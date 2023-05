原來美國東西岸都有個「華盛頓」：華盛頓州、Washington、D.C.、大華府有什麼不同？

西雅圖華盛頓、Washington、D.C.、華府、大華府,當你聽到這幾個名詞你知道他們在美國的正確位置嗎?

華盛頓蘋果、華盛頓櫻桃無人不曉,不過你知道這裡的「華盛頓」指的是「華盛頓州」而非美國首府D.C.嗎?

2011年留學西雅圖時,因為學校名字是University of Washington(一般稱UW,中文是「西雅圖華盛頓大學」),很多朋友都以為我是到了東岸的華府,殊不知UW位於華盛頓州。

華盛頓州是1889年基於《華盛頓條約》(Washington Treaty)而成立的第42州,位於美國西岸靠海,上接加拿大,下鄰奧勒岡州,第一大城就是科技公司林立和以咖啡聞名的西雅圖,第二大城則是位於該州東部,曾於1974年舉辦世界博覽會的斯波坎(Spokane)。

而說起知名的華盛頓蘋果,其主要種植區是位於華州中部。1872年,一位名叫Philip Miller的當地居民在韋納奇(Wenatchee)山谷中開始經營蘋果園,而隨著大北方鐵路(Great Northern Railway)的建設,韋納奇的蘋果在1901年開始經鐵路運往西雅圖而開始大受歡迎,韋納奇也自始稱己為「世界蘋果之都」。

Photo Credit: TUBS CC BY SA 3.0 華盛頓州在美國的位置,上接加拿大,下鄰奧勒岡州。

至於東岸的「華盛頓」,常被稱為D.C.或華府,正式名稱是Washington, D.C.(District of Columbia),中文翻譯是華盛頓哥倫比亞特區,是隸屬美國國會管轄的「特區」,而非一個州。華盛頓哥倫比亞特區不只是美國首府,也是國會、最高法院和總統的所在,除此之外,華府還有179家大使館,和多個國際組織、非營利組織、工會、遊說團體等總部據點。

在美國,如果對方自介時表示:「I'm from Washington」,通常指的是「華盛頓州」而非華府,如果對方來自華府,幾乎都是說:「I'm from D.C.」。如果是外媒中提及「Washington」,例如:「小馬可仕表示,他週一與美國總統拜登的會晤對促進菲律賓的國家利益,和加強馬尼拉與華盛頓間非常重要的聯盟至關重要」,這裡的「華盛頓」指的就是華府而非華盛頓州了。

還有一個更摸不著頭緒的狀況,那就是華府、馬里蘭州、維吉尼亞州三地非常靠近,常「一不小心」就會跨州,因此還有一個名詞叫「華盛頓都會區」(Washington Metropolitan Area),也稱為DMV(D.C, Maryland, Virginia,不是那讓人卻步、簡稱DMV的美國監理所)、D.C. Area、大華府等名詞,就是泛指位於馬里蘭州和維吉尼亞州,但離華府又很近的區域。很多住在馬維兩州的居民,有時會為了方便交代自己的位置,就直接說住在D.C.。

Photo Credit: Wikipedia 橘色部分是哥倫比亞特區(D.C.)。「華盛頓都會區」(Washington Metropolitan Area)橫跨維吉尼亞州(綠色)和馬里蘭州(紫色)部分區域。

另外值得一提的是,台灣目前在美國有12處台北經濟文化代表處(Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States),都是以當地城市稱呼(例如:駐紐約台北經濟文化辦事處、駐西亞圖台北經濟文化辦事處),唯有在華府代表處是稱「駐美國台北經濟文化代表處」(Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States),如果有到華府旅遊,別忘了可到大門門牌拍一張留念。

Photo Credit:吳象元 位於華府的「駐美國台北經濟文化代表處」

喔對了,華府也有一間「華盛頓大學」,是以政治、法律聞名的喬治・華盛頓大學(The George Washington University),說到這裡是不是又越搞越混了呢?

原文發表於華盛頓非華盛頓

