關係不平衡，所以傾向負面立場。 ——真正激進自由黨候選人 艾里格里（Efrain Alegre）

事實上，就連主張維持跟台灣邦交的執政黨候選人潘尼亞，也語帶曖昧的說，巴拉圭還是要想辦法打進14億人口的中國市場。

我主張可以繼續這段關係——跟台灣的關係——這是外交的關係、兄弟情的關係，也是認同他們的奮鬥和理想。同時，巴拉圭也要走向世界，走向所有市場，甚至包括中國14億人口的市場。 ——紅黨總統候選人 潘尼亞（Santiago Pena）

選前4月份的綜合民調，由在野黨候選人艾里格里稍稍領先。不過巴拉圭民調機構並不是很準確，上一次大選，執政黨候選人最終是當選了，但得票率只險勝3個百分點，跟好幾家民調預測的贏15到20個百分點，差距非常大。所以民調恐怕是僅供參考。

瓜國：邦交非重點，但轉向誘因仍在

那瓜地馬拉又如何呢？瓜地馬拉即將在6月25號舉行總統大選第一輪投票，如果沒有候選人得票過半，就會在8月20號由得票最高的兩位候選人，進行第二輪投票對決。蔡英文總統3月底的民主夥伴共榮之旅，才剛剛造訪這個中美洲友邦。4月底，瓜地馬拉總統賈麥岱又率團回訪台灣，表示無條件支持中華民國。

瓜地馬拉也支持貴國的外交目標，積極爭取國家主權、保護領土完整、推進和平，以及以中華民國台灣的獨立國家身份參與國際社會。 ——瓜地馬拉總統 賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）

賈麥岱表示，今年台瓜兩國建立邦交即將屆滿89年，兩國元首互訪更具象徵意義。另外也說，雙方將持續深化各領域合作，特別是醫療衛生、經濟及基礎建設方面。

對於賈麥岱訪台，中國外交部語帶威脅，暗示瓜地馬拉維持跟台灣的邦交，可能會傷害到自身經濟利益，也批評賈麥岱堅持挺台是為了個人私利。

中國是危地馬拉（瓜地馬拉）的第二大進口來源地、第五大出口目的地，承認一個中國原則、發展對華關係，符合危地馬拉的根本利益和人民心聲......我們也奉勸賈麥岱政府不要助紂為虐（協助台獨），為謀一己之私，違背國際大勢和危地馬拉人民的心聲。 ——中國外交部發言人 毛寧

專家分析，這次瓜地馬拉大選選民最關注的，主要還是打擊犯罪、消除貪腐、改善基礎建設和創造就業等等，要不要改變跟台灣的關係，並不是重點議題。目前來看，跟現任總統賈麥岱同屬保守派陣營的幾位候選人，勝算比較高，看起來整體政策不會有太大變動。

不過英國《金融時報》報導分析，像瓜地馬拉這個比較貧窮且有腐敗問題的邦交國，與台灣的貿易額小到可以忽略，雙方關係的維繫主要靠台灣提供的開發援助，而這樣的援助可以讓當地民眾有感，但相較於跟中國建交可以提供的經濟利益，以及可能帶來的外資投資，恐怕還是無法相比，因此轉向的誘因一直都在。

中國長期耕耘，「美國後院」鬆動中

拉丁美洲雖然是美國後院，但中國在這裡的的影響力一直逐步提升，尤其在經濟方面。美國智庫外交關係協會指出，美國雖然還是整個拉丁美洲的最大貿易夥伴，但是跟墨西哥的來往佔了七成之多。而中國在過去20年來，已經在八個南美洲國家取代美國，成為最大貿易夥伴，目前也是整個南美洲最大貿易夥伴。

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多年來，中國國營企業大量投資這片區域的能源和基礎建設。2017年擴展到拉丁美洲的「一帶一路」政策，至今有20個國家參與。過去三年的疫情，也讓中國提供各國醫療設備、疫苗以及貸款援助。中國會不會以這些影響力為籌碼來達成地緣政治目標，例如孤立台灣，還有扶持拉美比較專制獨裁的政權，也確實引發美國的擔憂。

中華戰略學會理事向駿指出，從去年的美洲峰會，就能看出美中在這邊競爭影響力的狀態。理論上，這場會由美國主導，邀請北美、南美、中美和加勒比國家領導人，共同討論區域問題。但直到開幕當天，35個國家和地區的國家領導人只有23位確認參加峰會，略顯尷尬。

另外，在外交政策上，他也指出有阿根廷學者發文批評，美國拜登政府上台後，還是用傳統的支持或反對、民主或專制二分法，來誘導拉美國家在美中之間選邊站，並不是很聰明的做法。

德國聯邦外貿與投資署駐智利辦公室主任施密特，提供在地的觀察。他說，中國在拉美除了造橋修路還在追尋什麼其他利益，當地人並沒有很廣泛的認識。學術界當然在討論，但政界並不怎麼關注。民眾對中國也認識不深，更不用談新疆問題、人權問題、網路審查等等，民眾幾乎一無所知。所以對他們來說，中國並非危險的夥伴，而是務實的、能帶錢過來合作的夥伴。

在美中對抗的格局之下，拉丁美洲成為這個新冷戰的前線，施密特認為，西方國家不能只談意識形態和環保永續等價值觀，還得拿出行動，才能在拉美跟中國抗衡。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航