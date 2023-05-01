2023/05/01,
拉美

巴拉圭總統大選：友台派執政黨勝出，外交部盼深化與巴國交流

巴拉圭總統大選：友台派執政黨勝出，外交部盼深化與巴國交流
巴拉圭總統潘尼亞（中）｜Photo Credit: GettyImages

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潘尼亞曾任巴拉圭財政部長、國際貨幣基金駐華盛頓的經濟學家。潘尼亞將自己定位為紅黨的新世代，更關注經濟議題。他承諾創造50萬個工作機會，提供免費幼兒園、降低燃料和能源價格，並提升街道的見警率。潘尼亞今年初曾說，若他贏得總統選舉，巴拉圭與台灣60多年來的邦交將不受影響。當時潘尼亞告訴路透社：「我將捍衛與台灣的歷史關係。」

巴拉圭總統大選執政黨勝出，曾承諾維持與台灣邦交

（中央社）巴拉圭選務機構宣布，巴拉圭選民今（1）日選出右翼執政黨紅黨（Colorado Party）候選人潘尼亞（Santiago Pena）擔任總統，拒絕讓曾批評機關貪汙的中間偏左挑戰者艾里格里（Efrain Alegre）領導國家。

法新社報導，開出90%選票的結果顯示，44歲經濟學家、前財政部長潘尼亞以超過42%的得票率勝出。他所屬的紅黨已掌權近80年。

中間偏左「新巴拉圭聯盟」（Concertación Nacional）的60歲挑戰者艾里格里在選前民調微幅領先，但今天9成選票開出後，他的得票率僅達27.5%。

44歲的潘尼亞曾擔任巴拉圭財政部長、國際貨幣基金（IMF）駐華盛頓的經濟學家。潘尼亞將自己定位為紅黨的新世代，更關注經濟議題。他承諾創造50萬個工作機會，提供免費幼兒園、降低燃料和能源價格，並提升街道的見警率。

至於巴拉圭與台灣的關係，潘尼亞今（2023）年初曾說，若他贏得總統選舉，巴拉圭與台灣60多年來的邦交將不受影響。當時潘尼亞告訴路透社：「我將捍衛與台灣的歷史關係。」

巴拉圭執政黨贏得總統大選，外交部：持續深化交流

外交部今天表示，友邦巴拉圭4月30日舉行總統選舉，執政黨國家共和聯盟總統候選人潘尼亞篤定當選，駐巴國大使第一時間代表總統蔡英文祝賀，台灣也將基於民主、自由等共享價值，與新政府深化合作與交流。

外交部上午發布新聞稿表示，友邦巴拉圭共和國4月30日舉行總統、副總統及國會議員選舉，過程平和順利。

外交部指出，依據巴國最高選舉法院公布逾98%開票結果，執政黨紅黨總統候選人潘尼亞及副總統候選人阿里亞納獲得近43%選票，大幅領先位居第2位的在野「新巴拉圭聯盟」總統候選人艾里格里約27%得票率，潘尼亞篤定當選新任總統，並已發表勝選聲明。

外交部說明，台灣駐巴拉圭大使韓志正，已於第一時間代表總統蔡英文及副總統賴清德，向巴國總統及副總統當選人申賀，台灣也對於巴拉圭民眾展現成熟民主素養，順利完成本次大選深感敬佩。

外交部強調，潘尼亞的競選政見包括推動經貿外交、設立免費托兒所、打擊毒品、消弭貧窮、創造就業機會及協助青年就業等，台灣將基於民主、自由等共享價值及兩國傳統友好邦誼，繼續與巴拉圭新政府深化合作與交流，創造兩國民眾最大福祉。

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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航


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