2023/04/30,
印太

【東南亞週報】潘基文訪緬會面敏昂萊、 印尼中爪哇省長被提名總統候選人、「六六空難」檔案公開

【東南亞週報】潘基文訪緬會面敏昂萊、 印尼中爪哇省長被提名總統候選人、「六六空難」檔案公開
Photo Credit：Phil Robertson

我們想讓你知道的是

聯合國前秘書長潘基文受緬甸軍方邀請，於4月23日以元老會副主席身分率團赴緬展開為期兩日的訪問，期間他同軍政府領袖敏昂萊及軍方高層會面。他於聲明中表示，他來緬甸的目的是為了敦促軍方立即採取措施停止暴力衝突，並與有關各方展開建設性對話。

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第220期，為讀者挑選2023年4月22日至4月28日期間，有關緬甸、印尼、泰國、新加坡、馬來西亞與越南的六則東協區域大事。

緬甸｜聯合國前秘書長潘基文訪緬 促軍方邁出第一步擺脫當前危機

聯合國前秘書長潘基文受緬甸軍方邀請，於4月23日以元老會副主席身分率團赴緬展開為期兩日的訪問，期間他同軍政府領袖敏昂萊及軍方高層會面。他於聲明中表示，他來緬甸的目的是為了敦促軍方立即採取措施停止暴力衝突，並與有關各方展開建設性對話。

元老會是由南非前總統曼德拉於2007年創立，成員包括多國前政要和重要國際組織前負責人，宗旨是推動對話解決衝突、貧困和疾病等全球性問題。

潘基文指出，緬甸軍方「必須邁出第一步」擺脫當前危機。他也警告：「在現有情況下舉行選舉，可能會進一步引發暴力和分裂，選舉結果也可能會遭到緬甸人民、東協和國際社會的反對。」

另外，緬甸、東協、印度和中國的官員和智庫代表也傳出於4月25日在印度新德里召開秘密會談，為化解緬甸危機尋找對策。據聯合早報報導指出，這是針對緬甸問題第二度舉行的「1.5軌」會議，即有政府官員和民間代表共同參與會議，第一次會議是在3月於泰國召開。

消息人士透露，出席者來自緬甸、印度、中國、泰國、柬埔寨、寮國及印尼。與會者希望在某個時間點和緬甸影子政府民族團結政府（National Unity Government，NUG）正式對話，因為NUG和緬甸軍方未正式會面交談過。

（聯合國前秘書長潘基文會見緬甸軍政府領袖。）

印尼｜印中爪哇省長甘賈爾 獲執政黨提名總統候選人

印尼執政黨印尼民主奮鬥黨（PDI-P）近期提名中爪哇省長甘賈爾（Ganjar Pranowo），為2024年總統大選的候選人。

印尼民主奮鬥黨於4月21日提名中爪哇省長甘賈爾為總統候選人，甘賈爾對此表示非常榮幸，但此任務非同小可，期望能凝聚各界力量，並會在佐科威打下的基礎上持續引領印尼發展。總統佐科威也指出，甘賈爾是非常親民的領導人，也有很明確的意識及立場。

現年54歲的甘賈爾，在當選中爪哇省長前為國會議員，他在近期民調都位居高位，但最近因足球事件而支持率下滑。印尼原將於今年5月20日至6月11日舉辦U20青年足球世界盃的24強賽，然因峇厘島官員致信中央反對以色列參賽並取消抽籤儀式，最終導致國際足球總會（FIFA）取消印尼的主辦權，而甘賈爾也是公開反對以色列參賽的一員。

除了甘賈爾之外，雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）目前也被國家民主黨（Nasdem）提名為總統候選人；而印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）則獲印尼大運動黨Gerindra ）提名，目前三人都未宣布副手人選。普拉伯沃是前總統蘇哈托（Suharto）女婿，曾兩次參選總統但敗於佐科威。他曾在甘賈爾提名後公開表示，不排除與民主奮鬥黨合作的可能

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Photo Credit: GettyImages
獲執政黨提名的總統候選人甘賈爾

泰國｜泰國內旅行社呼籲當局釐清簽證申請改制

泰國國內旅行業者正呼籲當局釐清旅遊團簽證申請的新規定，並警告當局該規定可能會造成泰國在旅遊市場上失利，並讓許多大型旅遊團被競爭對手搶走。泰國旅行業者協會（Thai Travel Agents Association）主席表示，業者希望當局能針對新的簽證程序提出明確的答案，因為這可能會阻礙旅行團、大型會議等旅遊活動。

5月8日起，泰國駐華領事館將要求每位中國訪客申請個人簽證，即使他們是在旅行團內前往泰國，並不適用團體簽證的申請。與此同時，每家旅行社的申請人也受到限制。其他新規定還包括在申請簽證時，需提交飯店訂房文件及高於1萬人民幣的財務文件。部分旅行社申請簽證的時間也受到限制，每次申請限額20至30份，相比過去並沒有這些限制存在。

不過，專家觀察到中國遊客的人數正穩定增加，對於泰國旅遊業和整體經濟而言為正面消息。目前中國遊客每日平均人次約為10,000，該趨勢預計將持續下去。現在大部分遊客為年輕背包客或小型旅行團，多數到泰國享受當地美食與時尚，並偏好造訪多個次要城市。

據專家指出，泰國擴大中泰之間的國際航班，並提供落地簽證服務，吸引不少中國遊客。不過，旅行社認為簽證申請新規定將造成落地簽證人數爆滿，增加國際機場海關的負擔。

事實上，泰國強勢復甦的旅遊業，對其房地產帶來正面的影響。據建築材料分銷商和住宅開發商，今年第一季度泰國旅遊業表現，刺激了主要旅遊目的地的住房需求和物業翻新。

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Photo Credit: 中央社
圖為曼谷席隆區有 民眾穿上超人服裝參與潑水節。

新加坡｜星中28日海上聯合軍演 中「玉林號」和「赤壁號」兩軍艦抵星

根據美聯社27日報導，中國軍方派出「玉林號」飛彈護衛艦與「赤壁號」獵雷艦兩艘海軍軍艦參加與新加坡28日展開的「2023中新合作」海上聯合軍演，兩艘軍艦隨後也將參加5月3日至5日在星國舉辦的「亞洲國際海防展覽及會議」(IMDEX Asia)，屆時將有來自62個國家、25艘軍艦參加。

此次軍演是雙方自2021年以來的首次聯合海上演習。兩年前，中國和新加坡在南海南端的國際水域舉行聯合軍演，該軍演是繼2019年雙邊防禦協議升級後，包括陸、海、空軍在內的大型演習。

新加坡與中國加深軍事合作，正值中國在南海地區不斷軍事化、緊張局勢升溫之際。為維護在這個具戰略意義國際海域自由航行的權利，包括美國在內等西方國家近年來紛紛增加在南海的艦機航行，引發宣稱對整個南海幾乎擁有主權中國的不滿。除了中國外，菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊和台灣也都宣稱對南海部分島礁擁有主權。

星中此次軍演緊接在美菲4月11日至28日軍演之後，對此，中國國防部稱，此軍演是基於2023年國際軍事合作計畫及兩國間的共識。專家表示，新加坡地位特殊，傳統經濟發展仰賴轉口貿易，所以雖是美國在區域內的傳統盟友，也要平衡機遇與風險，目前東南亞國協的發展更多依靠中國，因此新加坡不希望讓人有在大國博弈中傾向美國的感覺。


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