郭台銘以「走鋼索的人」形容美中強權下的台灣處境，稱民進黨幾乎不思考地往一邊靠近
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郭台銘說，民進黨政府動用一切資源力量，就是要阻止民眾有不一樣的看法，看到不一樣的事實。他表示，只要稍稍提出質疑就會被戴上「媚中」、「舔中」的帽子，逼著民眾只能接受這個策略，以為這是台灣唯一的選擇。
有意爭取國民黨提名參選2024總統大選的鴻海創辦人郭台銘，昨（29）日在臉書粉專發文，談夾在中美兩大強權間的台灣就像走在鋼索上。應保持在靠近鋼索中央的位置，才能遠離雙方武器，避免被誤傷。他更表示民進黨目前的選擇，是幾乎不思考地努力往其中一邊靠近，愈有可能掉下來跌死。
郭台銘此篇發文附了一張圖，美國與中國的國旗各在畫面的左右兩方，兩國國旗下方有一條鋼索，上頭則站了一個人。郭台銘說，在他心中經常浮現一個鮮明的畫面：兩個巨人拉著一條鋼索在拔河，將鋼索拉得愈來愈緊，不過他們各自只有用一隻手拉著鋼索，因為還要騰出另一隻手來拿著各種武器向對方射擊，在這過程中不時還要閃躲對方來襲的武器，於是他們拉著的鋼索又會隨而激烈搖晃。
郭台銘表示，就在那條鋼索上，很不幸地站著一個小人，他必須在這種極度危險情況中盡量保護自己的安全，這豈不就完全符合很多人對於目前台灣夾在中美衝突之間的想像。
郭台銘說：「讓我們更認真思考一下，如果台灣當前處境是這樣，那麼該採取什麼樣的方法會比較安全呢？」
郭台銘接著說，應該是保持在靠近鋼索中央的位置才對。靠近中央可以遠離雙方武器，避免被誤傷，可以觀察雙方動態還有一點時間應對鋼索可能的搖晃，「而且鋼索相對在中央位置會比較平穩，不是嗎？」
郭台銘表示，現在民進黨政府的選擇，卻是幾乎不思考地努力往一邊靠近，愈靠近明明就搖晃愈激烈愈難在鋼索上站得住，愈有可能掉下來跌死。而且愈靠近一邊，也就愈容易變成另一邊的射擊對象，大量槍彈砲彈本來向美國的也必然變得朝台灣打來。郭台銘對此感到納悶，「這怎麼會是對的、更不用說是聰明的、好的決策呢？」
郭台銘說，民進黨政府動用一切資源力量，就是要阻止民眾有不一樣的看法，看到不一樣的事實。他表示，只要稍稍提出質疑就會被戴上「媚中」、「舔中」的帽子，逼著民眾只能接受這個策略，以為這是台灣唯一的選擇。
郭台銘表示，其實就連他前面描述的畫面都只是事實的一面，是從政治面看出去看到的，然而在此之外還有經濟面、產業面、科技面⋯⋯換不同角度會看到更關鍵的重點：台灣哪有非得站在鋼索上不可？
郭台銘認為，台灣有辦法可以從政治的鋼索上走下來，「只要我們的領導人能夠有不同的眼光看到走下鋼索的經濟、科技、產業前景。」
郭台銘：若當選總統後做不到「和平、繁榮、清廉」，隨時可罷免他
（中央社）爭取國民黨提名參選總統的鴻海創辦人郭台銘，29日在「有話對你說」台北場回應民眾提問時說：「期待5月17日出線的是我」；他強調，若當選總統後做不到「和平、繁榮、清廉」這6個字，隨時可以罷免他。
至於是否與民眾黨主席柯文哲合作，郭台銘說，起碼他要在泛藍、國民黨出線，否則沒資格跟柯文哲談合作；而他與新北市長侯友宜，除了團結就是合作，大家不要見縫插針。
郭台銘29日舉辦「郭台銘有話對你說」台北場，邀請網紅朱學恒、近期宣布投入立委選舉的于美人出席。現場暢談AI科技的應用，郭台銘表示，民進黨將非核家園當神主牌，他支持核能，未來上台後會運用人工智慧技術，來確保核能安全無虞才會啟動。
現場媒體詢問是否會與有意參選總統的柯文哲會面，郭台銘說，國民黨主席朱立倫對於總統提名有3階段論，他也有3階段論，第一階段是若不能在泛藍與國民黨中出線，他沒有資格跟柯文哲談合作；若沒有出線，也會盡全力支持國民黨推出的人選，這是他的承諾、不會更改。
郭台銘表示，他從現在到5月17日，每一天都要開講、都在跟時間賽跑，柯文哲甫訪美回來，先給柯文哲一點時間準備；他與柯文哲的合作空間很大、合作項目也多，像新竹市長高虹安，就是他和柯文哲可合作的例子。
郭台銘29日在臉書提出「鋼索論」，被解讀是與侯友宜的「杯水論」較勁。郭台銘回應說，每個人都有自己的理論基礎，杯水論是出自黃年的大屋頂理論；他自出生那年開始，台灣就在走鋼索，在美中兩個巨人面前雖微小，但有尊嚴。
他強調，台灣與美國、中國大陸之間，不是只有戰爭、軍工、武器與和平的選項，台灣不要成為亞洲彈藥庫，而是要成為亞洲科技島，因為台灣有經濟、科技、金融等世界所需的長處等出路可以走。
至於如何爭取中間選民支持，郭台銘表示，台灣90%都是中間選民，99.99%是希望和平的選民，且「100%都是希望清廉的選民」；他若當選總統，「和平、繁榮、清廉」這6個字做不到，隨時可以罷免他。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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