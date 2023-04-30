全台春雨創下20年來新低僅160.9毫米，氣象局估首波梅雨鋒面落在5/6、7兩日
我們想讓你知道的是
氣象預報中心主任呂國臣接受媒體聯訪表示，目前預估第1道梅雨季鋒面可能落在5月6日、7日，至於中南部水情拉警報，梅雨能否幫助解渴，仍要等到5月下旬到6月上旬的機會比較大，實際仍要看西南氣流和滯留鋒面狀況。
旱象難解，水利署南區水資源局昨（29）日統計，至去（2022）年5月迄今，南部主要水庫集水區降雨量僅為歷年同期的4-6成，低於2021年百年大旱同期。
根據中央氣象局的資料，今年全台春雨創下20年來新低，僅160.9毫米。氣象局28日舉行「112年梅雨展望」記者會，預測今年首波梅雨鋒面落在5月6、7日，中南部解渴可能要等到6月初。
南水局：南部抗旱正處最後一哩路，必須嚴控水庫出水量
（中央社）久旱不雨，水利署南區水資源局29日統計，南部主要水庫集水區降雨量已低於2021年的百年大旱，全台今年春雨更創下20年來新低、1951年來第4少的紀錄。
轄管嘉義、台南、高雄、屏東的南區水資源局29日告訴《中央社》記者，從去年5月迄今，南部主要水庫集水區降雨量僅為歷年同期的4成至6成，且低於2021年百年大旱同期。
以灌溉為主的全台最大水庫曾文水庫，累積降雨量1796毫米，較百年大旱減少112毫米；高屏溪流域累積降雨量1617毫米，也較百年大旱減少416毫米。
今年春雨也少得可憐，南水局表示，中央氣象局資料顯示，全台今年春雨僅160.9毫米，創下20年來新低，也是1951年來第4少的紀錄，前3名分別是2002年約139毫米、1963年約142毫米、1955年約145毫米。
不過，南水局等相關單位去年8月提前啟動節水、找水及多元供水等抗旱應變，以產業生產不中斷、民生用水不影響為調控目標，採行農業精緻灌溉、區域間水源調度、水庫出水管控、常態減壓等作為，已為主要水庫節省約1億8000萬公噸水量。
此外，相關單位利用川流水及埤塘，透過抽水機佈設及水車載運補充灌溉水源，降低農業災害損失，抗旱井及跨區調度工程也陸續上場發揮預期效益，增添保險水源，紓緩旱象及對南部地區用水衝擊。
南水局表示，目前是南部抗旱最後一哩路，必須嚴控水庫出水量，但旱象仍未緩解，在梅雨鋒面降雨前，民眾及各產業用水大戶應配合政府落實節水。
南水局29日下午最新水情資訊顯示，台南曾文水庫有效蓄水量3254萬公噸，蓄水率6.42%；連通曾文水庫的烏山頭水庫，有效蓄水量5240萬公噸，蓄水率66.15%；供應台南民生及工業用水的南化水庫，有效蓄水量2075萬公噸，蓄水率23.19%。
嘉義蘭潭水庫有效蓄水量215萬公噸，蓄水率23.27%；仁義潭水庫有效蓄水量531萬公噸，蓄水率21.38%。高雄阿公店水庫有效蓄水量245萬公噸，蓄水率16.12%；澄清湖水庫有效蓄水量226萬公噸，蓄水率85.93%；鳳山水庫有效蓄水量398萬公噸，蓄水率56.29%。屏東牡丹水庫有效蓄水量1084萬公噸，蓄水率40.86%。
氣象局估首道梅雨鋒面落在5/6，中南部解渴可能要等6月初
（中央社）中央氣象局28日舉行「112年梅雨展望」記者會，預測今年5、6月的梅雨為偏少至正常機率較大，中南部解渴可能要等到6月初，提醒民眾除節約用水外，還須防強降雨、強陣風及雷擊。
氣象預報中心主任呂國臣簡報指出，過去一季（2至4月）冷熱交替頻繁，整體氣溫為正常至偏暖；降雨方面，除4月下旬受到鋒面影響造成中部降雨偏多，2月至3月降雨偏少，春季累積雨量為史上同期第4少，不到氣候平均值的6成。
