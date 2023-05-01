2023/05/01,
經濟

台版晶片法預告子法：研發費用門檻60億元、研發密度6%，5/1起預告30日

台版晶片法預告子法：研發費用門檻60億元、研發密度6%，5/1起預告30日
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經濟部表示，與財政部共同規劃研發費用達60億元、研發密度達6%、購置用於先進製程的設備支出達100億元為申請門檻，期能鼓勵公司深耕台灣，加碼投資。其中，為因應OECD國家最低稅負制調整，其中有效稅率門檻，民國112年訂為12%，113年料將提高至15%，但仍得審酌國際間最低稅負制實施情形。王美花表示，鼓勵研發、稅務平衡，保持國際領先，這是國家的重要政策。

經部：台版晶片法研發費用門檻60億元 5/1起預告30日

（中央社）經濟部今（1）日預告「台版晶片法」子法草案，其中備受關注的研發費用訂為新台幣60億元、研發密度達6%，以及先進製程的設備支出達100億元為門檻，盼藉此刺激企業投資力道，鞏固台灣關鍵產業鏈的技術地位。

經濟部今天發布新聞稿指出，經與財政部密切協商，考量國家關鍵產業發展及稅制穩定的前提下，已定出產創條例第10條之2子法草案，並自今天起預告30日，預告期間將舉辦產業座談會，綜合各界意見，以利明（2024）年開放申請。

「產業創新條例第10條之2及第72條條文修正案」俗稱「台版晶片法」，針對半導體、電動車、5G等技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，提供前瞻創新研發支出的25%，抵減當年度應納營利事業所得稅額，並得以購置用於先進製程的全新機器或設備支出的5%，抵減當年度應納營所稅額，且該機器或設備支出不設金額上限。

經濟部表示，與財政部共同規劃研發費用達60億元、研發密度達6%、購置用於先進製程的設備支出達100億元為申請門檻，期能鼓勵公司深耕台灣，加碼投資。

其中，為因應經濟合作暨發展組織（OECD）國家最低稅負制調整，其中有效稅率門檻，民國112年訂為12%，113年料將提高至15%，但仍得審酌國際間最低稅負制實施情形。

經濟部進一步指出，由於母法中已訂定有效稅率門檻，因此可促使未達到此稅率基礎的業者努力達成，穩定國家稅收；此外，如未符合前述適用條件的公司，亦可申請產創條例第10條研發投資抵減及第10條之1智慧機械投資抵減。

經濟部表示，適用條件部分，考量產創條例第10條之2的立法意旨，公司為持續保有在全球產業鏈中的關鍵地位，保持台灣重要產業在全世界的競爭優勢，須鼓勵產業加大力道投入較同業更高額設備以及研發支出。

針對相關門檻的訂定，經濟部說明，主要考慮業界實況，希望促使已接近適用門檻的業者，更能擴大研發，以適用租稅優惠，並兼顧國內產業發展現況與特性，以及參考上市、上櫃公司研發投入及設備投資情形。

經濟部指出，歡迎各界在產創條例第10條之2草案預告期間提供寶貴意見，在收集相關意見後，將擇日舉辦產業座談會，說明相關條文內容與意見交流，並儘快與財政部會銜發布，以利明年可開始申請適用。

台版晶片法將預告子法 經長：鼓勵研發、稅務平衡

（中央社）堪稱史上最大投資抵減租稅獎勵的「台版晶片法」子法受關注。經濟部長王美花今天在立法院受訪時說，鼓勵研發、稅務平衡，保持國際領先，這是國家的重要政策。

助中小企業升級轉型 經濟部辦理聯合說明會
經濟部長王美花｜Photo Credit: 中央社

立法院會今（2023）年1月7日三讀通過修訂俗稱「台版晶片法」的產業創新條例第10條之2及第72條條文，未來半導體、5G、電動車等技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，研發費用的25%以及購置先進製程的全新機器等支出的5%，皆可抵減當年營所稅。

財政部長莊翠雲今天早上受訪時表示，量化適用要件已大致確定，今天會預告，研發費用門檻為新台幣60億元、研發密度為6%；企業購置先進製程的設備投資金額，則是達100億元以上可抵減。

立法院經濟委員會今天審查電業法增訂第71條之1及第71條之2條文草案等案，王美花列席並備質詢。會前，媒體詢問台版晶片法子法內容一事。

台版晶片法適用要件中的研發密度、費用，備受各界矚目，王美花表示，經濟部這段時間與財政部做了很多協商。

談及與財政部協商情形，王美花說，最主要是討論怎麼樣鼓勵研發、稅務平衡，經濟部的想法是讓研發再增加，保持國際領先，這是國家的重要政策。

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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航


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