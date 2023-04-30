2023/04/30,
醫療

COVID-19防疫5月起降階，口罩令、公費疫苗施打等6大QA一次看

COVID-19防疫5月起降階，口罩令、公費疫苗施打等6大QA一次看
中央流行疫情指揮中心宣布4月17日起民眾搭乘大眾運輸工具不再強制配戴口罩，當日高雄捷運乘客多數仍選擇把口罩戴好戴滿。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

公費COVID-19疫苗持續於各合約醫療院所或接種站提供，5月1日起醫療院所施打疫苗可收掛號費。防疫朝向常態化；「疫苗接種假」隨指揮中心解編退場，回歸一般請假規定。

（中央社）COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）明（5/1）日起降階，疫苗及藥品使用不受影響，但疫情指揮中心解編，疫苗接種假同步退場，回歸一般請假規定，公費疫苗收掛號費，快篩實名制退場，住宿式機構取消定期快篩。

COVID-19傳染病改類，過去1197天期間，曾經最多有22萬人同時隔離中，歷經3波本土疫情，全台1023萬人染疫、1萬9000多人死亡，隔離檢疫天數從14+7減到0+N天，口罩淡出日常生活，中央流行疫情指揮中心在5月1日功成身退。

Ｑ：家用抗原快篩試劑實名制退場後，哪裡買得到快篩？

Ａ：指揮中心發言人羅一鈞日前說明，市面快篩供應充足，家用快篩實名制退場後，各藥局、藥妝店、超市、超商仍可買到快篩。

Ｑ：明日開始是不是所有地方都不用戴口罩了？

Ａ：現階段口罩令已幾乎全面解禁，但醫療及照護相關機構、救護車仍需全程配戴口罩，暫定維持至5月30日再檢視。

Ｑ：明日起還能施打公費COVID-19疫苗嗎？

Ａ：公費COVID-19疫苗持續於各合約醫療院所或接種站提供，5月1日起醫療院所施打疫苗可收掛號費。防疫朝向常態化；「疫苗接種假」隨指揮中心解編退場，回歸一般請假規定。

Ｑ：具高風險因子輕症患者還能公費領藥嗎？

Ａ：具高風險因子輕症患者維持公費抗病毒藥物及清冠一號，染疫康復者門診延續，持續提供長新冠整合式照護，中重症住院隔離費用維持公費給付，醫療照護機構落實感染管制。

Ｑ：明日開始所有的住宿式機構都不用定期快篩了嗎？

Ａ：5月1日起取消住宿式長照機構、住宿式精神復健機構、精神護理之家及榮譽國民之家定期快篩措施；一般護理之家及老人福利機構服務對象定期篩檢措施維持至5月31日止。

Ｑ：指揮中心解編後，疫情還有人監測嗎？

Ａ：指揮中心解編後，將持續透過衛福部「COVID-19防治聯繫會報」，強化相關單位溝通協調，定期盤點醫療及防疫物資整備情形，以利疫情變化或新興變異株出現時即時應變。每週四指揮中心例行記者會走入歷史，但仍會在每週二疾病管制署例行疫報記者會主動說明。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。