由於持續3年反聖嬰事件已於春季結束，今年秋冬聖嬰現象發展機會高。呂國臣分析，根據過去類似個案年統計，同時檢視氣象局及各國數值預報模式結果，預測今年梅雨季各地平均氣溫以正常至偏暖的機率最大。
在雨量方面，呂國臣說，5月雨量以正常至偏少的機率較大、6月雨量接近正常、梅雨季總雨量則以接近正常的機率較大。
呂國臣說，因梅雨季出現大範圍持續性降雨的時間有延後趨勢，加上近年來，梅雨季總雨量雖無明顯增減趨勢，但有降雨時間更集中、降雨強度更強的現象，民眾除應節約用水外，也須防強降雨，尤其梅雨鋒面常會伴隨雷電，民眾還須防範雷擊及強陣風。
呂國臣說，梅雨鋒面帶來的強降雨除易造成災害外，也增加預報的困難度，呼籲各界應及早做好排水系統的疏濬與水土保持工作，尤其是對降雨承受能力較低的地區，更應加強防範。
呂國臣會後接受媒體聯訪表示，目前預估第1道梅雨季鋒面可能落在5月6日、7日，至於中南部水情拉警報，梅雨能否幫助解渴，仍要等到5月下旬到6月上旬的機會比較大，實際仍要看西南氣流和滯留鋒面狀況。
此外，氣象局表示，為提供各界更完整的降雨預測資訊參考，自今年5月起將發布未來48小時逐12小時及逐6小時定量降水預報，由原24小時延長為48小時。
在較大規模較劇烈豪雨或颱風警報（陸警或對陸地具威脅的海警）期間，氣象局則將發布未來12小時逐3小時的定量降水極短期預報，讓民眾更能掌握降雨的空間分布特性及時間變化趨勢，及早做好防汛及應變準備。
新聞來源
延伸閱讀
- 春雨不給力，竹苗5水庫蓄水率不及5成、曾文僅11.3％，南投日月潭九蛙全露出
- 【水庫即時水量不斷更新】缺水危機再現，互動圖表看過去20年水情變化
- 【圖表】曾文水庫水情吃緊，從歷史數據看是否比2年前的百年大旱更嚴峻
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
Tags：
2023年電子票券市場調查：Edenred 宜睿智慧蟬聯高滿意度首選
我們想讓你知道的是
近年來電子票券的使用率持續攀升。台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為了行業中的佼佼者。
在數位化的普及和發展下，AI、ChatGPT 等數位科技應用正快速發展，也為各行各業帶來眾多美好的數位前景。隨著大眾對數位化的接受度不斷提高，人們對於數位服務的使用情境也有了更多元的想像，其中，電子票券的應用也在近年來廣受眾多企業與消費者的青睞。
電子票券相較於傳統紙質票券，具有幾乎壓倒性的優勢：便利、環保、選擇多、易使用、易保存、易查詢等，這也是電子票券得以備受青睞的主要原因，特別在重大節慶如母親節、三節禮金和尾牙禮品等更容易被採用。企業在預算及使用便利度的考量之下，選用禮品兌換券、品牌面額券等電子票券，既可以彈性符合企業預算，又能讓大家都滿意，電子票券使選擇禮品變得更加簡單。
在這個數位化的浪潮中，台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為該產業中的佼佼者。Edenred 宜睿智慧除了擁有各類型的電子票券服務外，還提供了更為完整的企業福利解決方案，包括數位化的員工福利自助採購平台、員工福利票券App，助力企業更有效率地管理員工福利、提高員工滿意度。
電子票券已成為現代消費的新趨勢
在經歷疫情的催化，電子票券成為時下最夯的消費應用，並且有著無限的可能性。透過數位化，不僅能提高工作效率、節省工時，還能精準掌握數量的需求，對於發券者與兌換者而言，更能夠提供即時的便利。
