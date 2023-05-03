英國國王查爾斯三世加冕典禮，為什麼美國總統拜登獲邀卻選擇不出席？
我們想讓你知道的是
英國國王查爾斯三世的加冕典禮將以幾個世紀以來的盛大和傳統作為標誌，國王將在威斯敏斯特教堂在成千上萬的臣民和國家元首面前正式宣誓加冕。但是在眾多政要中，將有一位明顯缺席，他就是美國總統拜登（Joe Biden）。但歷史學家表示，其實缺席的相關原因並沒有那麼政治化。
美國和英國長期以來一直擁有英國前首相溫斯頓．邱吉兒（Winston Churchill）所說的「特殊關係」 ，不過，從來沒有美國總統參加過英國王室的加冕典禮。這一傳統是否表明兩國之間的關係有潛在的對立面，還是只是一件平凡之事？
英國國王查爾斯三世的加冕典禮將以幾個世紀以來的盛大和傳統作為標誌，國王將在威斯敏斯特教堂在成千上萬的臣民和國家元首面前正式宣誓加冕。
但是在眾多政要中，將有一位明顯缺席，他就是美國總統拜登（Joe Biden）。
白宮對BBC表示，拜登曾獲得邀請。但在與國王的電話中，拜登總統表示他將派他的妻子、第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）和一名外交特使前往出席。白宮沒有交代拜登不去的原因，但表示總統「表達了希望日後在英國與國王會面的願望」。
拜登總統的缺席在整個池塘中掀起了陣陣漣漪。
英國保守黨議員鮑勃．西利（Bob Seely）對《每日電訊報》說，拜登跳過這場「一生難得的事件」似乎「相當懈怠」。
《鏡報》報紙王室事務編輯拉塞爾．邁爾斯（Russell Myers）對天空新聞表示，拜登缺席是因為他「對自己的愛爾蘭血統和愛爾蘭裔美國人的血統感到堅定的自豪」。
「我不認為他真的會來。」邁爾斯說。
但歷史學家表示，其實相關原因並沒有那麼政治化，美國總統不參加英國王室加冕典禮實際上是一個世紀以來的傳統。
「這並非怠慢」
「我當然不認為這是對拜登總統的怠慢。」專門研究現代英國的美利堅大學歷史學教授勞拉．比爾斯（Laura Beers）說。
「就拜登的反英（anti-British）的想法而言，沒什麼好挖掘的。」她說。 「他不會去，因為從來沒有美國總統參加過加冕典禮，所以為什麼要從21世紀開始。」
比爾斯指出，在維多利亞女王統治之前，在美國獨立戰爭和1812年戰爭之後，美英關係大致上呈敵對狀況。
維多利亞女王登基後迎來了「維多利亞熱」，開啟了美國迷戀英國君主制的新紀元，但即便如此，美國總統馬丁．范布倫（Martin Van Buren）也沒有出席加冕典禮。
「美國總統來是不切實際的，我認為在那之後它就成了傳統。」比爾斯說。
英國皇家歷史學會會員兼歷史學家特洛伊．比克漢姆 （Troy Bickham） 表示，在喬治六世國王加冕三年後、即跨大西洋航空旅行開始的1939年之前，出國旅行並不實際。
艾森豪和伊麗莎白二世女王
歷史學家認為，第二次世界大戰標誌著美國和英國外交關係的轉折點。
在整個戰爭期間，喬治六世國王和他的女兒——當時的伊麗莎白公主，與德懷特．D．艾森豪（Dwight D Eisenhower）建立了關係，艾森豪曾在倫敦擔任盟軍最高指揮官，並監督「霸王行動」，即諾曼底登陸的軍事行動。
在喬治六世國王去世和伊麗莎白二世女王登基幾個月後，艾森豪當選為美國第34任總統。
但是，儘管與英國關係密切，艾森豪還是選擇保持傳統，派特使參加伊麗莎白二世女王的加冕典禮。
歷史學家山姆．愛德華茲（Sam Edwards）指出，當時美國正捲入朝鮮戰爭，華盛頓也需要艾森豪總統。
艾森豪總統缺席加冕禮並沒有影響他與英國或王室的關係。 1957年10月，美國歡迎英國女王伊麗莎白二世作為君主進行首次正式國事訪問。兩年後，女王在她位於巴爾莫勒爾的皇家莊園接待了艾森豪總統及其家人，進行了一次不太正式的訪問。
一位女王，十四位總統
作為英國在位時間最長的君主，伊麗莎白二世女王在統治期間經歷過14任美國總統，並於在任期間會見了除了一位總統之外的所有總統。三位現任美國總統對英國進行了正式國事訪問，而女王在位期間對美國進行了四次國事訪問。
