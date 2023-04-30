鞍馬王子李智凱找回信心體操世界盃摘金，特別感謝老婆和小孩是最大的動力來源

（中央社）台灣「鞍馬王子」李智凱近期調整編排動作，並找回信心，昨（29）日在體操世界盃開羅站鞍馬決賽，以15.033分拿下金牌，也是本季首面獎牌。

台灣體操代表隊今年征戰前3站世界盃德國科特布斯站、卡達杜哈站以及亞塞拜然巴庫站，唯一1面獎牌就是蕭佑然的鞍馬銅牌，這次在埃及舉行的世界盃開羅站，蕭佑然因感冒、影響發揮，無緣晉級，而李智凱資格賽則以14.530分、第3名之姿前進決賽。

Lee Chih-Kai (TPE) celebrates a return to form in #FIGWorldCup competition with this marvelous routine, which merits its marvelous 15.033 score! #Gymnastics pic.twitter.com/RsrKxmw582 — FIG (@gymnastics) April 29, 2023

李智凱在東京奧運拿下鞍馬銀牌，為台灣奧運體操項目首面獎牌，但個人本季獎牌尚未開張，總教練林育信接受《中央社》記者訪問時表示，李智凱為了新的週期、嘗試新的難度，但前3站世界盃對高難度的編排還不太適應，因此表現不佳，後來返台後，重新調整心態，並改變部分編排動作，重新建立信心。

李智凱鞍馬資格賽難度分6.2分，決賽則用難度6.5的成套動作，也是8名選手中最高，執行分獲得8.533分，總分15.033分，搶下金牌，林育信表示：「6.5（難度）做得還可以。」

不過林育信認為，李智凱第一個動作跟結束動作的小細節，後續待微調，他看好分數有望推進至15.50分、有助取得奧運資格。

亞美尼亞選手哈奇金（Gagik Khachikyan）以14.733分摘銀，而銅牌為烏克蘭選手柯夫通（Illia Kovtun）以14.566分拿下。

體操亞錦賽將在6月登場，林育信表示，台灣隊若未能取得團體前2名，將無法以成隊方式參加世錦賽、進而爭取巴黎奧運成隊門票，因此這一站積分相當重要，目前李智凱、曾為聖、蕭佑然已取得世錦賽單項資格。

除了李智凱外，台灣跳馬好手曾為聖也闖進跳馬決賽，將在今（30）日決賽上陣，力拚獎牌。

體操世界盃摘金後，李智凱稱「如今心裡比較安定了」

（中央社）台灣男子體操好手李智凱29日在體操世界盃開羅站鞍馬決賽摘金，再度擦亮「鞍馬王子」的招牌。成為新手老爸的李智凱笑說：「就算聽到的是兒子哭聲，也是我最安定的力量。」

李智凱在接受《中央社》記者電訪時說：「從3月到現在覺得改變最多的就是心態，教練也給我很大的發揮空間，儘管套路一直更改，但至少從這一站看起來，已經慢慢找到適合自己節奏的動作。從東京奧運後一直沒有國際賽成績，現在總算心裡比較安定了。」

這次能再度站上頒獎台，李智凱也特別感謝老婆和小孩，他笑說：「包括3月出國比賽和這次來埃及，我每個晚上都一定要跟老婆、小孩視訊，他們應該是我最大的動力來源，就算只是聽到小孩在旁邊哭鬧，心裡還是覺得很踏實。」

李智凱提到，「從今年1月開始，我大概已經改過4、5個套路，其實動作內容都大同小異，就是排列組合的問題，看看哪一種套路是最適合自己的。」

由於東京奧運結束後，國際體操總會改變了得分的方式，目的就是希望選手能繼續增加難度，讓李智凱苦思突破之道。他在今年3月連續征戰德國、卡達杜哈、亞塞拜然巴庫3站，不過因為都在適應新動作，因此都沒能奪牌。

自從東京奧運李智凱替台灣拿下史上首面鞍馬銀牌後，去（2022）年亞錦賽沒能奪牌，接著去年10月又確診無法參加世界挑戰賽，如今終於在埃及開羅站拿下金牌，且分數相當亮眼，總算找回應有身手。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範