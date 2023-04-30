掌NASA研究中心領導3000名員工，台裔杜龍蓀：管理的影響力比坐在實驗室來得大
我們想讓你知道的是
在演說最後一點時間，杜龍蓀才流露包覆在強烈使命下的個人情感。他秀出兒時照片，分享孩童時期與父母回台灣探視祖父母的合影，表示雖身為亞裔但他並非因家庭壓力成為一名航空航太工程師。從小到大他都對飛機有濃厚熱情，並熱愛研究，渴望瞭解萬物運行運作的原理。
（中央社）美國國家航空暨太空總署（NASA）在矽谷的艾姆斯研究中心主掌美國月球和火星探測任務，中心的主任杜龍蓀父母來自台灣，領導3000名員工的他備受NASA重用，但這卻非他原本為自己安排的人生計畫。
4月下旬，加州聖克拉拉市（Santa Clara）舉行的華人科技社群年會，晚宴人聲鼎沸。戴著黑色粗框眼鏡、繫著水墨圖案領帶的杜龍蓀（Eugene Tu）站上台，全場專注。
杜龍蓀是當晚活動的專題演講者，也是NASA艾姆斯研究中心（Ames Research Center）的頭號人物，管理3000名政府雇員和約聘人員。
30分鐘的演說，杜龍蓀把三分之二以上的時間留給NASA，詳細解說NASA自1958年以來的歷史及太空任務，並著墨在艾姆斯研究中心的發展。
「NASA在加州有三個中心，我帶領的艾姆斯研究中心是其中之一，位在灣區的心臟地帶......生活費很高，對找人和留人都形成挑戰。」身為各項太空計畫的領導者，杜龍蓀心繫人才，但他把眼光放得很遠。
點開中心基地藍圖，他說，艾姆斯研究中心占地從最早400英畝（約162公頃）擴建到2000英畝，除了與谷歌公司（Google Inc.）為鄰，加州大學柏克萊分校正在此打造新校區，將進行航太工程研究，「NASA未來將更容易接觸到頂尖學子」。
1964年出生的杜龍蓀是NASA孕育出的管理人才，父母從台灣來到美國，他由於父親受聘至柏克萊任教的緣故，從小生活在舊金山東灣，念高中時他成績普通不算出色，直到進入加大柏克萊分校，課業表現才有變化。
由於物理和微積分特別突出，杜龍蓀開始加入艾姆斯研究中心實習計畫，還因投入課外活動延後畢業，但當他一畢業，NASA主動表示願意提供他一份全職工作機會時，他卻遲疑，「因為我很想繼續作研究」。
NASA為留住人才，以榮譽獎學金資助杜龍蓀攻讀學位，他邊工作邊在史丹佛大學進修，1996年拿到航空學博士學位。回憶往事，他笑說：「論文題目就直接以工作成果為題，我很幸運。」
杜龍蓀在NASA一待就是30多年，很早當上「計算流體力學」應用領域團隊的主管，一路在NASA總部和艾姆斯研究中心，領導資訊科技、生物物理研究、探索技術等部門，2015年升任艾姆斯研究中心主任。
數十年來，杜龍蓀盡其所能提攜後進，他領導的團隊有眾多亞裔成員，他告訴《中央社》，艾姆斯研究中心有23%的正式雇員是亞裔，「是NASA全美10個研究中心裡面，亞裔員工占比最高的一個」。
在演說最後一點時間，杜龍蓀才流露包覆在強烈使命下的個人情感。他秀出兒時照片，分享孩童時期與父母回台灣探視祖父母的合影，表示雖身為亞裔但他並非因家庭壓力成為一名航空航太工程師。從小到大他都對飛機有濃厚熱情，並熱愛研究，渴望瞭解萬物運行運作的原理。
大學畢業就進NASA擔任要職，看似學以致用也仕途順遂，杜龍蓀卻說，「其實我的人生計畫完全失敗」。
看著投影幕上數張他年輕時與各種飛行器的合照，杜龍蓀微微拉高音量：「如果你們問我，當飛行員或研究是不是我所嚮往的事，那肯定是；但如果你們問我，當一名管理者是不是我的人生計畫，大概不是。」
看著台下數百位科技界人士和10多位等待領獎學金的高中生，杜龍蓀說：「人生有計畫很好，但不用太過堅持，機會來了就要抓住。」
走上一條非原本預期的道路，他深刻體悟到，在NASA這樣的機構，每個任務都需要成千上百人的團隊才能完成，他說：「我才發現管理能發揮的影響力，遠比我坐在實驗室裡來得更大。」
