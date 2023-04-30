【東南亞週報】潘基文訪緬會面敏昂萊、 印尼中爪哇省長被提名總統候選人、「六六空難」檔案公開
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聯合國前秘書長潘基文受緬甸軍方邀請，於4月23日以元老會副主席身分率團赴緬展開為期兩日的訪問，期間他同軍政府領袖敏昂萊及軍方高層會面。他於聲明中表示，他來緬甸的目的是為了敦促軍方立即採取措施停止暴力衝突，並與有關各方展開建設性對話。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第220期，為讀者挑選2023年4月22日至4月28日期間，有關緬甸、印尼、泰國、新加坡、馬來西亞與越南的六則東協區域大事。
緬甸｜聯合國前秘書長潘基文訪緬 促軍方邁出第一步擺脫當前危機
聯合國前秘書長潘基文受緬甸軍方邀請，於4月23日以元老會副主席身分率團赴緬展開為期兩日的訪問，期間他同軍政府領袖敏昂萊及軍方高層會面。他於聲明中表示，他來緬甸的目的是為了敦促軍方立即採取措施停止暴力衝突，並與有關各方展開建設性對話。
元老會是由南非前總統曼德拉於2007年創立，成員包括多國前政要和重要國際組織前負責人，宗旨是推動對話解決衝突、貧困和疾病等全球性問題。
潘基文指出，緬甸軍方「必須邁出第一步」擺脫當前危機。他也警告：「在現有情況下舉行選舉，可能會進一步引發暴力和分裂，選舉結果也可能會遭到緬甸人民、東協和國際社會的反對。」
另外，緬甸、東協、印度和中國的官員和智庫代表也傳出於4月25日在印度新德里召開秘密會談，為化解緬甸危機尋找對策。據聯合早報報導指出，這是針對緬甸問題第二度舉行的「1.5軌」會議，即有政府官員和民間代表共同參與會議，第一次會議是在3月於泰國召開。
消息人士透露，出席者來自緬甸、印度、中國、泰國、柬埔寨、寮國及印尼。與會者希望在某個時間點和緬甸影子政府民族團結政府（National Unity Government，NUG）正式對話，因為NUG和緬甸軍方未正式會面交談過。
（聯合國前秘書長潘基文會見緬甸軍政府領袖。）
印尼｜印中爪哇省長甘賈爾 獲執政黨提名總統候選人
印尼執政黨印尼民主奮鬥黨（PDI-P）近期提名中爪哇省長甘賈爾（Ganjar Pranowo），為2024年總統大選的候選人。
印尼民主奮鬥黨於4月21日提名中爪哇省長甘賈爾為總統候選人，甘賈爾對此表示非常榮幸，但此任務非同小可，期望能凝聚各界力量，並會在佐科威打下的基礎上持續引領印尼發展。總統佐科威也指出，甘賈爾是非常親民的領導人，也有很明確的意識及立場。
現年54歲的甘賈爾，在當選中爪哇省長前為國會議員，他在近期民調都位居高位，但最近因足球事件而支持率下滑。印尼原將於今年5月20日至6月11日舉辦U20青年足球世界盃的24強賽，然因峇厘島官員致信中央反對以色列參賽並取消抽籤儀式，最終導致國際足球總會（FIFA）取消印尼的主辦權，而甘賈爾也是公開反對以色列參賽的一員。
除了甘賈爾之外，雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）目前也被國家民主黨（Nasdem）提名為總統候選人；而印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）則獲印尼大運動黨Gerindra ）提名，目前三人都未宣布副手人選。普拉伯沃是前總統蘇哈托（Suharto）女婿，曾兩次參選總統但敗於佐科威。他曾在甘賈爾提名後公開表示，不排除與民主奮鬥黨合作的可能。
泰國｜泰國內旅行社呼籲當局釐清簽證申請改制
泰國國內旅行業者正呼籲當局釐清旅遊團簽證申請的新規定，並警告當局該規定可能會造成泰國在旅遊市場上失利，並讓許多大型旅遊團被競爭對手搶走。泰國旅行業者協會（Thai Travel Agents Association）主席表示，業者希望當局能針對新的簽證程序提出明確的答案，因為這可能會阻礙旅行團、大型會議等旅遊活動。
5月8日起，泰國駐華領事館將要求每位中國訪客申請個人簽證，即使他們是在旅行團內前往泰國，並不適用團體簽證的申請。與此同時，每家旅行社的申請人也受到限制。其他新規定還包括在申請簽證時，需提交飯店訂房文件及高於1萬人民幣的財務文件。部分旅行社申請簽證的時間也受到限制，每次申請限額20至30份，相比過去並沒有這些限制存在。
不過，專家觀察到中國遊客的人數正穩定增加，對於泰國旅遊業和整體經濟而言為正面消息。目前中國遊客每日平均人次約為10,000，該趨勢預計將持續下去。現在大部分遊客為年輕背包客或小型旅行團，多數到泰國享受當地美食與時尚，並偏好造訪多個次要城市。
據專家指出，泰國擴大中泰之間的國際航班，並提供落地簽證服務，吸引不少中國遊客。不過，旅行社認為簽證申請新規定將造成落地簽證人數爆滿，增加國際機場海關的負擔。
事實上，泰國強勢復甦的旅遊業，對其房地產帶來正面的影響。據建築材料分銷商和住宅開發商，今年第一季度泰國旅遊業表現，刺激了主要旅遊目的地的住房需求和物業翻新。
新加坡｜星中28日海上聯合軍演 中「玉林號」和「赤壁號」兩軍艦抵星
根據美聯社27日報導，中國軍方派出「玉林號」飛彈護衛艦與「赤壁號」獵雷艦兩艘海軍軍艦參加與新加坡28日展開的「2023中新合作」海上聯合軍演，兩艘軍艦隨後也將參加5月3日至5日在星國舉辦的「亞洲國際海防展覽及會議」(IMDEX Asia)，屆時將有來自62個國家、25艘軍艦參加。
此次軍演是雙方自2021年以來的首次聯合海上演習。兩年前，中國和新加坡在南海南端的國際水域舉行聯合軍演，該軍演是繼2019年雙邊防禦協議升級後，包括陸、海、空軍在內的大型演習。
新加坡與中國加深軍事合作，正值中國在南海地區不斷軍事化、緊張局勢升溫之際。為維護在這個具戰略意義國際海域自由航行的權利，包括美國在內等西方國家近年來紛紛增加在南海的艦機航行，引發宣稱對整個南海幾乎擁有主權中國的不滿。除了中國外，菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊和台灣也都宣稱對南海部分島礁擁有主權。
星中此次軍演緊接在美菲4月11日至28日軍演之後，對此，中國國防部稱，此軍演是基於2023年國際軍事合作計畫及兩國間的共識。專家表示，新加坡地位特殊，傳統經濟發展仰賴轉口貿易，所以雖是美國在區域內的傳統盟友，也要平衡機遇與風險，目前東南亞國協的發展更多依靠中國，因此新加坡不希望讓人有在大國博弈中傾向美國的感覺。
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PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
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每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
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