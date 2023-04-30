【國際大風吹】巴拉圭、瓜地馬拉大選在即，台灣的邦交國數量會「-1」嗎？
我們想讓你知道的是
兩個拉丁美洲台灣友邦即將舉行總統大選，是否會外交轉向與中國建交，成為外界關注焦點，也凸顯長期耕耘美國後院之下，中國似乎逐漸成為拉美國家在美國之外的「大國」盟友選項......
台灣的邦交國數量，是不是又要減一了呢？從1957年開始就跟中華民國建交的巴拉圭，目前是台灣在南美洲唯一的邦交國，不過這週末4月30日舉行的總統大選當中，民調暫時領先的在野黨候選人已經喊出，因為從雙邊關係中得不到足夠的經濟好處，所以如果當選會傾向跟中國建交。
不只這場大選，再過一個多月，台灣在中美洲的友邦瓜地馬拉，也要舉行總統大選。屆時邦交會不會出現變數，同樣引起關注。這些國家的選情如何？還有，為什麼中國在所謂美國後院的拉丁美洲，影響力越來越大？
如果變天，巴拉圭可能與中建交
今年3月底，宏都拉斯宣布與台灣斷交之後，台灣邦交國來到13國，大部分在拉丁美洲和加勒比海地區。其中，巴拉圭是南美洲唯一友邦，而瓜地馬拉是中美洲最大經濟體。
巴拉圭現在的執政黨紅黨，曾經連續執政61年，雖然2008到2013年短暫下野，但隨後又重新上台到現在。而維持跟台灣的邦交也一直是紅黨的主張。一方面是因為強烈的反共立場，另一方面，這樣的立場也能成為跟美國爭取援助的籌碼。
然而，挺台的情緒正在消退當中。首先，前兩年COVID-19疫情來襲的時候，南美洲各國從中國獲得不少疫苗捐贈和銷售，而巴拉圭因為是台灣友邦，所以第一時間拿不到中國疫苗，也讓民眾感受到挺台的代價。
另一方面，巴拉圭作為以大豆和牛肉出口為主的農業國，話語權很大的農牧業者，也一直希望拉近跟中國的距離，畢竟中國剛好就是這兩種農產品的最大進口國。
也因此，在野聯盟共推的候選人艾里格里，除了攻擊執政黨的貪腐醜聞之外，也主張要跟中國建交，帶動國內經濟，也爭取更多中資投注。
台灣經濟很強大，是非常開發的國家、科技實力很強，但他們沒有回饋我們（維繫邦交）的努力，我們認為這個關係不平衡，所以傾向負面立場。
——真正激進自由黨候選人 艾里格里（Efrain Alegre）
事實上，就連主張維持跟台灣邦交的執政黨候選人潘尼亞，也語帶曖昧的說，巴拉圭還是要想辦法打進14億人口的中國市場。
我主張可以繼續這段關係——跟台灣的關係——這是外交的關係、兄弟情的關係，也是認同他們的奮鬥和理想。同時，巴拉圭也要走向世界，走向所有市場，甚至包括中國14億人口的市場。
——紅黨總統候選人 潘尼亞（Santiago Pena）
選前4月份的綜合民調，由在野黨候選人艾里格里稍稍領先。不過巴拉圭民調機構並不是很準確，上一次大選，執政黨候選人最終是當選了，但得票率只險勝3個百分點，跟好幾家民調預測的贏15到20個百分點，差距非常大。所以民調恐怕是僅供參考。
瓜國：邦交非重點，但轉向誘因仍在
那瓜地馬拉又如何呢？瓜地馬拉即將在6月25號舉行總統大選第一輪投票，如果沒有候選人得票過半，就會在8月20號由得票最高的兩位候選人，進行第二輪投票對決。蔡英文總統3月底的民主夥伴共榮之旅，才剛剛造訪這個中美洲友邦。4月底，瓜地馬拉總統賈麥岱又率團回訪台灣，表示無條件支持中華民國。
瓜地馬拉也支持貴國的外交目標，積極爭取國家主權、保護領土完整、推進和平，以及以中華民國台灣的獨立國家身份參與國際社會。
——瓜地馬拉總統 賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）
賈麥岱表示，今年台瓜兩國建立邦交即將屆滿89年，兩國元首互訪更具象徵意義。另外也說，雙方將持續深化各領域合作，特別是醫療衛生、經濟及基礎建設方面。
對於賈麥岱訪台，中國外交部語帶威脅，暗示瓜地馬拉維持跟台灣的邦交，可能會傷害到自身經濟利益，也批評賈麥岱堅持挺台是為了個人私利。
中國是危地馬拉（瓜地馬拉）的第二大進口來源地、第五大出口目的地，承認一個中國原則、發展對華關係，符合危地馬拉的根本利益和人民心聲......我們也奉勸賈麥岱政府不要助紂為虐（協助台獨），為謀一己之私，違背國際大勢和危地馬拉人民的心聲。
