職涯尋寶之旅，你是那個永遠在探索新大陸、無法靠岸的「航海王」嗎？

文：公關人生相談室

在職涯諮詢或履歷健檢的經驗中，往往會碰到某一類型的求職者，有著漂亮或至少平均以上的學經歷，但從履歷看起來的職涯軌跡總是有些跳躍。無論是產業或是職能不連貫，還是當詢問到為什麼轉職時，這類型求職者總會皺起眉頭回想，有點無奈地描述因為前一份工作做到一個階段覺得太穩定、好像沒什麼發展，剛好有人介紹其他機會就換過去了。

這類型的求職者，在描述自己過往所經歷的職涯轉換或是選擇，通常都傾向歸於機會大於主動選擇。也因此每當工作又碰到類似的平原期，當新鮮感消退而通往深度的繁瑣事項接連冒出後，他們又會覺得手邊這個似乎不是適合自己的工作，不然自己怎麼會如此沒有衝勁呢？

對於這類求職者來說，最令他們感到興奮的永遠是在前往某個目的地的過程。無論是一份新工作、新公司還是新環境，他們彷彿好像迫切探索新大陸的航海王一樣，永遠都在努力前往某處的路上。

然而，當航海王終於登陸之後，才發現原來當初夢想中的新大陸，就像任何一塊蠻荒的土地一樣，需要翻土、開墾、耕作，甚至需要親手打造自己要住宿的小屋，他們頓時就洩了氣。對於現實所面對的百廢待舉，對比於理想中那個充滿金銀財寶跟物產豐饒的小島，他們總感到失落與喪氣。原來新大陸仍在遠方，而先前的努力彷彿也都白費了。

職涯的探索階段的確像是個尋寶之旅，不過這個尋寶過程的目光，通常會需要從外在回到內心，透過與外在世界與他人互動，探索自己的潛能與優勢。更從一次次的實做中，驗證自己的技能與工作成果在市場上所能獲得的評價和估值。

職場與人的適配性，與其說是機率般或是運氣般的配對，或許更像是個互相接近、試探而平衡的過程。無論是求職者能力與工作條件的適配、與工作環境與夥伴的互動、與自身職涯方向的對焦，沒有天造地設的組合。而比較像是雙方都在有限的資源和時間中，一起同行一段目的地相同的旅程。

就如同任何一段旅程都有可能發生意外，求職與探索職涯的過程也是。不過，航海王求職者的耐心，往往只專注於航行過程中急於抵達目的地的熱切，而非登陸之後該如何經營陸地上的人生。也導致總有彷彿永遠都在上路，卻永遠沒能在某些土地上插旗，用自己的經驗與能力積累出屬於自己的領域專業。

或許，對於永遠都在路上的航海王來說，最難的永遠不是展開新的一段航程，而是如何回顧與盤點自己的一路以來的軌跡。準備在登陸新大陸時，讓自己過往的經驗和技能也可以成為建築新大陸的基礎，也讓自己總是眺望遠方的視野，能回到腳下所踏著的那塊土地。仔細耕耘屬於自己的專業和累積在下一次航行前，足以抵禦外在風浪與未知世界的能力與底氣。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航