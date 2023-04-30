好市多綜合莓驗出A肝病毒：疾管署提醒曾食用民眾自我健康監測，消基會不排除為消費者提團體訴訟

我們想讓你知道的是
疾管署副署長羅一鈞28日晚間接受媒體聯訪表示，曾購買這批冷凍莓果產品的民眾，別再食用這批食品，如果已經食用，請勿驚慌，自最後一次食用日次日起進行60天自我健康監測，留意自身健康狀況。
知名美式賣場好市多（Costco）進口「柯克蘭冷凍三種綜合莓」日前驗出A肝病毒，已售出約1.7萬公斤。好市多表示已立即從賣場及線上通路下架此款商品，會員如食用後發生身體不適等情形，後續可保留就醫之醫療單據，好市多會依個案實際狀況給予協助。
消費者文教基金會昨（29）日則表示好市多若未依法審慎處理，該會不排除為消費者打團體訴訟爭取權益。消基會副董事長徐則鈺今（30）日進一步說明，業者目前僅同意消費者可以進行退貨退款，並沒有提到損害賠償的部分，應該盡快就損害賠償部分提出其方案。
知名網拍賣場仍在販售此款綜合莓，消基會籲應全面回收
依據食藥署28日發布之新聞稿，此起事件之違規產品總計進口1萬7431.78公斤，目前尚庫存367.43公斤（203包），該公司已將違規產品全數下架，食藥署已請衛生局監督業者完成後續回收銷毀作業並依法處辦，並維護消費者相關權益。
《中央社》報導，好市多表示，收到衛生局通知後，已立即從賣場及線上通路全數下架商品，現在配合衛生局進行商品召回；若會員持有該商品，請立即停止使用，並攜帶商品和會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨作業。
有民眾認為，除退貨機制，好市多也應賠償消費者健康權益損害。好市多對此表示，如果會員食用後發生身體不適情形，建議前往附近醫療單位就醫，後續可將保留的醫療單據提供給好市多，好市多及客服將依個案實際狀況予以協助、處理。
《中央社》報導，消費者文教基金會29日晚間發布新聞指出，此起事件倘若好市多仍未依法審慎處置，維護消費者合理權益，消基會不排除為已購買9427包商品的消費者打團體訴訟爭取權益。
消基會副董事長徐則鈺30日進一步說明，按照《消費者保護法》規定，消保團體、消費者可以請求業者因重大過失負擔3倍及1倍的懲罰性賠償；業者目前僅同意消費者可以進行退貨退款，並沒有提到損害賠償的部分，應該盡快就損害賠償部分提出其方案。
《中央社》報導，消基會另外也呼籲，在來源為墨西哥下加州（Baja California）的美國莓果有安全疑慮未除之前，應針對有疑慮的莓果依法行政，禁止輸入、販售，才是積極保護消費者健康的作為。
消基會同時揭露，發現知名網路拍賣仍在販售「科克蘭綜合莓」，主張應全面回收下架問題商品，並積極加強邊境檢查，以免再有消費者誤食風險商品。
疾管署提醒曾購買此產品之民眾自我健康監測，出現6症狀儘速就醫
（中央社）好市多進口綜合莓驗出A肝病毒，疾管署28日提醒，請自最後一次食用日次日起進行60天自我健康監測，若有發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、腹部不舒服及黃疸等6症狀，請速就醫。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）日前評估華盛頓州5起A肝案例疑似與市售冷凍草莓有關，發布警訊下架回收。衛生福利部食品藥物管理署28日公布，好市多股份有限公司進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，檢出A肝病毒陽性。
食藥署南區管理中心副主任蔡佳芬28日下午接受媒體聯訪表示，食藥署監控國際食品警訊，發現涉及A型肝炎病毒污染的食品回收警訊事件，近期好市多進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」於邊境申請報驗，檢出A肝病毒陽性，立刻後市場查驗措施。
蔡佳芬說，食藥署會同高雄市衛生局前往好市多抽樣5件不同批次產品，其中4件檢驗結果為陰性、1件為陽性，產品標示有效日期2023年9月19日。
衛生福利部疾病管制署與高雄市衛生局共同研商，並啟動相關因應措施。疾管署副署長羅一鈞28日晚間接受媒體聯訪表示，曾購買這批冷凍莓果產品的民眾，別再食用這批食品，如果已經食用，請勿驚慌，自最後一次食用日次日起進行60天自我健康監測，留意自身健康狀況。
羅一鈞提醒，自我健康監測期間如果出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、腹部不舒服及黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫，並確實告知醫師相關飲食史，以及時得到適切診斷及治療。
根據疾管署監測資料，截至今年4月27日，急性病毒性A型肝炎累計32例確定病例，其中本土病例30例及境外移入2例，本土病例低於去年同期（86例）且與2019至2021年同期（25例、20例、27例）相當，近期並無病例增加情形。而今年已完成定序者有8例，結果比較接近韓國的貝類病毒株。
疾管署建議，慢性肝病、肝癌或免疫力低下等具有A型肝炎重症高風險民眾，如果曾食用這批莓果類產品，可在最後一次食用日後2週內就醫評估自費接種A型肝炎疫苗的必要。