——中國外交部發言人 毛寧
專家分析，這次瓜地馬拉大選選民最關注的，主要還是打擊犯罪、消除貪腐、改善基礎建設和創造就業等等，要不要改變跟台灣的關係，並不是重點議題。目前來看，跟現任總統賈麥岱同屬保守派陣營的幾位候選人，勝算比較高，看起來整體政策不會有太大變動。
不過英國《金融時報》報導分析，像瓜地馬拉這個比較貧窮且有腐敗問題的邦交國，與台灣的貿易額小到可以忽略，雙方關係的維繫主要靠台灣提供的開發援助，而這樣的援助可以讓當地民眾有感，但相較於跟中國建交可以提供的經濟利益，以及可能帶來的外資投資，恐怕還是無法相比，因此轉向的誘因一直都在。
中國長期耕耘，「美國後院」鬆動中
拉丁美洲雖然是美國後院，但中國在這裡的的影響力一直逐步提升，尤其在經濟方面。美國智庫外交關係協會指出，美國雖然還是整個拉丁美洲的最大貿易夥伴，但是跟墨西哥的來往佔了七成之多。而中國在過去20年來，已經在八個南美洲國家取代美國，成為最大貿易夥伴，目前也是整個南美洲最大貿易夥伴。
多年來，中國國營企業大量投資這片區域的能源和基礎建設。2017年擴展到拉丁美洲的「一帶一路」政策，至今有20個國家參與。過去三年的疫情，也讓中國提供各國醫療設備、疫苗以及貸款援助。中國會不會以這些影響力為籌碼來達成地緣政治目標，例如孤立台灣，還有扶持拉美比較專制獨裁的政權，也確實引發美國的擔憂。
中華戰略學會理事向駿指出，從去年的美洲峰會，就能看出美中在這邊競爭影響力的狀態。理論上，這場會由美國主導，邀請北美、南美、中美和加勒比國家領導人，共同討論區域問題。但直到開幕當天，35個國家和地區的國家領導人只有23位確認參加峰會，略顯尷尬。
另外，在外交政策上，他也指出有阿根廷學者發文批評，美國拜登政府上台後，還是用傳統的支持或反對、民主或專制二分法，來誘導拉美國家在美中之間選邊站，並不是很聰明的做法。
德國聯邦外貿與投資署駐智利辦公室主任施密特，提供在地的觀察。他說，中國在拉美除了造橋修路還在追尋什麼其他利益，當地人並沒有很廣泛的認識。學術界當然在討論，但政界並不怎麼關注。民眾對中國也認識不深，更不用談新疆問題、人權問題、網路審查等等，民眾幾乎一無所知。所以對他們來說，中國並非危險的夥伴，而是務實的、能帶錢過來合作的夥伴。
在美中對抗的格局之下，拉丁美洲成為這個新冷戰的前線，施密特認為，西方國家不能只談意識形態和環保永續等價值觀，還得拿出行動，才能在拉美跟中國抗衡。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
對自己好也對別人好！家樂福社群變成「誇誇群」，鼓勵每個永續的最佳選擇
我們想讓你知道的是
家樂福近年致力於食物轉型的實踐，善盡永續的企業社會責任，最近積極推廣「從i開始」的價格與價值標示合一行動，將永續影響力從生產前進到消費端，並搭配活潑有趣的社群操作，讓消費者了解選擇的價值與意義，號召民眾一起發揮影響力！
相信嗎，永續與否取決於你我的一念之間。生活中，除了政府、企業等組織展開減碳、減塑、環境保育等永續行動，同為地球一員的我們，還能夠透過哪些行動，讓永續種子於日常萌芽？其實答案遠比想像中單純、簡單──做正確的選擇。
我們的生活世界是連鎖的，每個小選擇都必然影響著另一個行動。就像我們習以為常的「生產」與「消費」，如果產品的生產過程可以對環境友善、兼顧動物福利，那麼不論消費者有心或無意的選擇背後，都會直接與間接助長對永續議題的支持。簡單的供需法則不只賦予兩者緊密依存的關聯性，也在我們每次選擇的當下，都擁有足以改變世界的影響力。
社群行銷化身大型感謝祭？家樂福打造誇誇群，感謝用消費支持永續的你！
但是，改變更多時候發生在牧場、甚至是遙遠的森林或海洋，「這真的是最好的選擇嗎？」面對看不見、摸不著的影響力，消費者難免感到疑惑。為了讓大家感受影響力，今年家樂福發揮創意，別出心裁的打造另類行銷方式──誇誇群。
跟風熱門開花舞，置入商品宣傳「從i開始-i的鼓勵」，reels上線2天逾10萬觀看。
