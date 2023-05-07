原來美國東西岸都有個「華盛頓」：華盛頓州、Washington、D.C.、大華府有什麼不同？
我們想讓你知道的是
西雅圖華盛頓、Washington、D.C、華府、大華府，當你聽到這幾個名詞你知道他們在美國的正確位置嗎？華盛頓蘋果、華盛頓櫻桃無人不曉，不過你知道這裡的「華盛頓」指的是「華盛頓州」而非美國首府D.C嗎？
西雅圖華盛頓、Washington、D.C.、華府、大華府，當你聽到這幾個名詞你知道他們在美國的正確位置嗎？
華盛頓蘋果、華盛頓櫻桃無人不曉，不過你知道這裡的「華盛頓」指的是「華盛頓州」而非美國首府D.C.嗎？
2011年留學西雅圖時，因為學校名字是University of Washington（一般稱UW，中文是「西雅圖華盛頓大學」），很多朋友都以為我是到了東岸的華府，殊不知UW位於華盛頓州。
華盛頓州是1889年基於《華盛頓條約》（Washington Treaty）而成立的第42州，位於美國西岸靠海，上接加拿大，下鄰奧勒岡州，第一大城就是科技公司林立和以咖啡聞名的西雅圖，第二大城則是位於該州東部，曾於1974年舉辦世界博覽會的斯波坎（Spokane）。
而說起知名的華盛頓蘋果，其主要種植區是位於華州中部。1872年，一位名叫Philip Miller的當地居民在韋納奇（Wenatchee）山谷中開始經營蘋果園，而隨著大北方鐵路（Great Northern Railway）的建設，韋納奇的蘋果在1901年開始經鐵路運往西雅圖而開始大受歡迎，韋納奇也自始稱己為「世界蘋果之都」。
至於東岸的「華盛頓」，常被稱為D.C.或華府，正式名稱是Washington, D.C.（District of Columbia），中文翻譯是華盛頓哥倫比亞特區，是隸屬美國國會管轄的「特區」，而非一個州。華盛頓哥倫比亞特區不只是美國首府，也是國會、最高法院和總統的所在，除此之外，華府還有179家大使館，和多個國際組織、非營利組織、工會、遊說團體等總部據點。
在美國，如果對方自介時表示：「I'm from Washington」，通常指的是「華盛頓州」而非華府，如果對方來自華府，幾乎都是說：「I'm from D.C.」。如果是外媒中提及「Washington」，例如：「小馬可仕表示，他週一與美國總統拜登的會晤對促進菲律賓的國家利益，和加強馬尼拉與華盛頓間非常重要的聯盟至關重要」，這裡的「華盛頓」指的就是華府而非華盛頓州了。
還有一個更摸不著頭緒的狀況，那就是華府、馬里蘭州、維吉尼亞州三地非常靠近，常「一不小心」就會跨州，因此還有一個名詞叫「華盛頓都會區」（Washington Metropolitan Area），也稱為DMV（D.C, Maryland, Virginia，不是那讓人卻步、簡稱DMV的美國監理所）、D.C. Area、大華府等名詞，就是泛指位於馬里蘭州和維吉尼亞州，但離華府又很近的區域。很多住在馬維兩州的居民，有時會為了方便交代自己的位置，就直接說住在D.C.。
另外值得一提的是，台灣目前在美國有12處台北經濟文化代表處（Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States），都是以當地城市稱呼（例如：駐紐約台北經濟文化辦事處、駐西亞圖台北經濟文化辦事處），唯有在華府代表處是稱「駐美國台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States），如果有到華府旅遊，別忘了可到大門門牌拍一張留念。
喔對了，華府也有一間「華盛頓大學」，是以政治、法律聞名的喬治・華盛頓大學（The George Washington University），說到這裡是不是又越搞越混了呢？
原文發表於華盛頓非華盛頓
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核稿編輯：翁世航
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