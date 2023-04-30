學者談習近平統治下的中國：對內強化集權、對外愈具攻擊性，這是過去10年轉變的重要因子
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社會學者林宗弘說，中國對內、對外的強硬態度源於習近平個人和中共政權的焦慮感、不安全感，這個問題持續地困擾習近平和這個政權。對內治理不願意賦予公民社會喘息空間；中國對於美國等西方國家對抗態度也難有緩解，「對於台灣也不會客氣」。
（中央社）分析指出，中國領導人習近平掌權10年，中國威權韌性削弱，難以吸納社會意見，國家治理路線愈加強硬、高壓，公共領域服務退化，有別於胡溫時期，這和中國集體不安全感有關。
清華大學當代中國研究中心主任、中央研究院社會學研究所研究員林宗弘接受《中央社》採訪表示，習近平掌權10年，中國威權體制演化趨於強硬、高壓方向，「10年前、10年後看中國，很像是完全不同的國家」。
清華大學當代中國研究中心策畫《威權演化論：中國如何治理？國家與社會如何維持動態關係？》一書。書中提出分析架構，探討中國在對內治理過程中，「政府、社會」和「強硬、溫和」動態互動類型4象限。
林宗弘表示，在政府溫和、社會強硬時，政府的治理或政策可以獲得調整，這在中產階級抗爭或業主維權等例子尤其可見，政府願意用懷柔手段回應社會訴求，政府提供的公共服務也能有所改善；這個互動類型在胡溫治理末期或是習近平第一任期初期較有案例。
林宗弘提到，政府強硬、社會溫和時，意味沒有辦法達成任何政策改善，在習近平的領導下，對內治理愈加強硬、高壓，中國漸漸地朝政府強硬、社會溫和方向走，政府壓制性愈來愈強，縱使有零星抗爭訴求也仍屬柔和，「拿張白紙出來，其實沒有什麼攻擊性」。
他說，過去胡溫時期，很多人看好中國有所謂的「威權韌性」，也就是在威權領導下仍保持韌性吸納社會意見、改善公共服務，使民眾信任黨國，於是掌權者可以一邊改善治理也維持威權統治。中國這10年來不是走向吸納包容演化方向；相反地，則是愈來愈強硬，公共服務也在弱化中。
「中國對內強化集權、對外愈具攻擊性，這反映了內部焦慮和不安全感，這是整個政權過去10年轉變的重要因子」。林宗弘指出，習近平剛上台時，由於派系相對較弱，分析多評其為歷任領導人內最弱，可由此推估他有相當大的不安全感、焦慮感，於是致力於強化個人集權。
林宗弘剖析，為了弭平外在對於個人權力威脅，習近平對內治理採強硬態度，這套行為模式也擴及中國對外關係，「戰狼外交」為對外主基調，甚至發生中國外交官打人、海外警察抓人等事件，這都反映了習近平個人和中國政權的內部焦慮感、不安全感，「這個問題將持續地困擾習近平和這個政權。
學者分析：國際社會若以溫和態度應對強硬中國，將無法與其抗衡
（中央社）中國對內治理採取愈趨高壓態度。分析提到，對內治理互動模式連動對外關係，政權對內強硬，對外回應也會強硬；中國對抗美國姿態不會趨緩，地緣政治緊張態勢難有改善空間。
清華大學當代中國研究中心主任、中央研究院社會學研究所研究員林宗弘接受《中央社》採訪表示，中國領導人習近平掌權10年，對內治理走往愈加高壓方向，這套行為模式連動著對外關係，中國對於海外也同樣採取強硬態度。
他說，中國對內、對外的強硬態度源於習近平個人和中共政權的焦慮感、不安全感，這個問題持續地困擾習近平和這個政權。對內治理不願意賦予公民社會喘息空間；中國對於美國等西方國家對抗態度也難有緩解，「對於台灣也不會客氣」。
林宗弘表示，在「政府、社會」和「強硬、溫和」動態互動類型4象限分析可知，政府處於強硬狀態時，社會一旦走溫和、軟化路線，將沒有辦法改變任何政策，「什麼都得不到」。
他說，將這套互動放到中國政府與國際社會來看，國際社會若以溫和態度應對強硬中國，將沒有辦法與其抗衡，只會導致軟土深掘，威權往外擴散。
林宗弘指出，外資持續撤出中國是趨勢，美中貿易戰期間尤其明顯，後來遇上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情嚴苛封控、封城等情形，外資撤出中國速度再加快。對外資來說，胡溫時期仍有政策溝通彈性，現在則幾乎沒有了條件；加上中國人口紅利、低廉土地等獲利空間壓縮，外資持續出走中。
「能潤就潤吧，潤為上策」，林宗弘以中國疫情期間流行用字「潤」（諧音run）建議在中國的台商做好遷出移轉布局規畫，他認為，目前中國投資環境很難樂觀看待。
林宗弘坦言，台灣經貿不可能脫鉤中國，日本、韓國也做不到；但是台灣可以做到降低對中依賴度、經貿多元布局，達到風險分散目的；另也要努力拉回產業鏈、加大美國、歐洲來台投資，面對中國持續武力威脅，這是一張「自保牌」，一旦台海動干戈，全球都有事。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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2023年電子票券市場調查：Edenred 宜睿智慧蟬聯高滿意度首選
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電子票券的未來：延續綠色福利概念，為企業實現綠色減碳目標，推動永續發展
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