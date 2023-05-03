英國國王查爾斯三世加冕典禮，為什麼美國總統拜登獲邀卻選擇不出席？

美國和英國長期以來一直擁有英國前首相溫斯頓．邱吉兒（Winston Churchill）所說的「特殊關係」 ，不過，從來沒有美國總統參加過英國王室的加冕典禮。這一傳統是否表明兩國之間的關係有潛在的對立面，還是只是一件平凡之事？

英國國王查爾斯三世的加冕典禮將以幾個世紀以來的盛大和傳統作為標誌，國王將在威斯敏斯特教堂在成千上萬的臣民和國家元首面前正式宣誓加冕。

但是在眾多政要中，將有一位明顯缺席，他就是美國總統拜登（Joe Biden）。

白宮對BBC表示，拜登曾獲得邀請。但在與國王的電話中，拜登總統表示他將派他的妻子、第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）和一名外交特使前往出席。白宮沒有交代拜登不去的原因，但表示總統「表達了希望日後在英國與國王會面的願望」。

拜登總統的缺席在整個池塘中掀起了陣陣漣漪。

英國保守黨議員鮑勃．西利（Bob Seely）對《每日電訊報》說，拜登跳過這場「一生難得的事件」似乎「相當懈怠」。

《鏡報》報紙王室事務編輯拉塞爾．邁爾斯（Russell Myers）對天空新聞表示，拜登缺席是因為他「對自己的愛爾蘭血統和愛爾蘭裔美國人的血統感到堅定的自豪」。

「我不認為他真的會來。」邁爾斯說。

但歷史學家表示，其實相關原因並沒有那麼政治化，美國總統不參加英國王室加冕典禮實際上是一個世紀以來的傳統。

「這並非怠慢」

「我當然不認為這是對拜登總統的怠慢。」專門研究現代英國的美利堅大學歷史學教授勞拉．比爾斯（Laura Beers）說。

「就拜登的反英（anti-British）的想法而言，沒什麼好挖掘的。」她說。 「他不會去，因為從來沒有美國總統參加過加冕典禮，所以為什麼要從21世紀開始。」

比爾斯指出，在維多利亞女王統治之前，在美國獨立戰爭和1812年戰爭之後，美英關係大致上呈敵對狀況。

維多利亞女王登基後迎來了「維多利亞熱」，開啟了美國迷戀英國君主制的新紀元，但即便如此，美國總統馬丁．范布倫（Martin Van Buren）也沒有出席加冕典禮。

「美國總統來是不切實際的，我認為在那之後它就成了傳統。」比爾斯說。

英國皇家歷史學會會員兼歷史學家特洛伊．比克漢姆 （Troy Bickham） 表示，在喬治六世國王加冕三年後、即跨大西洋航空旅行開始的1939年之前，出國旅行並不實際。

艾森豪和伊麗莎白二世女王

Photo Credit: Getty Images / BBC News 1957年，伊麗莎白二世女王與美國總統艾森豪在白宮國宴上。

歷史學家認為，第二次世界大戰標誌著美國和英國外交關係的轉折點。

在整個戰爭期間，喬治六世國王和他的女兒——當時的伊麗莎白公主，與德懷特．D．艾森豪（Dwight D Eisenhower）建立了關係，艾森豪曾在倫敦擔任盟軍最高指揮官，並監督「霸王行動」，即諾曼底登陸的軍事行動。

在喬治六世國王去世和伊麗莎白二世女王登基幾個月後，艾森豪當選為美國第34任總統。

但是，儘管與英國關係密切，艾森豪還是選擇保持傳統，派特使參加伊麗莎白二世女王的加冕典禮。

歷史學家山姆．愛德華茲（Sam Edwards）指出，當時美國正捲入朝鮮戰爭，華盛頓也需要艾森豪總統。

艾森豪總統缺席加冕禮並沒有影響他與英國或王室的關係。 1957年10月，美國歡迎英國女王伊麗莎白二世作為君主進行首次正式國事訪問。兩年後，女王在她位於巴爾莫勒爾的皇家莊園接待了艾森豪總統及其家人，進行了一次不太正式的訪問。

一位女王，十四位總統

Photo Credit: Getty Images / BBC News 年輕的查爾斯國王在參觀巴爾莫勒爾的皇家莊園時，與美國總統德懷特艾森豪合影。

作為英國在位時間最長的君主，伊麗莎白二世女王在統治期間經歷過14任美國總統，並於在任期間會見了除了一位總統之外的所有總統。三位現任美國總統對英國進行了正式國事訪問，而女王在位期間對美國進行了四次國事訪問。

雖然拜登總統似乎選擇不打破傳統，派特使替他出席加冕典禮，但拜登已經接受了查爾斯國王的國事訪問邀請。但是日期尚未確定。

愛德華茲表示，無論誰參加加冕典禮，查爾斯國王都將主持對兩國外交關係的新承諾。

他補充說，參加加冕典禮「只是當代跨大西洋關係拼圖中的一塊」。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航