雖然拜登總統似乎選擇不打破傳統，派特使替他出席加冕典禮，但拜登已經接受了查爾斯國王的國事訪問邀請。但是日期尚未確定。
愛德華茲表示，無論誰參加加冕典禮，查爾斯國王都將主持對兩國外交關係的新承諾。
他補充說，參加加冕典禮「只是當代跨大西洋關係拼圖中的一塊」。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
AI浪潮來襲，雲端大鬧人才荒：即刻報名AWSome Day線上雲端培訓日，加值成為AI時代搶手新人才！
我們想讓你知道的是
當雲端與AI技術逐漸成為企業標配，「認識雲端」已然成為了工作者或求職者的關鍵素養。若想不落人後，歡迎免費報名臺灣雲端服務商AWS於5月31日舉辦的「AWS線上雲端培訓日」，將雲端基礎技術、概念與服務，以及時下的熱門AI應用一次掌握！
近年，人工智慧（AI）與機器學習（ML）進展到前所未有的高度，一波來勢洶洶的AI浪潮悄然成形，即將衝擊既有的產業型態。但你知道嗎？如果沒有強大的雲端技術支撐，AI如今可能無法如此普及興盛。因為「雲端」與「AI」可說是相互依賴、相輔相成──成熟的雲端服務能替AI增添許多應用可能，而AI模型的強化，也會反過來讓雲端得以提供更多元的服務場景。
因此，當各大企業紛紛運用AI來處理、分析甚至預測數據，提高生產效率、優化產品或服務時，產業對於專業人才的需求也隨之提升，而其中能夠理解雲端，或是擁有雲端素養的人才，也成為企業爭相招攬的重點目標，甚至鬧起了「雲端人才荒」。
免費養成雲端基礎素養，機會就在此刻！
顯而易見，雲端與AI不只是未來趨勢，亦是企業更靈活地應對市場變化，取得競爭優勢的最佳方案，而身處其中的工作者們，對於雲端有所認識更是基礎中的基礎。若想豐富職場能力，或在未來產業佔有一席之地，雲端知識絕對是任何產業都不可不學的關鍵素養之一。
好消息是，為讓有意學習雲端的初學者深入認識雲端服務，AWS即將於5月31日下午舉辦完全免費的雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSome day）」。活動中，AWS除了介紹雲端基本概念、運算及儲存服務、安全性等，也會介紹時下熱門的AI應用，並展示AWS以機器學習驅動的雲端解決方案，幫助參與者探索業務創新的可能性。最重要的是，「AWS線上雲端培訓日」線上參與、全程免費，非常適合想要接觸雲端，但時間有限的產業工作者們。
雲端小白大翻身：完整雲端趨勢應用介紹，打造職場即戰力！
「AWS線上雲端培訓日」由AWS資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，課程內容專為雲端小白量身打造，從雲端趨勢、技術實務、資安概念、雲端應用等基礎概念出發，延伸覆蓋物連網、機器學習等熱門技術領域。課程中，資深講師將會深入淺出的示範，讓毫無雲端基礎的參與者都能輕鬆使用高達200種的AWS服務，確保每一位參與者都能有所收穫。
課程結束後，參與者除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何活用雲端、掌握AI，為個人或公司帶來正面影響。無論是高級主管、擁有開發經驗的技術人員，還是對雲端服務感興趣的新鮮人，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野。此外，若您是新用戶，只要在活動前註冊AWS免費帳號，還能獲得「AWS雲造型悠遊卡」，歡迎點此了解更詳細活動規範。
AWS線上雲端培訓日（AWSome day）活動資訊
活動時間：2023年5月31日 | 2:00 PM - 5:00 PM
參與方式：報名完成後，將收到線上觀看連結。報名者只要於課程指定時間上線參與即可。
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。
課前準備：本課程中，專業講師會分享如何透過AWS帳戶，免費使用AWS高達200多種的雲端服務。為提高課程參與，請於課前註冊AWS帳號，以利課程中同步操作體驗。