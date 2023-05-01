2023/05/01,
軍事

國防部反駁漢光兵推演練撤美僑傳聞；美陸戰隊取消演訓凸顯美軍在亞太缺船

國防部反駁漢光兵推演練撤美僑傳聞；美陸戰隊取消演訓凸顯美軍在亞太缺船
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傳在5月漢光兵推中，美方建議演習想定納入戰時開設空中安全走廊，撤離美僑在內等各國僑民的科目。國防部發布新聞稿強調，媒體所提的撤僑、開設空中安全走廊等內容，均非演練課目，媒體報導與事實不符。中國央視節目「航拍中國」，空拍台灣知名景點，統戰意味十足。民進黨立法院黨團表示，很遺憾中國阿Q的以為，拍了影片台灣就是中國的，這很可笑，全世界都當笑話。

傳漢光兵推演練撤美僑 國防部：與事實不符

（中央社）國軍漢光39號電腦兵推將於5月舉行，媒體報導，傳將首度演練開設空中安全走廊撤離美僑。國防部今（1）日強調，相關內容均非演練課目，報導與事實不符。

國軍漢光39號演習，將分別於5月15至19日進行電腦兵棋推演（電腦輔助指揮所演習）、7月24至28日實施「實兵演習」。

《聯合新聞網》報導，傳在5月漢光兵推中，美方建議演習想定納入戰時開設空中安全走廊，撤離美僑在內等各國僑民的科目。

國防部發布新聞稿強調，媒體所提的撤僑、開設空中安全走廊等內容，均非演練課目，媒體報導與事實不符。

國防部說明，國軍基於「拒敵彼岸、擊敵海上、毀敵灘岸、殲敵陣地內」防衛構想，運用漢光演習等操演，驗證國軍執行聯合防衛作戰，重層阻殲敵軍之戰力，相關演練的想定，是依共軍年度可能犯台行動設計發展，用以演練聯戰指揮機制，與三軍部隊防衛作戰課目。

國防部再次強調，報載其它國家可能採取的行動方案，並不符演習課目內涵，相關內容並非事實。

美陸戰隊取消演訓 凸顯美軍在亞太缺船

（中央社）美國軍力重點擺在亞太以應對中國之際，卻發生駐日的美軍陸戰隊因兩棲攻擊艦臨時出狀況而取消演訓情事，凸顯美軍大型兩棲艦艇量能不足的挑戰。

《華爾街日報》報導，美軍第31陸戰隊遠征支隊（The 31st Marine Expeditionary Unit）的設計就是要能快速部署以應付亞太各處危機，理該是支快速反應部隊，但卻不時出現沒艦艇可帶他們從日本駐地出擊的窘況。

第31陸戰隊遠征支隊今（2023）年初本應登上兩棲攻擊艦拉什摩爾號（USS Rushmore）進行幫助維持戰備狀態的演訓，但拉什摩爾號出現維修狀況，任務只好喊卡。

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拉什摩爾號｜Photo Credit: GettyImages

雖然當下對演訓衝擊有限，幾週後也有別的艦艇頂上，但因艦艇出問題導致陸戰隊無法出擊一事，凸顯美國試圖集中軍力因應中國挑戰時的一大難題。

拉什摩爾號是可供直升機起降的大型兩棲攻擊艦，軍方官員表示若這類艦艇短缺恐不利陸戰隊單位及時部署到位。情況緊急時陸戰隊固然可以靠別種船艦出勤，但若少了兩棲攻擊艦所能提供的空中載具，代表部隊沒有空中掩護，有礙部隊登陸且戰力受限。

美國國防官員表示，整體而言美國海軍沒有足夠的兩棲艦艇運送部隊。而陸戰隊戰略的核心，正是在亞太從一個島嶼迅速轉至另一個島嶼，並在發生衝突時牽制中國軍隊。

擁有大甲板可供載機起降的大型兩棲攻擊艦尤其短缺。據陸戰隊的統計，目前美軍服役中的31艘這類艦艇，僅約三分之一有充分後勤維護和訓練可供部署，當中若任何一艘船出現維修狀況，就會延宕任務。

華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）高級研究員克拉克（Bryan Clark）說：「我們當前手頭吃緊，任何一艘兩棲艦艇發生小問題都會影響到整支艦隊及陸戰隊部署能力。若重心轉向亞洲真為優先要務，就要確保面向太平洋的兩棲艦艇都保持備便狀態。」

國防官員與軍事專家表示，兩棲艦艇數量受限會影響到不少任務。美軍陸戰隊司令柏格（David Berger）今年稍早指出，他們之所以無法在土耳其強震後提供賑災救濟，就是沒船艦載運部隊。

兵力約2200人的第31陸戰隊遠征支隊駐紮沖繩。在應對中國武力犯台或奪取東海、南海的主權聲索島嶼時，這類單位很可能扮演吃重角色，屆時美軍若有出動部隊的必要時，兩棲艦艇短缺可能誤事。

央視播空拍台灣影片 民進黨團：很阿Q很可笑

（中央社）中國央視節目「航拍中國」，空拍台灣知名景點，統戰意味十足。民進黨立法院黨團今天表示，很遺憾中國很阿Q的以為，拍了影片台灣就是中國的，這很可笑，全世界都當笑話。

民進黨團上午舉行記者會，回應時事議題，做上述表示。

中國央視節目「航拍中國」第4季台灣篇前天在央視播出，50分鐘影片強調兩岸感情血濃於水。國防部青年日報立即製作影片反制，並在臉書（Facebook）專頁指出，「中共統戰影片『俯瞰台灣』，他們還是不懂，台灣的味道就是民主自由的味道。」

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，中國吃台灣豆腐不是只有影片，任何場合都會一邊做統戰一邊貶低台灣。

鄭運鵬說，中華人民共和國從來沒有在台灣統治過一天，中共的心態，還跟100年前中國作家魯迅寫「阿Q正傳」中描述的一樣，過了100年也沒進步，以為拍了影片台灣就是中國的，這很可笑，全世界都當笑話。

鄭運鵬說，如果中國認為台灣很美好，統治台灣就不對，台灣有今天的美好，就是台灣維持自己的運作和體制，才會這麼好，中國這種很阿Q的精神，很遺憾過了100年，還是沒有進步。

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰表示，中國時時刻刻都想透過各種方式騷擾台灣、干擾台灣，國防部這次快速又機靈的反制非常不錯。

洪申翰說，台灣沒有辦法阻止中國每一次對台灣的騷擾和干擾，可以預料中國會繼續這樣做，政府的因應及反制也會越來越靈活，這次展示一次很好的作法，讓大家知道台灣的價值和美麗，以及守住台灣的原因。

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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航


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