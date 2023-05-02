中國五一假期出遊火爆更甚疫情前，機票、住宿價格節日效應明顯

「今年五一太難了。」家住河南的武女士說起自己籌劃全家「五一」假期旅行計劃時談論起了遇到的苦惱。

「COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情三年憋壞了，」武女士告訴《BBC中文》記者，家裡的二女兒才四歲多，幾乎沒有出門旅行過，今年說什麼也要出去。「大兒子說想去北京的環球影城，女兒想去上海的迪士尼，我一看票，說你們別爭了，都去不成。」

對於武女士而言，今年「旅遊熱」比疫情前更甚，往年4月初開始訂酒店機票都來得及，今年紛紛售罄，往年「五一」、「十一」也有漲價，今年則漲得接受不了。

「心情很複雜。」武女士稱，她自己也從事學前教育行業，看到大家消費慾望這麼強，自己的生意似乎也前景看漲；但這次長假出遊只能委曲求全，最終她們一家四口自駕到連雲港，因為「借住在朋友家，可以不用訂酒店」。

火熱

根據中國旅遊研究院發佈的數據，今年「五一」假期中國旅遊外出規模有望突破2019年同期水平，預計達2.4億人次，超過2019年4個百分點，同時也會創造1200億人民幣消費。

旅遊業作為消費重要槓桿，能夠有效拉動交通、景區、餐飲、住宿、零售等行業增長。

在長假開始前夕，中國各地周五（28日）的交通晚高峰就已經開始展露出火熱的跡象。4月28日中午，滴滴出行副總裁李敏在微博上表示，「今天晚高峰轎車不容易，成功率可能不足50%」，提醒大家錯峰外出。

百度發佈的《2023年五一假期外出預測報告》稱，2023年五一假期高速公路整體車流將比2021年、2022年同期將分別上升超15%、110%，較今年非假期將上升超100%。

Photo Credit: GettyImages 圖為今年4月28日在上海虹橋車站的乘客。

武女士也遇到「大堵車」，原本開到連雲港需要五個半小時，但4月28日她開了七個小時才到臨沂，只能找地方先住下，第二天早上再開兩三個小時才能到連雲港，「前提是不再堵車」。

28日，一則虹橋高鐵站站內友情提示「上海虹橋站當日發往全國各站的車票均已售完」，和一張候車大廳內人滿為患的照片衝上熱搜。

中國比較熱門的景區，如圓明園、頤和園、八達嶺長城、環球影城、上海迪士尼、泰山等，「五一」期間的門票均已售罄。

不僅如此，熱門城市的租車服務也「一車難求」。哈囉租車數據顯示，五一期間訂單比2022年五一增長超過五倍，比2023年春節假期增長超過70%。

4月28日是節前最後一個交易日，截至當日，旅遊板塊走強。收盤時，熱門旅遊股大連聖亞漲近9%，峨眉山A漲超4%，曲江文旅、眾信旅遊、西藏旅遊、長白山等漲幅居前。

苦惱

「史上最貴五一假期，不誇張。」武女士分享她的朋友去內蒙古玩的開銷，酒店、機票齊漲價，原本一家人預算一萬五千元人民幣，最後花了三萬多。

機票價格的節日效應明顯。比如在某購票平台搜索，北京飛往杭州的單程機票，節前一天4月28日，價格達到每張2350元，但29日則已經降至1300元，到30日往後就恢復到平常價格500-800元不等。

一些知名酒店，漲價幅度顯而易見。上海東方明珠230空中酒店「五一」假期價格已漲至每晚5萬8888元，比平時高3萬元；北京華爾道夫酒店當前價格為每晚1988元，「五一」假期已漲至每晚2754元。

相對更平價的民宿酒店的漲幅也不遑多讓。位於桂林陽朔的民宿從業者向《BBC中文》表示，他們平日價格根據房型不同分別為480元、580元、680元不等，「3月份開始就陸續有客人訂五一的客房，我們的價格調整到1080、1380、1680，不到兩周就訂完了」。

上述從業者表示，往年也會在五一漲價，民宿行業主要靠「五一」、「十一」和暑假三個時期，收入可以覆蓋全年成本，其他10個月左右較為淡季，調低價格，其收入都可算作利潤。

扭曲

「疫情期間，非常難，尤其是去（2022）年，不是我給你賣慘，收入下降不止九成。而且跟房東說了很久也不給我降房租，雖然沒留什麼員工，還是欠了錢。」上述桂林的民宿經營者表示，一些大中城市的酒店還能被徵用為隔離酒店，而旅遊區的酒店比人多，輪不到成為隔離酒店，關門的比比皆是，更別說小民宿了。

旅遊業去年的慘淡，從金融市場可見一斑。

從已披露去年年報的50家旅遊業上市公司來看，其中僅7家實現淨利潤增長，而且增長有限，其餘 43家公司淨利潤同比下滑。

根據旅遊行業網站勁旅網一篇報告揭露，酒店方面，2019年，中國國內共有酒店數量33.8萬家；疫情爆發後的2020年，國內酒店數量暴跌至27.6萬家，同比減少6.2萬家；2021年略有回升，達到29.3萬家；2022年勉強重回30萬家，達到31.3萬家，依然與疫情前有不小差距。

酒店屬於重資產投入，即便2023年疫情結束，想要短時間內迅速增加酒店數量，幾乎是不可能實現的，至少需要1-2年緩衝期，才有可能讓國內酒店保有量穩定提升，恢復到2019年水凖。

同樣的情況發生在導遊、大巴司機的資源上，造成現在的旅遊業「無房、無車、無導遊」的旅遊資源荒現象，供給端的乏力遇到「五一」需求端的暴漲，造成供需嚴重失衡，影響遊客正常外出。

「春節也出門了，不過主要是走親訪友，而且冬天能去的地方有限，現在春暖花開，憋了三年，大家都想出去了。」武女士認為，五一時間短，遊客們集中在短時間外出，進一步扭曲了這個價格。