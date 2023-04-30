掌NASA研究中心領導3000名員工，台裔杜龍蓀：管理的影響力比坐在實驗室來得大

（中央社）美國國家航空暨太空總署（NASA）在矽谷的艾姆斯研究中心主掌美國月球和火星探測任務，中心的主任杜龍蓀父母來自台灣，領導3000名員工的他備受NASA重用，但這卻非他原本為自己安排的人生計畫。

4月下旬，加州聖克拉拉市（Santa Clara）舉行的華人科技社群年會，晚宴人聲鼎沸。戴著黑色粗框眼鏡、繫著水墨圖案領帶的杜龍蓀（Eugene Tu）站上台，全場專注。

杜龍蓀是當晚活動的專題演講者，也是NASA艾姆斯研究中心（Ames Research Center）的頭號人物，管理3000名政府雇員和約聘人員。

30分鐘的演說，杜龍蓀把三分之二以上的時間留給NASA，詳細解說NASA自1958年以來的歷史及太空任務，並著墨在艾姆斯研究中心的發展。

「NASA在加州有三個中心，我帶領的艾姆斯研究中心是其中之一，位在灣區的心臟地帶......生活費很高，對找人和留人都形成挑戰。」身為各項太空計畫的領導者，杜龍蓀心繫人才，但他把眼光放得很遠。

點開中心基地藍圖，他說，艾姆斯研究中心占地從最早400英畝（約162公頃）擴建到2000英畝，除了與谷歌公司（Google Inc.）為鄰，加州大學柏克萊分校正在此打造新校區，將進行航太工程研究，「NASA未來將更容易接觸到頂尖學子」。

1964年出生的杜龍蓀是NASA孕育出的管理人才，父母從台灣來到美國，他由於父親受聘至柏克萊任教的緣故，從小生活在舊金山東灣，念高中時他成績普通不算出色，直到進入加大柏克萊分校，課業表現才有變化。

由於物理和微積分特別突出，杜龍蓀開始加入艾姆斯研究中心實習計畫，還因投入課外活動延後畢業，但當他一畢業，NASA主動表示願意提供他一份全職工作機會時，他卻遲疑，「因為我很想繼續作研究」。

NASA為留住人才，以榮譽獎學金資助杜龍蓀攻讀學位，他邊工作邊在史丹佛大學進修，1996年拿到航空學博士學位。回憶往事，他笑說：「論文題目就直接以工作成果為題，我很幸運。」

杜龍蓀在NASA一待就是30多年，很早當上「計算流體力學」應用領域團隊的主管，一路在NASA總部和艾姆斯研究中心，領導資訊科技、生物物理研究、探索技術等部門，2015年升任艾姆斯研究中心主任。

數十年來，杜龍蓀盡其所能提攜後進，他領導的團隊有眾多亞裔成員，他告訴《中央社》，艾姆斯研究中心有23%的正式雇員是亞裔，「是NASA全美10個研究中心裡面，亞裔員工占比最高的一個」。

在演說最後一點時間，杜龍蓀才流露包覆在強烈使命下的個人情感。他秀出兒時照片，分享孩童時期與父母回台灣探視祖父母的合影，表示雖身為亞裔但他並非因家庭壓力成為一名航空航太工程師。從小到大他都對飛機有濃厚熱情，並熱愛研究，渴望瞭解萬物運行運作的原理。

Photo Credit: 杜龍蓀提供 via 中央社 NASA艾姆斯研究中心（Ames Research Center）主任杜龍蓀從小熱愛飛行以及研究事物運行原理，想從事飛行和研究，卻成為一名傑出領導人。

大學畢業就進NASA擔任要職，看似學以致用也仕途順遂，杜龍蓀卻說，「其實我的人生計畫完全失敗」。

看著投影幕上數張他年輕時與各種飛行器的合照，杜龍蓀微微拉高音量：「如果你們問我，當飛行員或研究是不是我所嚮往的事，那肯定是；但如果你們問我，當一名管理者是不是我的人生計畫，大概不是。」

看著台下數百位科技界人士和10多位等待領獎學金的高中生，杜龍蓀說：「人生有計畫很好，但不用太過堅持，機會來了就要抓住。」

走上一條非原本預期的道路，他深刻體悟到，在NASA這樣的機構，每個任務都需要成千上百人的團隊才能完成，他說：「我才發現管理能發揮的影響力，遠比我坐在實驗室裡來得更大。」

閱人無數的杜龍蓀也為這場以人工智慧為主軸的年會下了他的註解，「未來最大的挑戰，不是機器如何變得更聰明，而是人類會如何和機器互動...人類是這個AI體系中，最難理解、也是最不可測的變因。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範