閱人無數的杜龍蓀也為這場以人工智慧為主軸的年會下了他的註解，「未來最大的挑戰，不是機器如何變得更聰明，而是人類會如何和機器互動...人類是這個AI體系中，最難理解、也是最不可測的變因。」
新聞來源
延伸閱讀
- 2023年太空探索：載人登月凖備、太空旅遊、木星冰月探索，以及不能說的軍事機密！
- NASA衛星將對地表水進行大規模測量，有助於研究氣候變遷、改善洪水與乾旱預測
- 美國宣布國際太空站延用到2030年：日本加入合作、近代首位非美國人即將登月
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
Tags：
一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
我們想讓你知道的是
每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！
現今世界上每四人當中就有一人，即20億人，缺乏安全飲用水；每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，6.89億兒童缺乏基本衛生服務，1.49億兒童仍然被迫露天排便，不安全用水，環境衛生和個人衛生（WASH）仍然每天造成約1,000名5歲以下兒童死亡，這和我們認知的世界完全不同，更是我們不能坐視不顧的殘酷現實。
世界展望會身為發展中國家最大的非政府乾淨水提供者，承諾在2021-2025年間將投入至少10億美元，供應乾淨水給全球1,500萬人，每10秒就讓世界多一個人獲得乾淨水，以防止水媒疾病和死亡的傳播。
因為兒童是整個社區的變革推動者，世界展望會更專注透過在學校提供乾淨水及衛生設施，每天就讓世界多3間學校有乾淨水可用，改變了許多兒童的生活，特別是相對弱勢的女童。
根據肯亞疾管局的研究，在學校推行水資源計劃一年後，家庭開始處理安全用水量增加了2.5倍，學童的缺課率降低了26%。
世界展望會的水資源計畫往往是因地置宜的；安裝在拖車上的重型鑽井機用於鑽探較深的井，小型鑽井機則以較低成本鑽探淺的井。太陽能幫浦的機械井，用於大型社區的高出水量井。在有地表水源的地方，封蓋保護及處理過的山泉水，可透過接管引水至社區。集雨設施則使用於提供民生用水給學校和衛生站使用。世界展望會通常會根據合適的水源及設施，以供水給附近的學校及衛生站。
世界展望會特別重視永續的水資源方案，訓練當地人作為維修技工，採用整合的社區參與模式，即便世界展望會結束當地的服務而離開，社區居民還是可以持續地管理這些設施，讓供水設施能持續不斷的運作。
全球頂尖的水資源研究機構一 北卡羅來納大學水資源研究所，在迦納阿夫拉姆平原地區進行一項獨立研究，針對520個社區中1,470個供水設施進行檢查，世界展望會自1985年以來持續在當地設置水井。其中展望會所設置的水井，有近80%在20年後仍然持續運作良好，主要就是因為採用社區參與的模式。
研究顥示水資源委員會的設立並收取水費是供水設施能永續運作的重要原因。 因為以上的措施有助於訓練當地人成為維修技工，特別是在抽水幫浦故障時能立即予以修復。研究結果同時顥示，非展望會所設置的水井，其功能性每五年會減少10% ，反之世界展望會的水井則不會因時間長而降低使用功能。
透過台灣民眾集資的力量，只要捐款1,000元，即可參與協力建造手動幫浦井，幫助居民取得乾淨水源，讓家庭天天都有乾淨水可喝，並降低孩童腹瀉的風險。也提供乾淨的水源給附近醫療設施，讓醫護人員經常洗手並保持設施和儀器的清潔，以便更好地照顧孕產婦及新生兒健康。
全世界有近6億兒童缺乏乾淨水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每10秒就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！ https://wvtaiwan.com/807Ud