羅一鈞表示，A型肝炎的致死率低、約千分之3，造成死亡的情形多半為猛爆型肝炎，通常發生於老年患者或慢性肝病患者，包括慢性B型、C型肝炎病毒感染者。
至於A型肝炎治療方式，羅一鈞表示，只能採取支持性療法，痊癒後產生的抗體可延續終生，因而終生有抵抗力。
病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒污染的水或食物而感染，手部接觸到帶病毒者的糞便後，如未澈底清潔雙手，再接觸食物或口部也可能造成間接感染，請民眾平日應養成良好的飲食及衛生習慣，以降低感染風險。
疾管署呼籲，幼兒A型肝炎疫苗目前已納入兒童預防接種公費疫苗項目，完成2劑疫苗接種可提供長期保護力，疾管署也請家長按時帶幼兒完成接種。
新聞來源
- 好市多綜合莓驗出A肝病毒 曾食用自我監測60天、6症狀速就醫（中央社）
- 好市多綜合莓驗出A肝病毒 消基會不排除團體訴訟（中央社）
- 電商販售驗出A肝病毒綜合莓 消基會籲全面下架（中央社）
- 綜合莓驗出A肝病毒 好市多：食用不適者可提供就醫單據（中央社）
- 好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性一案（食藥署新聞稿）
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
Tags：
全家便利商店推全新自取服務「FamiNow」，全家你家都能取！
我們想讓你知道的是
為了便利現代人忙碌的生活作息，全家便利商店結合線下4000家實體店舖優勢，推出全新自取服務「FamiNow」，結合便利商店、FamiSuper與聯名商品，24小時都能多元取貨，從自取、跨店領取、外送到家取，讓全家不只是你家，更是生活中的好管家。
全家就是你家，更是你的好管家！
現代人生活忙碌，時間常常無法自由掌控，有時連吃個飯都要分秒必爭，這時，如果有一個可以替自己分憂解勞的幫手，讓人可以「吃什麼、何時拿、怎麼取」都自由選擇，那就太方便了。
看見大家生活中的困擾，全家APP推出全新「FamiNow」服務，只要使用既有的「全家便利商店APP」，點選「FamiNow」，就可以自由選擇多元取貨方式、多種餐飲美食，更方便的是可以直接使用全盈+PAY支付累積點數，或綁定信用卡，便利的體驗讓所有人都可以方便使用「全家你家都能取」的貼心服務，所有選擇 ”UP TO YOU“！
過去兩年，疫情催生了「零接觸經濟」，也使得取餐習慣變得更加彈性，「多元取貨、多元通路」已成最新零售模式。因此，FamiNow 也方便消費者依自己的習慣愛好，藉由全台灣 4000 多家全家便利商店背後支援，讓消費者能彈性取貨，無論是想要預訂自取、跨店領取、還是外送到家取，全部 UP TO YOU！
例如，當你一整天被會議塞滿，想趁空擋來杯沁涼的咖啡，但想到公司旁邊的全家，下午時段咖啡非常熱門，有時可能得等上十分鐘。這時候，只要在會議前事先預定好取咖啡的時間，就可以抓緊空檔順利拿到解憂的咖啡！
同時FamiNow也支援跨店間的商品領取，提供店址腹地3公里內，「全家」A店訂購、B店自取，選擇離自己最近的全家領取，不必大費周章，就能選購更多種商品，例如FamiSuper生鮮蔬菜，為訂餐、購物提供全新便利選擇。
當然，外送也是少不了的服務，尤其是下班洗完澡、穿著睡衣不想出門時，24小時都能送到家的全家美食是最棒的選擇。當加熱好的椒麻鍋貼、韓式炸雞、外加一杯濃郁的冰仙女醇奶茶送到門口，簡直是人間至福。
在FamiNow多元取貨的便利下，搭配24小時全天候的即時服務，更是能滿足每一種生活情境的需求，無論幾點，都可以輕鬆取得最想要的商品。
例如，早上不小心睡過頭，八點半才匆匆趕上捷運，根本沒有時間買好早餐。這時拿出FamiNow預訂無糖豆漿與三明治並線上完成付款，就可以在公司旁邊的全家便利商店快速領取，完美解決第一個餓肚子危機。
接著，時間來到下午兩點，愛吃甜點的同事開始慫恿大家一起訂下午茶解饞，這時FamiNow又派上用場：大夥們一個個選好自己的咖啡、泡芙跟蛋糕，訂好東西直接到店取。
下班前收到朋友簡訊，才突然想起今晚約了新家派對，趕緊先用手機預訂好火鍋料與新鮮蔬菜，不用跑多個點也可以一站購足所有東西。就算派對開到半夜，酒酣耳熱之際想吃下酒宵夜怎麼辦？手機打開立刻訂，免等微波，24小時服務所有人的胃！
作為每個社區裡的中心站，全家便利商店現在透過FamiNow的多元商流化身全方位美食供應中心，不只販售店內標配商品，更可以預訂各種跨界聯名的限定商品、家用品、料理包，甚至是年節禮盒，就連新鮮蔬果都難不倒FamiNow，想買什麼都可以直接到店領取，多種商品囊括食物、禮盒到日常用品，想買什麼UP TO YOU！
最方便的是，消費者不必再下載新的APP，可以直接在既有 全家 APP 使用FamiNow功能，並使用全盈+PAY快速付款，簡單又省時。
以自取為例，只需要點選FamiNow圖示，接著設定好地址定位，APP會自動推薦最近的店家給你，並且可自由選擇想訂購的商品，結帳後於指定時間前往全家，就能以取貨碼向店員快速領取。同樣的操作方式，也可以改以外送服務，一指下訂就能送到家，操作介面最便利。
即日起，線下4000家實體店舖都可配合「FamiNow」服務，便利商店、FamiSuper與聯名商品，24小時都能自取、跨店領取與外送。有了FamiNow這個好管家，就算再忙也能不慌不忙，幫助你將寶貴的時間省下來，留給更重要的人事物，讓生活的腳步UP TO YOU！
- 立即下單：https://bit.ly/3DNiPkK
- 看更多FamiNow：https://bit.ly/3MIbRlq