技術的不斷進步和創新，也使得電子票券有更多應用場景，包括在生活中的食衣住行等方面都能夠體現其便利性。
如今，許多企業和公司都開始將電子票券納入其經營策略，以提高效率、節省時間和提高客戶體驗。然而，若企業或公司的系統沒有與時俱進，即便有心想提升效率，依然有可能會因為種種條件限制而難以推動。因此，在建構數位化票券系統時，必須從人性化的設計出發，例如讓使用者能夠輕鬆地兌換、使用電子票券，而不用再去領取紙本票券。此外，讓票券的面額更為靈活、易用，以及提供便捷的查詢、兌換方式，也是重要的考量因素。
設計良好的電子票券系統可以為企業和消費者帶來更多的價值。對於企業而言，電子票券系統可以幫助他們更加精確地掌握數量，避免浪費和損失，同時也可以節省工時和簡化流程。
對於消費者而言，電子票券系統可以提供更加方便、快捷和安全的購物體驗，只需透過手機或其他電子設備就能輕鬆完成消費。電子票券不僅是一種技術工具，更是一種智慧生活方式的體現。隨著技術和應用場景的不斷發展和擴展，電子票券將成為未來數位生活中不可或缺的一部分。
Edenred 宜睿智慧在電子票券市場獲得高滿意度評價
Edenred 宜睿智慧是來自法國的電子票券領域專家，憑藉其先進的技術與優質的服務，成功地獲得了使用者的高度滿意。據 2023 的市調結果顯示，Edenred 宜睿智慧有著 87.6% 的高滿意度評價，蟬聯「公司品牌滿意度」之首，同時也獲得市場知名度冠軍。這顯示 Edenred 宜睿智慧在行業中的卓越表現，得到了廣大客戶及消費者的信任與認可。
除此之外，Edenred 宜睿智慧的電子票券使用十分簡便，短短幾秒內就能完成直覺式的操作，不須額外註冊或填寫資料，並且成功避免了個資外洩的風險。透過電子化，企業更可以省下禮品儲存空間和派發的時間成本，不管是遠距辦公或員工遍布全台，三節與各項福利發券都可以在一鍵之間完成，平均每年可以省下 600 個作業工時、減少約 75 天的人力成本，為企業帶來了極大的效益和福利。
結合三大功能，Edenred 宜睿智慧提供更靈活的購買選擇
在最先進的加密技術下，Edenred 宜睿智慧讓使用者的個人資訊得到最完善的保障，使用者可以安心享受電子票券帶來的便利，不用擔心繁雜的付款流程和安全問題；同時進一步結合「品牌隨選」、「面額自訂」、「票夾管理」三大功能，充分滿足用戶在「通路使用」、「額度管理」及「票券儲存」的需求。
以「自訂面額」為例，此功能不僅讓使用者可以根據個人需求或偏好自由定義票券面額，更提供了更靈活的購買選擇。而 Edenred 宜睿智慧的「品牌通路自由配置」也讓企業可以按照自己的需求配置合適的品牌通路，使得禮券更具有個性化和差異化。這些功能的結合，能夠讓企業和個人用戶更加便利地使用電子票券，同時也減少了浪費和不必要的成本，是一個節省成本並且更為環保的選擇。
電子票券的未來：延續綠色福利概念，為企業實現綠色減碳目標，推動永續發展
根據統計，有九成消費者都曾收到電子票券作為禮物或贈品，消費者喜好電子票券的三大優勢為便利、環保、選擇多。此三大優勢使電子票券已然成為消費者贈禮及企業福利不可或缺的選擇。
作為台灣電子票券市場的領導品牌，Edenred 宜睿智慧的「綠色福利」概念更是順應了現代永續發展的趨勢，提供符合環保理念的電子票券解決方案，讓使用者可以無紙化地數位管理票券，同時也為企業在 ESG 環保浪潮下，實現了綠色減碳的目標。隨著無接觸的概念在防疫時代的普及，以及環保減碳發展的趨勢愈漸受到重視，Edenred 宜睿智慧未來也將持續開創電子票券的新應用，為電子票券生態系統注入新的活力。