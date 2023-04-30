菲律賓總統赴美4天訪問前夕，白宮籲中國停止在南海「挑釁與不安全行為」
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菲律賓總統小馬可仕這次訪美之前，即便中國外交部長秦剛週末才造訪過馬尼拉，菲國28日已指控中國海警船在南海做出「危險動作」和「侵略性戰術」，是中菲在爭議性南海海域一連串事件的最新一起。
（中央社）美國29日呼籲中國停止在南海的「挑釁與不安全行為」。上週一艘中國海警船在南海逼近攔截一艘載有媒體記者的菲律賓海岸防衛隊巡邏艦，雙方船艦差點相撞。
《法新社》報導，在美國總統拜登即將在白宮接待菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）前2天所發布的聲明中，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，這起事件提醒人們，中國在爭議海域「騷擾並恐嚇」菲律賓船隻。
米勒說，「我們呼籲北京停止其挑釁與不安全行為」。他還說，針對菲律賓武裝部隊的任何攻擊都將引來美國的回應。
這起23日發生在南沙群島的驚險事件，是中菲在南海海域連串事件的最新一起。
當時，《法新社》等媒體獲邀登上菲國海岸防衛隊巡邏艦「馬拉帕茲瓜號」（BRP Malapascua）和「馬拉布里戈號」（BRP Malabrigo），參觀菲艦的南海巡邏任務，並造訪12個島嶼和島礁。
在這趟為期6天的行程中，中國海軍軍艦和海警船尾隨菲國巡邏艦，並數度廣播要求菲國巡邏艦離開該海域。
馬拉帕茲瓜號指揮官耶南德茲（Rodel Hernandez）描述當天的驚險瞬間時稱，「要不是我下令關掉引擎，讓船掉頭，我們的船首恐怕已相撞。」
這起令人捏把冷汗的事件，發生在菲國巡邏艦駛近菲國海軍陸戰隊駐守的南沙群島仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）時。
中國外交部28日表示，菲律賓船隻未經許可駛入中國領海，屬於「有預謀的挑釁行為」。
菲國外交部發言人達沙（Teresita Daza）隨即回應：「在我們自家水域例行巡邏既不可能是預先策劃的，也不可能是挑釁的。」他還說：「這是我們行使的法律權利，而且我們會繼續行使」。
小馬可仕堅稱，他不會讓中國踐踏菲律賓在南海的權利，且會在尋求強化防務關係時傾向美國。
小馬可仕也曾預告，他將與拜登討論在南海、台灣和北韓問題上「緩和言辭的必要性」。
小馬可仕30日抵達美國進行4天訪問，預料將達成兩大協議
（中央社）拜登政府高階官員29日告訴《路透社》，美國總統拜登和菲律賓總統小馬可仕5月1舉行峰會時預料將達成兩大協議，一是擴大商業往來，二是就兩國對中國的共同關切加強軍事接觸。
小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）預計30日抵達美國進行4天訪問。菲國官員表示，小馬可仕此行意在重申菲美這兩個長期盟邦之間的特殊關係。
拜登政府高階官員29日表示，小馬可仕政府雖同時與中國和美國尋求良好關係，但馬尼拉當局益發憂心北京當局的「挑釁」外交，因此尋求與盟友建立更強健的關係。
這名官員表示：「我們尋求的並非挑釁，而是提供菲律賓道義和務實支援，讓他們在複雜的西太平洋取得成功。」他補充說：「他們的地理位置極為關鍵。」
專家表示，為了反制中國兩棲作戰入侵台灣，華府把菲律賓視為可部署火箭、飛彈及火炮系統的潛在地點。
小馬可仕這次訪美之前，即便中國外交部長秦剛週末才造訪過馬尼拉，菲國28日已指控中國海警船在南海做出「危險動作」和「侵略性戰術」，是中菲在爭議性南海海域一連串事件的最新一起。
面對中國這番施壓，菲律賓和美國迅速升高國防往來，包括大規模軍事演習，美國並在最近擴大他們在菲國基地的軍事部署。美菲這項基地協議引發中國反彈。
鑒於美菲關係曾一度於小馬可仕前任的杜特蒂（Rodrigo Duterte）時代陷困，上述美國官員表示，5月1日的這場峰會將是努力讓「同盟管理習慣」恢復到1970和1980年代水準的一環。
這名官員說：「這是試圖建立一個新的雙邊關係，一個顯然有著關鍵安全要素的關係。然而……小馬可仕總統訪美的構想和目標是展現出這段關係的其他要素。」
這名官員表示，美國計劃加強美日菲的三方對話，而小馬可仕總統將會在美國國防部針對海上聯合巡弋的議題進行討論。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/