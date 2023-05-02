2023/05/02,
教育

看見台灣產業獨步全球：112學年度統測國文取材有技職、有實用、有亮點

看見台灣產業獨步全球：112學年度統測國文取材有技職、有實用、有亮點
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

全球化讓市場有了更寬廣的銷售天地，但日益激烈的競爭下，也帶來了難以駕馭的經濟和文化的挑戰。台灣的各行各業無不思考升級轉變，所有的專業技術職人皆在自己的專業技術領域裡，不斷的突破創新。這些就是技職學子所應該要學習的態度，也是新課綱希望學生能適應現在、面對未來挑戰所應具備的「素養」。

文：林鍾勇（國立苗栗高商國文教師 ）

技術型高中學子們的主場——112學年度四技二專統一入學測驗，於4月29日揭開序幕。

今年統測最為媒體所矚目的，便是報考人數又創新低。與十年前102學年度14萬6047人相比，考生數剩7萬3981人，近乎腰斬。將之與學測相比，自105學年度出現黃金交叉，其考生減幅逐年擴大，至今已差4.5萬之多。

圖1
統測歷年報考人數統計表。據技專校院入學測驗中心資料，筆者統計。｜Photo Credit: 本文作者提供

雖然應考人數降低，但統測試題的素質卻依然備受肯定。尤其是國文科的命題，在新課綱尚未上路前，「素養」的程度堪為先行者。無論是閱讀題組的形態、對讀互讀的方式、非連續性文本的嘗試……，奠定了現今國、高中階段大考的樣貌。

技術型高中在新課綱重視技職教育的「務實致用」，希望學生所學能應用在職場上的精神。因此，有別於會考、學測，統測國文的取材除了跨領域之外，更能看出台灣技職產業的脈動與特色。

以今年的題組第34-36題為例，文中以2018年11月18日東海大學「Jimmy House」揭牌儀式，述及與會的重要人物們，掌握了全球一半 LVMH（路易威登）鞋子、全球第一與第三大運動鞋代工、全球第一大特殊鞋、全球第一大精品鞋盒等輝煌成就。從以往的競爭對手，到今日成為惺惺相惜的朋友；從過去的白手起家到成就非凡，再到近年的產業新挑戰。鞋王們用團結，為培育台灣下一代人才而努力。其中測驗的不僅僅是閱讀理解，更多的還是專業技術職人的氣概體悟。

圖2
全球逾半 LVMH高檔鞋，台灣人做的！鞋王們齊聚告訴你鞋業王國傳奇。｜Photo Credit: 擷取自112學年度統測國文試卷

111學年度的題組第25-27題則是與工科相關的非連續性文本。以網路留言板有形式，讓讀者一窺台灣手工具的市場。「全球每三支釘槍就有一支出自台灣」、「台灣的中高階手工具卻是全球市占率第一」、「110年台灣手工具口成長率27.4%」這些數據說明，證實了「台灣就是手工具製造王國」的產業亮點。而這些低調但稱霸一方的隱形冠軍產業，實在是讓「made in Taiwan」更加有口碑的英雄聯盟！

圖3-2
以留言板的形式納入古今中外手工具的相關知識，可見台灣手工具的傑出表現。｜Photo Credit: 擷取自111學年度統測國文試卷

110學年度的題組第23-25題，讓應試的學子明白尋常的毛豆竟然有「台灣綠金」之稱。適逢台灣毛豆外銷超過50周年，出題者用心良苦，讓我們瞭解到面臨中國市場的削價競爭，毛豆產業如何突破困境。以「全面機械化」的方式提升競爭優勢為前提，先是租用台糖荒廢的甘蔗田經營大農場，再說服「豆販仔」（中盤商）轉型為專業農民，由他們和加工業者共同出資租地、買機具，從而建立彼此的夥伴關係。於是投入新品種研發，不僅提高了產值，也增加了它的抗病性，終使毛豆產業起死回生。

圖4
毛豆有「台灣綠金」之稱，從外銷量可以看出產業的興衰及致力於轉型之努力。｜Photo Credit: 擷取自110學年度統測國文試卷

永續發展是現今企業所應具備的社會責任，如何「從搖籃到搖籃」？109學年度題組第11-12題是一大啟發。走過一甲子的台灣的紡織產業，遭遇八零年代的產業大量外移設廠，許多紡織廠甚至面臨倒閉，一度成為夕陽產業。但有一批力求創新的紡織生力軍，他們把被當成廢棄物的咖啡渣、被視為毫無價值的魚鱗，經過奈米技術注入紡織品，創造出新機能纖維，終使台灣在國際上取得「機能性布料王國」的美名。

圖5
在循環經濟的全球浪潮中，台灣研發的綠色纖維掀起衣界革命。｜Photo Credit: 擷取自109學年度統測國文試卷

全球化讓市場有了更寬廣的銷售天地，但日益激烈的競爭下，也帶來了難以駕馭的經濟和文化的挑戰。台灣的各行各業無不思考升級轉變，所有的專業技術職人皆在自己的專業技術領域裡，不斷的突破創新。這些就是技職學子所應該要學習的態度，也是新課綱希望學生能適應現在、面對未來挑戰所應具備的「素養」。

以上舉隅，足見統測國文如何深具跨域特質，並能體現出技職實用的亮點，呼應了台灣產業的生命力。如果將這些試題匯整後深入挖掘，實在是一冊台灣產業的歷史書，在在呈現了出題者旁徵博采的智慧，以及讓學生在應試中陶冶技職精神的用心。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。