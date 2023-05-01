國防部反駁漢光兵推演練撤美僑傳聞；美陸戰隊取消演訓凸顯美軍在亞太缺船
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傳在5月漢光兵推中，美方建議演習想定納入戰時開設空中安全走廊，撤離美僑在內等各國僑民的科目。國防部發布新聞稿強調，媒體所提的撤僑、開設空中安全走廊等內容，均非演練課目，媒體報導與事實不符。中國央視節目「航拍中國」，空拍台灣知名景點，統戰意味十足。民進黨立法院黨團表示，很遺憾中國阿Q的以為，拍了影片台灣就是中國的，這很可笑，全世界都當笑話。
傳漢光兵推演練撤美僑 國防部：與事實不符
（中央社）國軍漢光39號電腦兵推將於5月舉行，媒體報導，傳將首度演練開設空中安全走廊撤離美僑。國防部今（1）日強調，相關內容均非演練課目，報導與事實不符。
國軍漢光39號演習，將分別於5月15至19日進行電腦兵棋推演（電腦輔助指揮所演習）、7月24至28日實施「實兵演習」。
《聯合新聞網》報導，傳在5月漢光兵推中，美方建議演習想定納入戰時開設空中安全走廊，撤離美僑在內等各國僑民的科目。
國防部發布新聞稿強調，媒體所提的撤僑、開設空中安全走廊等內容，均非演練課目，媒體報導與事實不符。
國防部說明，國軍基於「拒敵彼岸、擊敵海上、毀敵灘岸、殲敵陣地內」防衛構想，運用漢光演習等操演，驗證國軍執行聯合防衛作戰，重層阻殲敵軍之戰力，相關演練的想定，是依共軍年度可能犯台行動設計發展，用以演練聯戰指揮機制，與三軍部隊防衛作戰課目。
國防部再次強調，報載其它國家可能採取的行動方案，並不符演習課目內涵，相關內容並非事實。
美陸戰隊取消演訓 凸顯美軍在亞太缺船
（中央社）美國軍力重點擺在亞太以應對中國之際，卻發生駐日的美軍陸戰隊因兩棲攻擊艦臨時出狀況而取消演訓情事，凸顯美軍大型兩棲艦艇量能不足的挑戰。
《華爾街日報》報導，美軍第31陸戰隊遠征支隊（The 31st Marine Expeditionary Unit）的設計就是要能快速部署以應付亞太各處危機，理該是支快速反應部隊，但卻不時出現沒艦艇可帶他們從日本駐地出擊的窘況。
第31陸戰隊遠征支隊今（2023）年初本應登上兩棲攻擊艦拉什摩爾號（USS Rushmore）進行幫助維持戰備狀態的演訓，但拉什摩爾號出現維修狀況，任務只好喊卡。
雖然當下對演訓衝擊有限，幾週後也有別的艦艇頂上，但因艦艇出問題導致陸戰隊無法出擊一事，凸顯美國試圖集中軍力因應中國挑戰時的一大難題。
拉什摩爾號是可供直升機起降的大型兩棲攻擊艦，軍方官員表示若這類艦艇短缺恐不利陸戰隊單位及時部署到位。情況緊急時陸戰隊固然可以靠別種船艦出勤，但若少了兩棲攻擊艦所能提供的空中載具，代表部隊沒有空中掩護，有礙部隊登陸且戰力受限。
美國國防官員表示，整體而言美國海軍沒有足夠的兩棲艦艇運送部隊。而陸戰隊戰略的核心，正是在亞太從一個島嶼迅速轉至另一個島嶼，並在發生衝突時牽制中國軍隊。
擁有大甲板可供載機起降的大型兩棲攻擊艦尤其短缺。據陸戰隊的統計，目前美軍服役中的31艘這類艦艇，僅約三分之一有充分後勤維護和訓練可供部署，當中若任何一艘船出現維修狀況，就會延宕任務。
華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）高級研究員克拉克（Bryan Clark）說：「我們當前手頭吃緊，任何一艘兩棲艦艇發生小問題都會影響到整支艦隊及陸戰隊部署能力。若重心轉向亞洲真為優先要務，就要確保面向太平洋的兩棲艦艇都保持備便狀態。」
國防官員與軍事專家表示，兩棲艦艇數量受限會影響到不少任務。美軍陸戰隊司令柏格（David Berger）今年稍早指出，他們之所以無法在土耳其強震後提供賑災救濟，就是沒船艦載運部隊。
兵力約2200人的第31陸戰隊遠征支隊駐紮沖繩。在應對中國武力犯台或奪取東海、南海的主權聲索島嶼時，這類單位很可能扮演吃重角色，屆時美軍若有出動部隊的必要時，兩棲艦艇短缺可能誤事。
央視播空拍台灣影片 民進黨團：很阿Q很可笑
（中央社）中國央視節目「航拍中國」，空拍台灣知名景點，統戰意味十足。民進黨立法院黨團今天表示，很遺憾中國很阿Q的以為，拍了影片台灣就是中國的，這很可笑，全世界都當笑話。
民進黨團上午舉行記者會，回應時事議題，做上述表示。
中國央視節目「航拍中國」第4季台灣篇前天在央視播出，50分鐘影片強調兩岸感情血濃於水。國防部青年日報立即製作影片反制，並在臉書（Facebook）專頁指出，「中共統戰影片『俯瞰台灣』，他們還是不懂，台灣的味道就是民主自由的味道。」
民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，中國吃台灣豆腐不是只有影片，任何場合都會一邊做統戰一邊貶低台灣。
鄭運鵬說，中華人民共和國從來沒有在台灣統治過一天，中共的心態，還跟100年前中國作家魯迅寫「阿Q正傳」中描述的一樣，過了100年也沒進步，以為拍了影片台灣就是中國的，這很可笑，全世界都當笑話。
鄭運鵬說，如果中國認為台灣很美好，統治台灣就不對，台灣有今天的美好，就是台灣維持自己的運作和體制，才會這麼好，中國這種很阿Q的精神，很遺憾過了100年，還是沒有進步。
民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰表示，中國時時刻刻都想透過各種方式騷擾台灣、干擾台灣，國防部這次快速又機靈的反制非常不錯。
洪申翰說，台灣沒有辦法阻止中國每一次對台灣的騷擾和干擾，可以預料中國會繼續這樣做，政府的因應及反制也會越來越靈活，這次展示一次很好的作法，讓大家知道台灣的價值和美麗，以及守住台灣的原因。
新聞來源
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
我們想讓你知道的是
每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
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