美國前國安顧問波頓演講談「台灣長治久安之計」：面對中國威脅，「軟弱才是挑釁」
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波頓並主張台美需大幅強化雙邊關係，他表示，自己早在2000年時就主張過，美國應給予台灣完全的外交承認，在達到此目標之前，雙方需要更深更廣的戰略對話，不只討論賣哪些武器系統，還需協調怎樣分工合作，「等中國真正發動攻擊時再討論就太遲了」。
（中央社）前美國白宮國安顧問波頓（John Bolton）昨（29）日表示，台灣和美國都有人主張，台灣別挑釁中國；每個政府決策當然都該謹慎，但其實只要台灣存在，「每天早上台灣照常醒來，中國就覺得被冒犯了」。
波頓29日出席世界台灣人大會、台灣國家聯盟舉辦的「海內外台灣國是會議」，發表「台灣長治久安之計」專題演講，並與民進黨立委羅致政、台灣人公共事務會執行長昆布勞（Coen Blaauw）對談，主題為「極權與民主之決戰」。
波頓表示，他早上在電視看到中國增派軍機繞台的新聞報導，記者說中國加強威脅與他訪台有關，「如果是真的，我很榮幸」，這就是中國對台威脅的日常，不過中國愈威脅，只會讓台灣人更想捍衛民主自由價值。
波頓表示，中國國家主席習近平最近訪問俄羅斯，展示中俄正形成一個「新軸心」，應以全球政治角度來看中國對台海的威脅，中國透過一帶一路、科技滲透等作為威脅全球，台灣是對抗中國全球威脅的重心（center of gravity）。
波頓表示，烏克蘭對抗強鄰是最好的模範，當別人問台灣是否將為自己奮戰，台灣應該大聲肯定回答；他認為，台灣不只該加強軍事能力，更要加強戰鬥意志 ，「力量不是挑釁，軟弱才是挑釁」。
波頓說，美國國防支出應回到雷根總統時的水準，佔GDP的5%到6% ，台灣目前國防預算約佔2.4% ，如果美國考慮提昇國防預算，台灣也該提升，他知道政治人物不愛談這點，但這就是現實。
波頓也打趣反駁疑美論，他強調，台灣應該持續信任美國，他並引用英國前首相邱吉爾的名言說，「你總是可以信賴美國做出正確的事情，當美國嘗試了各種其他方法之後」。
波頓並主張台美需大幅強化雙邊關係，他表示，自己早在2000年時就主張過，美國應給予台灣完全的外交承認，在達到此目標之前，雙方需要更深更廣的戰略對話，不只討論賣哪些武器系統，還需協調怎樣分工合作，「等中國真正發動攻擊時再討論就太遲了」。
《自由時報》報導，波頓說，有人質疑美國自己是否有足夠決心成為一個可靠的盟友，他知道，會有這樣的疑問，源自於前總統川普執政時期所講過的一些話所致，且明（2024）年還可能重返執政，儘管對此他個人認為機率仍低。
他也提到，川普常會拿原子筆的筆尖喻為台灣，然後指著總統辦公室的大桌子說「而這是中國」，這就是川普的邏輯。但波頓強調，川普畢竟是美國政治上一時的反常（aberration），這樣的看法應不會出現在美國明年的總統選戰。
波頓認為，要嚇阻中國，美國需派更多軍艦通過台海確保自由航行權，也該強化武器供應能量，盡快補足對台武器交運缺口，另須研究若中俄聯手攻擊台灣，除了應對立刻的軍事攻擊，怎樣因應中國封鎖台灣對全球造成的經濟衝擊。
波頓也強調擴大區域安全合作的重要性，他繼日前提出美國該在南韓重新部署戰術核武之後，再度表示，或許南韓也該加入美日印澳組成的四方對話（QUAD），鑑於國際情勢快速改變，目前看到如同冷戰程度的國際威脅，強化民主夥伴關係至關重要。
他表示，有些人主張用談判方式解決歧異，但中國、俄羅斯這些威權國家就是沒有辦法好好談判 ，「只要你把槍拿走，他們就會立刻撕毀承諾」。
本次大會主題為「強化民主韌性、捍衛本土政權」，總統蔡英文、副總統賴清德都致書面賀詞。
台灣國家聯盟總召集人吳樹民主持開幕式時表示，台灣國際地位愈形重要，但國內認同分裂是最大問題，「像那位馬英九還跑去中國」，他認為，應問這些認同中國的人要不要回去，「我們可以派專機送他們回中國，不要讓他們繼續用奇怪言論擾亂台灣社會」。
波頓對中國持鷹派立場，他今年1月曾表態有意爭取美國共和黨提名參選總統。波頓在2018到2019年擔任美國前總統川普的國安顧問。
《中央社》報導，波頓在提問時間被問到對九二共識看法時表示，就像所有有趣的歷史文件，都是在特定局勢下被創造的，但隨著時空轉換，情勢可能改變。
波頓指出，美國在1972年的《上海公報》，「認知」（acknowledge）到兩岸中國人都堅持一個中國和台灣是中國的一部分，若台灣這邊再也沒有任何人自認是中國人，那《上海公報》是否也該改變；他認為，不能因為1972年在台灣一些中國人的想法，就代表台灣人民在2023年不能改變想法。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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我們想讓你知道的是
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【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
廣告短片略帶奇幻的表現方式，不只再次回應「選擇」的影響力，更用掌聲響起傳遞世界對正確選擇的深刻感激，甚至讓人聯想到「美好生活目標」（Good Life Goals）的概念，將選擇與具體的永續行動連結了起來。例如美好生活目標對應SDG 2的行動為「了解農作物生產歷程」、「購買當地、當季且遵守公平貿易之食物」，而這兩點就完美落實在透明鮮奶吐司的生產過程之中。如此一來，當消費者做出選擇，也就成為SDGs目標的實踐者，為永續環境貢獻微薄力量。
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在某次採訪中，家樂福文教基金會蘇小真執行長表示，「消費者不需要很多種選擇，他只需要比較好的選擇。」於是，家樂福攜手相同理念的小農及供應商夥伴，一起推動健康飲食、友善生產、在地支持及負責任生產等永續轉型，將「從i開始」的概念具現為「營養食品、無添加物、有機商品、生態農業、在地創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料、森林保育」10項類別分項，讓民眾具體看見「選擇的理由」。
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永續的路上，沒有人是局外人──和家樂福一起落實永續食物轉型！
「永續的路上，沒有人是局外人。」不只是看似聳動的標語，更是真真切切的事實。無論是多走一些路、還是多花一點錢，永續生活總是伴隨著付出；但當我們換個角度思考，消費不只是我們滿足生活需求的手段，如今更成為通往永續的途徑，我們有什麼理由不試著為自己所愛的人、為生活著的土地多付出一些、多努力一些呢？
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