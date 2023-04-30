全台春雨創下20年來新低僅160.9毫米，氣象局估首波梅雨鋒面落在5/6、7兩日

旱象難解，水利署南區水資源局昨（29）日統計，至去（2022）年5月迄今，南部主要水庫集水區降雨量僅為歷年同期的4-6成，低於2021年百年大旱同期。

根據中央氣象局的資料，今年全台春雨創下20年來新低，僅160.9毫米。氣象局28日舉行「112年梅雨展望」記者會，預測今年首波梅雨鋒面落在5月6、7日，中南部解渴可能要等到6月初。

南水局：南部抗旱正處最後一哩路，必須嚴控水庫出水量

（中央社）久旱不雨，水利署南區水資源局29日統計，南部主要水庫集水區降雨量已低於2021年的百年大旱，全台今年春雨更創下20年來新低、1951年來第4少的紀錄。

轄管嘉義、台南、高雄、屏東的南區水資源局29日告訴《中央社》記者，從去年5月迄今，南部主要水庫集水區降雨量僅為歷年同期的4成至6成，且低於2021年百年大旱同期。

以灌溉為主的全台最大水庫曾文水庫，累積降雨量1796毫米，較百年大旱減少112毫米；高屏溪流域累積降雨量1617毫米，也較百年大旱減少416毫米。

今年春雨也少得可憐，南水局表示，中央氣象局資料顯示，全台今年春雨僅160.9毫米，創下20年來新低，也是1951年來第4少的紀錄，前3名分別是2002年約139毫米、1963年約142毫米、1955年約145毫米。

不過，南水局等相關單位去年8月提前啟動節水、找水及多元供水等抗旱應變，以產業生產不中斷、民生用水不影響為調控目標，採行農業精緻灌溉、區域間水源調度、水庫出水管控、常態減壓等作為，已為主要水庫節省約1億8000萬公噸水量。

此外，相關單位利用川流水及埤塘，透過抽水機佈設及水車載運補充灌溉水源，降低農業災害損失，抗旱井及跨區調度工程也陸續上場發揮預期效益，增添保險水源，紓緩旱象及對南部地區用水衝擊。

南水局表示，目前是南部抗旱最後一哩路，必須嚴控水庫出水量，但旱象仍未緩解，在梅雨鋒面降雨前，民眾及各產業用水大戶應配合政府落實節水。

南水局29日下午最新水情資訊顯示，台南曾文水庫有效蓄水量3254萬公噸，蓄水率6.42%；連通曾文水庫的烏山頭水庫，有效蓄水量5240萬公噸，蓄水率66.15%；供應台南民生及工業用水的南化水庫，有效蓄水量2075萬公噸，蓄水率23.19%。

嘉義蘭潭水庫有效蓄水量215萬公噸，蓄水率23.27%；仁義潭水庫有效蓄水量531萬公噸，蓄水率21.38%。高雄阿公店水庫有效蓄水量245萬公噸，蓄水率16.12%；澄清湖水庫有效蓄水量226萬公噸，蓄水率85.93%；鳳山水庫有效蓄水量398萬公噸，蓄水率56.29%。屏東牡丹水庫有效蓄水量1084萬公噸，蓄水率40.86%。

氣象局估首道梅雨鋒面落在5/6，中南部解渴可能要等6月初

（中央社）中央氣象局28日舉行「112年梅雨展望」記者會，預測今年5、6月的梅雨為偏少至正常機率較大，中南部解渴可能要等到6月初，提醒民眾除節約用水外，還須防強降雨、強陣風及雷擊。

氣象預報中心主任呂國臣簡報指出，過去一季（2至4月）冷熱交替頻繁，整體氣溫為正常至偏暖；降雨方面，除4月下旬受到鋒面影響造成中部降雨偏多，2月至3月降雨偏少，春季累積雨量為史上同期第4少，不到氣候平均值的6成。

由於持續3年反聖嬰事件已於春季結束，今年秋冬聖嬰現象發展機會高。呂國臣分析，根據過去類似個案年統計，同時檢視氣象局及各國數值預報模式結果，預測今年梅雨季各地平均氣溫以正常至偏暖的機率最大。

在雨量方面，呂國臣說，5月雨量以正常至偏少的機率較大、6月雨量接近正常、梅雨季總雨量則以接近正常的機率較大。

呂國臣說，因梅雨季出現大範圍持續性降雨的時間有延後趨勢，加上近年來，梅雨季總雨量雖無明顯增減趨勢，但有降雨時間更集中、降雨強度更強的現象，民眾除應節約用水外，也須防強降雨，尤其梅雨鋒面常會伴隨雷電，民眾還須防範雷擊及強陣風。

呂國臣說，梅雨鋒面帶來的強降雨除易造成災害外，也增加預報的困難度，呼籲各界應及早做好排水系統的疏濬與水土保持工作，尤其是對降雨承受能力較低的地區，更應加強防範。

呂國臣會後接受媒體聯訪表示，目前預估第1道梅雨季鋒面可能落在5月6日、7日，至於中南部水情拉警報，梅雨能否幫助解渴，仍要等到5月下旬到6月上旬的機會比較大，實際仍要看西南氣流和滯留鋒面狀況。

此外，氣象局表示，為提供各界更完整的降雨預測資訊參考，自今年5月起將發布未來48小時逐12小時及逐6小時定量降水預報，由原24小時延長為48小時。

在較大規模較劇烈豪雨或颱風警報（陸警或對陸地具威脅的海警）期間，氣象局則將發布未來12小時逐3小時的定量降水極短期預報，讓民眾更能掌握降雨的空間分布特性及時間變化趨勢，及早做好防汛及應變準備。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範