好市多綜合莓驗出A肝病毒：疾管署提醒曾食用民眾自我健康監測，消基會不排除為消費者提團體訴訟

知名美式賣場好市多（Costco）進口「柯克蘭冷凍三種綜合莓」日前驗出A肝病毒，已售出約1.7萬公斤。好市多表示已立即從賣場及線上通路下架此款商品，會員如食用後發生身體不適等情形，後續可保留就醫之醫療單據，好市多會依個案實際狀況給予協助。

消費者文教基金會昨（29）日則表示好市多若未依法審慎處理，該會不排除為消費者打團體訴訟爭取權益。消基會副董事長徐則鈺今（30）日進一步說明，業者目前僅同意消費者可以進行退貨退款，並沒有提到損害賠償的部分，應該盡快就損害賠償部分提出其方案。

知名網拍賣場仍在販售此款綜合莓，消基會籲應全面回收

依據食藥署28日發布之新聞稿，此起事件之違規產品總計進口1萬7431.78公斤，目前尚庫存367.43公斤（203包），該公司已將違規產品全數下架，食藥署已請衛生局監督業者完成後續回收銷毀作業並依法處辦，並維護消費者相關權益。

《中央社》報導，好市多表示，收到衛生局通知後，已立即從賣場及線上通路全數下架商品，現在配合衛生局進行商品召回；若會員持有該商品，請立即停止使用，並攜帶商品和會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨作業。

有民眾認為，除退貨機制，好市多也應賠償消費者健康權益損害。好市多對此表示，如果會員食用後發生身體不適情形，建議前往附近醫療單位就醫，後續可將保留的醫療單據提供給好市多，好市多及客服將依個案實際狀況予以協助、處理。

《中央社》報導，消費者文教基金會29日晚間發布新聞指出，此起事件倘若好市多仍未依法審慎處置，維護消費者合理權益，消基會不排除為已購買9427包商品的消費者打團體訴訟爭取權益。

消基會副董事長徐則鈺30日進一步說明，按照《消費者保護法》規定，消保團體、消費者可以請求業者因重大過失負擔3倍及1倍的懲罰性賠償；業者目前僅同意消費者可以進行退貨退款，並沒有提到損害賠償的部分，應該盡快就損害賠償部分提出其方案。

《中央社》報導，消基會另外也呼籲，在來源為墨西哥下加州（Baja California）的美國莓果有安全疑慮未除之前，應針對有疑慮的莓果依法行政，禁止輸入、販售，才是積極保護消費者健康的作為。

消基會同時揭露，發現知名網路拍賣仍在販售「科克蘭綜合莓」，主張應全面回收下架問題商品，並積極加強邊境檢查，以免再有消費者誤食風險商品。

疾管署提醒曾購買此產品之民眾自我健康監測，出現6症狀儘速就醫

（中央社）好市多進口綜合莓驗出A肝病毒，疾管署28日提醒，請自最後一次食用日次日起進行60天自我健康監測，若有發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、腹部不舒服及黃疸等6症狀，請速就醫。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）日前評估華盛頓州5起A肝案例疑似與市售冷凍草莓有關，發布警訊下架回收。衛生福利部食品藥物管理署28日公布，好市多股份有限公司進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，檢出A肝病毒陽性。

食藥署南區管理中心副主任蔡佳芬28日下午接受媒體聯訪表示，食藥署監控國際食品警訊，發現涉及A型肝炎病毒污染的食品回收警訊事件，近期好市多進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」於邊境申請報驗，檢出A肝病毒陽性，立刻後市場查驗措施。

蔡佳芬說，食藥署會同高雄市衛生局前往好市多抽樣5件不同批次產品，其中4件檢驗結果為陰性、1件為陽性，產品標示有效日期2023年9月19日。

衛生福利部疾病管制署與高雄市衛生局共同研商，並啟動相關因應措施。疾管署副署長羅一鈞28日晚間接受媒體聯訪表示，曾購買這批冷凍莓果產品的民眾，別再食用這批食品，如果已經食用，請勿驚慌，自最後一次食用日次日起進行60天自我健康監測，留意自身健康狀況。

羅一鈞提醒，自我健康監測期間如果出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、腹部不舒服及黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫，並確實告知醫師相關飲食史，以及時得到適切診斷及治療。

根據疾管署監測資料，截至今年4月27日，急性病毒性A型肝炎累計32例確定病例，其中本土病例30例及境外移入2例，本土病例低於去年同期（86例）且與2019至2021年同期（25例、20例、27例）相當，近期並無病例增加情形。而今年已完成定序者有8例，結果比較接近韓國的貝類病毒株。

疾管署建議，慢性肝病、肝癌或免疫力低下等具有A型肝炎重症高風險民眾，如果曾食用這批莓果類產品，可在最後一次食用日後2週內就醫評估自費接種A型肝炎疫苗的必要。

羅一鈞表示，A型肝炎的致死率低、約千分之3，造成死亡的情形多半為猛爆型肝炎，通常發生於老年患者或慢性肝病患者，包括慢性B型、C型肝炎病毒感染者。

至於A型肝炎治療方式，羅一鈞表示，只能採取支持性療法，痊癒後產生的抗體可延續終生，因而終生有抵抗力。

病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒污染的水或食物而感染，手部接觸到帶病毒者的糞便後，如未澈底清潔雙手，再接觸食物或口部也可能造成間接感染，請民眾平日應養成良好的飲食及衛生習慣，以降低感染風險。

疾管署呼籲，幼兒A型肝炎疫苗目前已納入兒童預防接種公費疫苗項目，完成2劑疫苗接種可提供長期保護力，疾管署也請家長按時帶幼兒完成接種。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範