教宗方濟各參與未公開烏俄和平行動，訪匈牙利籲接納移民與總理奧班形成對比
我們想讓你知道的是
方濟各表示他已經與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）和俄羅斯東正教會布達佩斯和匈牙利總主教希拉里昂（Metropolitan (bishop) Hilarion）商討烏克蘭形勢。烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）4月27日獲方濟各接見後表示，曾經與教宗商討烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）所提和平計畫，並且邀請他親自訪問基輔。
教宗方濟各：教廷投入終結俄烏衝突未公開和平任務
（中央社）天主教教宗方濟各（Pope Francis）今（1）日表示，教廷正參與一項試圖終結俄羅斯和烏克蘭衝突的和平任務，但是他拒絕提供進一步細節。
路透社報導，結束對匈牙利3天訪問的教宗，今天在返程專機上告訴記者：「我願意去做必須做的任何一件事。有一項任務現正進行中，但是還沒有公開。當它公開了，我會討論這件事。」
「我認為和平一定要透過開放不同管道來實現，關閉永遠無法達成和平…這不容易。」
方濟各表示他已經與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）和俄羅斯東正教會布達佩斯和匈牙利總主教希拉里昂（Metropolitan (bishop) Hilarion）商討烏克蘭形勢。
自從去（2022）年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，方濟各幾乎每週都呼籲和平，並且一再表達希望居間斡旋基輔和莫斯科，但是這場衝突至今沒有因此取得突破。
烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）4月27日獲方濟各接見後表示，曾經與教宗商討烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）所提和平計畫，並且邀請他親自訪問基輔。
86歲的方濟各曾經表示，他想要走訪基輔和莫斯科，展開和平任務。
教宗訪匈牙利探烏克蘭難民：未來能有所不同
（中央社）羅馬天主教教宗方濟各，4月30日在訪問匈牙利的第2天探望了烏克蘭難民，難民對教宗述說俄烏戰爭開打後他們面臨的艱辛，教宗告訴他們，未來能有所不同。
路透社報導，方濟各4月30日走訪布達佩斯一座教堂時，和大約600名難民、窮人和無家可歸者見面。
方濟各於4月29日警告歐洲的危險，並告訴匈牙利總理奧班（Viktor Orban）政府，與歐洲其他地方一起接受移民，才是真正的基督精神。
稍早，教宗聆聽難民雅科夫勒夫（Oleg Yakovlev）講述他和妻子柳德米拉（Lyudmila）以及5個孩子，在一年前俄羅斯轟炸家鄉第聶伯羅市（Dnipro）之後，不得不離鄉背井。
雅科夫勒夫告訴教宗：「我們在這裡受到歡迎，我們找到新家，（但）許多人因戰爭而受苦，而且現在還在受苦。」
2022年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，數百萬難民透過包括匈牙利在內的中歐逃往其他國家。約有3萬5000人在匈牙利申請臨時保護。
方濟各呼應他4月29日的致詞說，對身陷貧困和悲劇者表示同情是成為基督徒不可或缺的一部分，即使那些有需要的人不是信徒。
他說：「即使在痛苦和磨難中，當我們領受愛的香膏時，其實就會尋獲前行的勇氣：這股力量幫助我們相信並非一切都失去了，也讓我們相信未來能有所不同。」
教宗匈牙利主持彌撒 敦促不要對移民關閉大門
（中央社）天主教教宗方濟各今日主持大型戶外彌撒，敦促匈牙利人不要對移民和那些「外國人或不像我們的人」關閉大門，這與匈牙利民族主義總理奧班的反移民政策形成鮮明對比。
在教宗訪問匈牙利的最後一天，成千上萬民眾聚集在首都布達佩斯的新哥德式國會大廈後方廣場和周圍參加彌撒。這棟建築是位於多瑙河畔的布達佩斯的象徵。
路透社報導，教宗方濟各（Pope Francis）訪問匈牙利的第1天曾警告歐洲面臨危險，他今天延續這個主題，但把它放在福音的背景下，表示對移民關閉大門會造成痛苦，違背了耶穌的教導。
民粹主義派總理奧班（Viktor Orban）也參加這場彌撒。他認為自己是基督教價值觀的保護者，曾說自己不會允許匈牙利變成一個「移民國家」。他聲稱歐洲其他國家已經變成移民國家，連自己的人民都認不出來。
86歲的方濟各在講道時說，如果匈牙利人想跟隨耶穌，他們必須避免「在社會日形益孤立之際因我們的個人主義封閉大門；因為我們對弱勢和受苦者的冷漠而關上大門；或對那些外來或不像我們的人，以及對移民或窮人關上大門」。
方濟各認為，逃離貧困的移民應該受到歡迎和接納，因為他們可以豐富地主國的文化，並增加歐洲日益減少的人口。他認為，雖然各國有權保護自己的邊界，但移民應該分布到整個歐盟。
奧班政府在與塞爾維亞接壤的邊境上建造一道鋼鐵柵欄，阻止移民進入。
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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