顧名思義，誇誇群就是利用社群貼文，誇獎每一位做出正確選擇的消費者。消費者只要購買特定產品，並於貼文中留言，家樂福小編就會化身為貨運司機、小農、乳牛，甚至是衛生「股」長等角色，以「您的留言真是精煉，就像透明鮮奶吐司一樣沒有加水！」、「從留言就看出您受過良好的管教，簡直跟FSC認證衛生紙對森林的管理一樣優質。」等略帶幽默的留言，鼓勵做出正確選擇的消費者，告訴所有關心永續、付出行動的人們──你真棒。
家樂福「從i開始」永續選品，讓民眾用消費選擇改變世界！
話說回來，永續消費不只是消費者的個人選擇，更是企業作為提供者與監督者，需要肩負起的社會責任──而讓人們選擇最好的前提，就是提供給他們最好的選擇。無論是尊重動物、同理動物感知的「家樂福動物福利宣言計畫」，還是2019年起力倡的蛋雞「非籠飼」，推出嚴選非籠飼（放牧）雞蛋，並逐年提升非籠飼雞蛋的銷售佔比，或是近期要求上游供應商符合「屠宰場福利改善作業」等，種種實踐企業社會責任的具體行動，都讓我們看見家樂福回到永續根本，實踐「讓消費者越買世界越好」的永續轉型過程。
此外，我們還可以從家樂福「從i開始」標示下的2,500支的i商品，一窺家樂福針對產品供應鏈提出的解決方案。下面就來看看「透明鮮奶吐司」及「家樂福抽取式衛生紙」的廣告短片，究竟是如何讓消費者認識動物福利及森林保育等永續生產的含意吧！
【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
廣告短片略帶奇幻的表現方式，不只再次回應「選擇」的影響力，更用掌聲響起傳遞世界對正確選擇的深刻感激，甚至讓人聯想到「美好生活目標」（Good Life Goals）的概念，將選擇與具體的永續行動連結了起來。例如美好生活目標對應SDG 2的行動為「了解農作物生產歷程」、「購買當地、當季且遵守公平貿易之食物」，而這兩點就完美落實在透明鮮奶吐司的生產過程之中。如此一來，當消費者做出選擇，也就成為SDGs目標的實踐者，為永續環境貢獻微薄力量。
健康買的起，永續看的見：發揮影響力從i開始
永續食物轉型議題發展至今，家樂福已將企業影響力從生產端擴散至消費者端。例如近期推動的「從i開始，我就是影響力」，就是利用從i開始價標牌將生產端的資訊透明化，透過「價格」與「價值」標示合一，讓消費者端看見金錢之外的價值，促成更多永續的選擇與行動。
除了資訊透明化，「為什麼」也是永續食物轉型中很重要的一環，而「從i開始」就是答案。「i」賦予永續行動相當多層次詮釋，最初淺的一層是「我」（I），不只意味著從我開始行動，也是對我更好的選擇；再進階些，是「愛」[ i ]，指涉出於愛而行動──為了我愛的人，也為了我們所愛的社會、土地與環境；最深層則是「Impact」（影響力），詮釋「從i開始」不只希望促進永續發展，更是對世界產生的正向影響。
在某次採訪中，家樂福文教基金會蘇小真執行長表示，「消費者不需要很多種選擇，他只需要比較好的選擇。」於是，家樂福攜手相同理念的小農及供應商夥伴，一起推動健康飲食、友善生產、在地支持及負責任生產等永續轉型，將「從i開始」的概念具現為「營養食品、無添加物、有機商品、生態農業、在地創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料、森林保育」10項類別分項，讓民眾具體看見「選擇的理由」。
除了更優質多元的選擇，家樂福也沒忘記消費者最在意的事情──價格。家樂福運用「規模經濟」的優勢，嚴格把關從食材誕生到製作的每個環節，努力降低「食物里程」，將繁複的供應鏈簡化再簡化，讓食物原料、製程都更加單純。當商品製程規格提高、生產普及，供應與消費的互動自然能夠取得平衡的價格，打造小農開心、環境放心、消費者安心的三贏局面。「從i開始」也從形而上的分類與概念，轉化為深具永續實踐意義的行動號召！
永續的路上，沒有人是局外人──和家樂福一起落實永續食物轉型！
「永續的路上，沒有人是局外人。」不只是看似聳動的標語，更是真真切切的事實。無論是多走一些路、還是多花一點錢，永續生活總是伴隨著付出；但當我們換個角度思考，消費不只是我們滿足生活需求的手段，如今更成為通往永續的途徑，我們有什麼理由不試著為自己所愛的人、為生活著的土地多付出一些、多努力一些呢？
畢竟，永續生活的重點並不是把一切有違永續的事物都視為敵人，而是我們應該更有意識的「選擇」對自己、也對環境友善的生活方式。改變永遠不嫌晚，現在就和家樂福一起加入永續行動，用消費發揮影響力吧！