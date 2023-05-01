立委范雲籲正視「助人工作者」勞動3大困境，提出3大解方；無薪假增861人，支援服務業、製造業較多
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范雲表示，平日犧牲奉獻，關照國人身心健康的助人工作者，現在面臨「低薪高工時，沒有加班費」、「每年重簽約，年資沒保障」，及「人力缺口大，流動率高漲」3大困境。她也提出3大解方，一、要求政府提出公部門及政府外包案的助人工作者整體調薪方案；二、保障年資積累、鼓勵留任久任；三、盤點現行助人工作者相關法規中的人力比規定並檢討調整。
陳建仁：勞保穩定是政府責任，若財政賸餘擬加碼撥補
（中央社）今（1）日是勞動節，行政院長陳建仁說，勞保的穩定是政府的責任，2020年起已連續4年撥補勞保基金1470億元，如果財政有賸餘也可能主動加碼，「請勞工朋友不要擔心，政府會負起責任」。
陳建仁在臉書發文表示，照顧勞工的退休生活，勞保的穩定是政府的責任。從2020年開始，中央政府就連續撥補勞保基金4年新台幣1470億元，明（2024）年政府也會編列1000億元投入勞保基金；如果財政有賸餘也可能主動加碼。
陳建仁說，疫情期間政府總共推動9類、27項相關紓困措施，包括勞工紓困貸款、充電再出發訓練計畫、安心就業計畫、安心及時上工計畫、青年尋職津貼等，投入1345億元，協助勞工約619萬餘人次。
陳建仁指出，走過疫情政府積極主動振興產業，針對勞工就業推出擴大就業方案，除推出專案式用人補助外，也透過補助與職務再設計，要協助提高勞工實質所得，並增加就業機會。
照顧基層勞工部分，陳建仁說，最低基本工資連續7年調漲，從時薪120元到現在176元，調幅約47%。對於職場新鮮人，也推動投資青年就業方案，累計協助75萬青年順利就業。
陳建仁表示，同時，推動地方創生2.0方案，鼓勵年輕朋友返鄉、留鄉，不只活絡在地經濟，也是創造新的工作模式，創新就業讓好的想法可以被實現。
陳建仁指出，為強化職業災害勞工醫療及重建協助，討論多年的「勞工職業災害保險及保護法」去（2022）年5月1日實施，推動完成職業傷病診治及職災職能復健專責醫院認可制度。針對中高齡就業部分，2020年12月4日「中高齡者及高齡者就業促進法」實施，目前設立11個銀髮人才服務據點。
陳建仁表示，勞工是台灣社會持續向前邁進的基石，政府會繼續努力協助勞工朋友穩定就業、提高薪資，也會虛心檢討不足，改進制度強化效能，讓政府成為勞工的靠山，打造堅韌穩定的社會。
無薪假增861人，支援服務業、製造業較多
（中央社）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）人數，較上期增加861人，其中包含支援服務業53家共300多人，及製造業11家共271人，多為先前實施到期後與勞工續簽，並為小規模實施。
勞動部112年5月1日公布勞工行政主管機關，通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2154家，實施人數1萬5809人。較4月24日公布實施家數增加110家，人數增加861人，多數事業單位之實施數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。
勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，目前製造業整體實施人數共約7200人，佔全部減班休息人數4成多，為比例最高的產業，多是受到外銷訂單減少影響，其中包含2家竹科廠商共約250人。
黃維琛說，這次製造業新增11家共271人，多是小規模實施，且是續簽情況，僅有1家電子零組件製造商實施規模較大，共160人，且主要是受到原料來源不穩定影響，造成無法開工。
支援服務業部分，黃維琛指出，總減班休息人數共有5000多人，是所有實施對象中比例第2高的產業，其中又以旅行社最多；這期支援服務業共增加53家、300多人，多是旅行社，每家實施人數都不多，且實施天數也較先前減少。
黃維琛分析，目前支援服務業已在慢慢好轉中，雖然有少部分業者與勞工續簽減班休息，但應該會在1到2個月內好轉；製造業部份則還需要繼續觀察。
立委范雲籲正視「助人工作者」勞動3大困境，提出3大解方
（中央社）五一勞動節前夕，立委4月28日與撐起社會安全網的「助人工作者」團體舉行記者會，呼籲政府針對公部門聘用或承接政府委託案的助人工作者，提出勞動權益改善方案，改善助人工作者勞動條件。
民進黨立委范雲4月28日舉行「只能燃燒自己、照亮別人？五一勞動節，看見助人工作者的勞動困境」記者會，邀請社工師、諮商心理師、護理師、非營利組織第一線工作者，現身說法助人工作者目前面臨的3大困境，呼籲政府重視助人工作者的勞動權益。
范雲表示，平日犧牲奉獻，關照國人身心健康的助人工作者，現在面臨「低薪高工時，沒有加班費」、「每年重簽約，年資沒保障」，及「人力缺口大，流動率高漲」3大困境。
高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南表示，蔡英文政府在2020年頒訂社工薪資新制，但很多縣市政府沒有依照制度，不少機構也濫用定期契約，以為不用付資遣費，呼籲勞動部落實稽查，讓雇主遵守勞基法，保障社工薪資。
諮商心理師公會全國聯合會理事林上能說，2014年實施學生輔法後，輔導老師提供諮商輔導都是利用非課程時間，卻沒有合理的補休制度，輔導老師都是超時工作，也沒有特教老師和導師的加給。另外，教育局處設立的學生輔導諮商中心，屬於任務編組，社工及心理師不是正式員額，也沒有合理薪資制度。
台灣護理產業工會理事廖士婷指出，護理產業長期有低薪、過勞及人力不足的問題，護理師的不滿反映在執業率，台灣有31萬人持有護理執照，卻只有18萬願意投身護理工作，執業率不到6成，醫院的留人措施缺乏誠意，她呼籲各界看到護理人員的勞動權益及工作狀況，停止對基層護理人員的剝削，還給護理人員應有的權益和尊嚴。
范雲也提出3大解方，一、要求政府提出公部門及政府外包案的助人工作者整體調薪方案，給助人工作者應有勞動條件；二、保障年資積累、鼓勵留任久任，解決助人工作者1年1聘、年資無法銜接併計、工作不穩定的問題；三、全面檢討服務人力比，盤點現行助人工作者相關法規中的人力比規定並檢討調整，真正提升助人工作者的服務品質。
疫情紓困助619萬勞工，挹注489億救觀光
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全家便利商店推全新自取服務「FamiNow」，全家你家都能取！
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