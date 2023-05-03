2023/05/03,
國際

英國國王查爾斯三世加冕典禮，為什麼美國總統拜登獲邀卻選擇不出席？

英國國王查爾斯三世加冕典禮，為什麼美國總統拜登獲邀卻選擇不出席？

我們想讓你知道的是

英國國王查爾斯三世的加冕典禮將以幾個世紀以來的盛大和傳統作為標誌，國王將在威斯敏斯特教堂在成千上萬的臣民和國家元首面前正式宣誓加冕。但是在眾多政要中，將有一位明顯缺席，他就是美國總統拜登（Joe Biden）。但歷史學家表示，其實缺席的相關原因並沒有那麼政治化。

美國和英國長期以來一直擁有英國前首相溫斯頓．邱吉兒（Winston Churchill）所說的「特殊關係」 ，不過，從來沒有美國總統參加過英國王室的加冕典禮。這一傳統是否表明兩國之間的關係有潛在的對立面，還是只是一件平凡之事？

英國國王查爾斯三世的加冕典禮將以幾個世紀以來的盛大和傳統作為標誌，國王將在威斯敏斯特教堂在成千上萬的臣民和國家元首面前正式宣誓加冕。

但是在眾多政要中，將有一位明顯缺席，他就是美國總統拜登（Joe Biden）。

白宮對BBC表示，拜登曾獲得邀請。但在與國王的電話中，拜登總統表示他將派他的妻子、第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）和一名外交特使前往出席。白宮沒有交代拜登不去的原因，但表示總統「表達了希望日後在英國與國王會面的願望」。

拜登總統的缺席在整個池塘中掀起了陣陣漣漪。

英國保守黨議員鮑勃．西利（Bob Seely）對《每日電訊報》說，拜登跳過這場「一生難得的事件」似乎「相當懈怠」。

《鏡報》報紙王室事務編輯拉塞爾．邁爾斯（Russell Myers）對天空新聞表示，拜登缺席是因為他「對自己的愛爾蘭血統和愛爾蘭裔美國人的血統感到堅定的自豪」。

「我不認為他真的會來。」邁爾斯說。

但歷史學家表示，其實相關原因並沒有那麼政治化，美國總統不參加英國王室加冕典禮實際上是一個世紀以來的傳統。

「這並非怠慢」

「我當然不認為這是對拜登總統的怠慢。」專門研究現代英國的美利堅大學歷史學教授勞拉．比爾斯（Laura Beers）說。

「就拜登的反英（anti-British）的想法而言，沒什麼好挖掘的。」她說。 「他不會去，因為從來沒有美國總統參加過加冕典禮，所以為什麼要從21世紀開始。」

比爾斯指出，在維多利亞女王統治之前，在美國獨立戰爭和1812年戰爭之後，美英關係大致上呈敵對狀況。

維多利亞女王登基後迎來了「維多利亞熱」，開啟了美國迷戀英國君主制的新紀元，但即便如此，美國總統馬丁．范布倫（Martin Van Buren）也沒有出席加冕典禮。

「美國總統來是不切實際的，我認為在那之後它就成了傳統。」比爾斯說。

英國皇家歷史學會會員兼歷史學家特洛伊．比克漢姆 （Troy Bickham） 表示，在喬治六世國王加冕三年後、即跨大西洋航空旅行開始的1939年之前，出國旅行並不實際。

艾森豪和伊麗莎白二世女王

1957年，伊麗莎白二世女王與美國總統艾森豪威爾在白宮國宴上。

Photo Credit: Getty Images / BBC News

1957年，伊麗莎白二世女王與美國總統艾森豪在白宮國宴上。

歷史學家認為，第二次世界大戰標誌著美國和英國外交關係的轉折點。

在整個戰爭期間，喬治六世國王和他的女兒——當時的伊麗莎白公主，與德懷特．D．艾森豪（Dwight D Eisenhower）建立了關係，艾森豪曾在倫敦擔任盟軍最高指揮官，並監督「霸王行動」，即諾曼底登陸的軍事行動。

在喬治六世國王去世和伊麗莎白二世女王登基幾個月後，艾森豪當選為美國第34任總統。

但是，儘管與英國關係密切，艾森豪還是選擇保持傳統，派特使參加伊麗莎白二世女王的加冕典禮。

歷史學家山姆．愛德華茲（Sam Edwards）指出，當時美國正捲入朝鮮戰爭，華盛頓也需要艾森豪總統。

艾森豪總統缺席加冕禮並沒有影響他與英國或王室的關係。 1957年10月，美國歡迎英國女王伊麗莎白二世作為君主進行首次正式國事訪問。兩年後，女王在她位於巴爾莫勒爾的皇家莊園接待了艾森豪總統及其家人，進行了一次不太正式的訪問。

一位女王，十四位總統

1959 年，艾森豪威爾總統會見王室成員、伊麗莎白二世女王和未來的查爾斯國王

Photo Credit: Getty Images / BBC News

年輕的查爾斯國王在參觀巴爾莫勒爾的皇家莊園時，與美國總統德懷特艾森豪合影。

作為英國在位時間最長的君主，伊麗莎白二世女王在統治期間經歷過14任美國總統，並於在任期間會見了除了一位總統之外的所有總統。三位現任美國總統對英國進行了正式國事訪問，而女王在位期間對美國進行了四次國事訪問。

雖然拜登總統似乎選擇不打破傳統，派特使替他出席加冕典禮，但拜登已經接受了查爾斯國王的國事訪問邀請。但是日期尚未確定。

愛德華茲表示，無論誰參加加冕典禮，查爾斯國王都將主持對兩國外交關係的新承諾。

他補充說，參加加冕典禮「只是當代跨大西洋關係拼圖中的一塊」。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。