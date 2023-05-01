動保法近年最大修正，4大執法面向出爐：將強化管理動物利用、虐待及飼主課責

農委會：動保法近年最大修正，強化飼主課責等4面向

（中央社）農委會4月30日表示，動保法修法草案已於4月28日預告，是近年來最大修正，盼由強化飼主課責、管理動物流向等4大面向，對於寵物產業發展、飼主權益保障及行政執法均有改善，落實台灣動物保育。

行政院農業委員會4月30日發布新聞稿表示，經參採國內外管理現況與召開多次會議後，完成動物保護法通盤檢討，草案計68條已於4月28日預告。

農委會指出，此次修正是近年來最大規模修正，包括強化飼主課責、加強管理動物利用與虐待傷害、精進寵物產業管理及動物保護檢查員執法4大面向，後續將依法制作業報送立法院審議。

首先在強化飼主課責部分，將納管大量飼養犬貓行為，並明定棄養認定要件，飼主應負擔棄養動物或動物於收容期間的費用；第二，在加強管理動物利用及虐待傷害部分，禁止如賭博等娛樂目的，並加重動物虐待、傷害刑責。

第三，精進寵物產業管理部分，會建立多元寵物分類分級管理法源，強化繁殖、買賣用特定寵物（犬、貓）源頭流向管理，強化寵物食品標示及廣告管理等；最後在各縣市動物保護檢查員執法部分，授予動物保護檢查員於緊急情況下得進入私領域的權能、必要情況下得扣留動物。

農委會說明，動物保護法自民國87年11月4日公布施行迄今，歷經15次修正，但歷來修法多屬少數條文部分修正；另一方面，面臨新興動物保護，及寵物管理產業管理等政策議題，參採先進國家法規、國內社會期待、執行實務及未來管理需求，自去（2022）年起召開超過7次以上各類型會議，邀集各界及各利害關係團體取得共識，完成此次動物保護法盤點與檢討。

農委會表示，未來法律修正通過後，除有助於落實動物保護理念外，對於寵物產業發展、飼主權益保障及行政執法均有重大意義，將對台灣動物保護工作劃下一個重要里程碑。

動保團體肯定動保法修正草案，盼立院盡速排審

（中央社）農委會4月28日已預告動物保護法修正草案，計68條；動保團體4月30日對此表示肯定，也呼籲立法院盡快排審，尤其期盼「虐待動物」、「增加動檢員量能」及「合理規範飼主責任」等項目能在這會期通過。

「動保修法全民連署」行動團隊4月30日傍晚於立法院旁集會，呼籲立院盡速排審動物保護法修法草案；認為本會期若未排審，再遇到選舉年立委跑選舉，本屆動保修法很可能全軍覆沒。

「動保修法 全民連署」行動團隊4月30日傍晚在立法院旁集會，呼籲立院盡速排審動物保護法修法草案，現場有民眾帶著毛小孩到場響應。集會發起團隊認為，立院本會期若未排審，再遇到選舉年立委跑選舉，本屆動保修法很可能全軍覆沒｜Photo Credit: 中央社

動保修法全民連署行動發言人何承翰表示，2021年引起台灣社會激憤的熱水燙貓虐待致死事件「茶茶案」，嫌犯黎男便是為了逼迫同居女友回家而犯下種種罪行，凸顯出家庭暴力與虐待動物以為威脅家人的關聯性。

何承翰指出，這次動保修法全民連署行動，除了呼籲經濟委員會召委盡速排審「虐待動物者處遇相關的修正案」、「增加動檢員量能相關的修正案」、「合理規範飼主責任的修正案」3大類法案外，團隊也同步展開立法遊說，希望「動保是婦幼安全的前哨站」這件事能不再只是口號，可以落實執行。

台灣動物保護法律研究協會理事長顏紘頤進一步提到，4月30日行動前得知農委會發布了動保法全文修正草案，已有將虐殺動物的刑度從「2年以下」調整為「1年以上、5年以下」，而且動保機關與警察可以進入「動物所在之公私場所」救援受虐或遭遇急難的動物；這2項非常重要，希望至少可以把這2項相關法條先抽出來推動，在這屆會期優先修法通過。

行政院農業委員會4月30日發布新聞稿表示，經參採國內外管理現況與召開多次會議後，完成動物保護法通盤檢討，草案計68條，已於28日預告，是近年來最大修正，盼由強化飼主責任、管理動物流向等4大面向，對於寵物產業發展、飼主權益保障及行政執法均有改善，落實台灣動物保育。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航