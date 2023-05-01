爭取台灣加入WHA，基進黨派員赴瑞士聲援；匈牙利動能黨發聲明挺台參與世衛

爭取台灣加入WHA，台灣基進將派員赴瑞士聲援

（中央社）2023年世界衛生大會（WHA）5月將在瑞士日內瓦登場，台灣基進今（1）日召開記者會，主張台灣應參與WHA，也預告台北黨部主委吳欣岱等人將前往瑞士，參加「聲援台灣加入WHA」遊行。

今（2023）年世界衛生大會將於5月21至30日在瑞士日內瓦舉行，台灣仍未受邀。

對此，台灣基進黨主席王興煥等人今天召開記者會，預告吳欣岱、台南黨部執行長吳依潔、中彰投黨部執行長楊欣怡，屆時將前往瑞士聲援，並參加由瑞士台灣商工聯合總會、蘇黎世急難救助協會及瑞士台灣協會共同舉辦的「聲援台灣加入WHA」遊行。

王興煥說，馬英九執政時期接受在一個中國的框架下，以中華台北名義受邀出席WHA，這是比奧運模式更嚴重的矮化，台灣基進無法接受這種作法。此外，不管2024大選結果為何，爭取以台灣之名參加世界衛生組織的這種認知，希望在國內、外都只能前進，不容後退。

吳欣岱指出，前總統馬英九在2009年丟下對台灣友好的國際盟友，擅自和中國協商，以矮化的名稱參加WHA，還每年以此自豪，這是非常顛倒是非的說法。

匈牙利政黨首見，動能黨挺台參與世衛

（中央社）世界衛生大會（WHA）5月將在瑞士日內瓦登場，匈牙利動能黨力挺台灣與會，這是匈牙利首度有政黨全黨無異議通過，發表聲明支持台灣參與世衛。

成立於2016年的匈牙利動能黨（Momentum）成員多為年輕世代，嚮往歐盟自由價值，去（2022）年4月大選後首次進入國會，在199席中取得10席，成為匈牙利第2大在野黨。

匈牙利動能黨4月28日發表聲明，支持台灣成為世界衛生組織（WHO）會員，並呼籲世界衛生大會邀請台灣以觀察員身分參加今年的會議。

動能黨透過臉書（Facebook）聲明，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，台灣一直援助包括匈牙利裔在內的烏克蘭難民，台灣是友善的國家，也是匈牙利和歐洲的朋友。

動能黨因此同意該黨議員聯名致函世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），鼓勵世衛審視相關法規後給予台灣公平待遇。

動能黨對台灣相當友好，主席格倫塞（Ferenc Gelencsér）等3位議員是歐洲友台議員平台「福爾摩沙俱樂部」成員。去年台灣曾捐贈150萬美元（約新台幣4600萬元）給匈牙利政府，協助安置烏克蘭難民。

駐匈牙利代表劉世忠表示，台灣捐款也有運用在烏克蘭的匈牙利社群，匈國朝野和社會對台灣的愛心相當感謝。劉世忠指出，這是匈牙利第一次有政黨全黨無異議通過聲明，支持台灣出席世衛大會並成為世界衛生組織會員。

世界醫師會、在美華僑紛紛挺台進世衛

綜合《世界新聞網》與《民視新聞網》報導，世界醫師會與 世界華人工商婦女企管協會北加州 分會，皆發起行動呼籲世界衛生組織將台灣納入WHA。

世界醫師會於4月26日，發函給世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，呼籲邀請台灣出席WHA相關活動，為台灣「開門」。 世界華人工商婦女企管協會北加州分會， 則在4月29日主辦「挺台灣進世衛」陸地遊行，集結50多輛汽車、近30部重型機車在金山灣區華僑文教中心前遊行 ，力挺台灣參加世界衛生大會。

世界醫師會理事，立委邱泰源指出，台灣醫療水準高，且積極與各國交流，協助開發中國家，若把台灣拒之門外，就是使「優等生沒辦法進去學校上課」。世界醫師會也在寄給譚德塞的信中表示，你們目前排斥了1名WHO中最優秀的學生。

參與 「挺台灣進世衛」陸地遊行 的華僑文教中心主任，莊雅淑表示， 台灣多年無法參加世衛大會的原因是受到政治干擾，但健康是普世價值，也是共同人權， 沒有任何人應該遭排除在世界衛生大會之外。莊雅淑補充，在歷經了 COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）後 ，世界各國已認知疾病是不分國界的，醫療更不應該有國界，所以世界衛生大會將台灣排除在外是不合理、不符合普世價值的。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航