菲律賓總統赴美4天訪問前夕，白宮籲中國停止在南海「挑釁與不安全行為」

（中央社）美國29日呼籲中國停止在南海的「挑釁與不安全行為」。上週一艘中國海警船在南海逼近攔截一艘載有媒體記者的菲律賓海岸防衛隊巡邏艦，雙方船艦差點相撞。

《法新社》報導，在美國總統拜登即將在白宮接待菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）前2天所發布的聲明中，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，這起事件提醒人們，中國在爭議海域「騷擾並恐嚇」菲律賓船隻。

米勒說，「我們呼籲北京停止其挑釁與不安全行為」。他還說，針對菲律賓武裝部隊的任何攻擊都將引來美國的回應。

這起23日發生在南沙群島的驚險事件，是中菲在南海海域連串事件的最新一起。

當時，《法新社》等媒體獲邀登上菲國海岸防衛隊巡邏艦「馬拉帕茲瓜號」（BRP Malapascua）和「馬拉布里戈號」（BRP Malabrigo），參觀菲艦的南海巡邏任務，並造訪12個島嶼和島礁。

在這趟為期6天的行程中，中國海軍軍艦和海警船尾隨菲國巡邏艦，並數度廣播要求菲國巡邏艦離開該海域。

馬拉帕茲瓜號指揮官耶南德茲（Rodel Hernandez）描述當天的驚險瞬間時稱，「要不是我下令關掉引擎，讓船掉頭，我們的船首恐怕已相撞。」

這起令人捏把冷汗的事件，發生在菲國巡邏艦駛近菲國海軍陸戰隊駐守的南沙群島仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）時。

中國外交部28日表示，菲律賓船隻未經許可駛入中國領海，屬於「有預謀的挑釁行為」。

菲國外交部發言人達沙（Teresita Daza）隨即回應：「在我們自家水域例行巡邏既不可能是預先策劃的，也不可能是挑釁的。」他還說：「這是我們行使的法律權利，而且我們會繼續行使」。

小馬可仕堅稱，他不會讓中國踐踏菲律賓在南海的權利，且會在尋求強化防務關係時傾向美國。

小馬可仕也曾預告，他將與拜登討論在南海、台灣和北韓問題上「緩和言辭的必要性」。

小馬可仕30日抵達美國進行4天訪問，預料將達成兩大協議

（中央社）拜登政府高階官員29日告訴《路透社》，美國總統拜登和菲律賓總統小馬可仕5月1舉行峰會時預料將達成兩大協議，一是擴大商業往來，二是就兩國對中國的共同關切加強軍事接觸。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）預計30日抵達美國進行4天訪問。菲國官員表示，小馬可仕此行意在重申菲美這兩個長期盟邦之間的特殊關係。

拜登政府高階官員29日表示，小馬可仕政府雖同時與中國和美國尋求良好關係，但馬尼拉當局益發憂心北京當局的「挑釁」外交，因此尋求與盟友建立更強健的關係。

這名官員表示：「我們尋求的並非挑釁，而是提供菲律賓道義和務實支援，讓他們在複雜的西太平洋取得成功。」他補充說：「他們的地理位置極為關鍵。」

專家表示，為了反制中國兩棲作戰入侵台灣，華府把菲律賓視為可部署火箭、飛彈及火炮系統的潛在地點。

小馬可仕這次訪美之前，即便中國外交部長秦剛週末才造訪過馬尼拉，菲國28日已指控中國海警船在南海做出「危險動作」和「侵略性戰術」，是中菲在爭議性南海海域一連串事件的最新一起。

面對中國這番施壓，菲律賓和美國迅速升高國防往來，包括大規模軍事演習，美國並在最近擴大他們在菲國基地的軍事部署。美菲這項基地協議引發中國反彈。

鑒於美菲關係曾一度於小馬可仕前任的杜特蒂（Rodrigo Duterte）時代陷困，上述美國官員表示，5月1日的這場峰會將是努力讓「同盟管理習慣」恢復到1970和1980年代水準的一環。

這名官員說：「這是試圖建立一個新的雙邊關係，一個顯然有著關鍵安全要素的關係。然而……小馬可仕總統訪美的構想和目標是展現出這段關係的其他要素。」

這名官員表示，美國計劃加強美日菲的三方對話，而小馬可仕總統將會在美國國防部針對海上聯合巡弋的議題進行討論。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範