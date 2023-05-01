中國於西沙群島開火鍋店宣示南海主權；小馬可仕訪美承諾不讓菲律賓成為軍事中繼站

中國製造南海主權爭議再出招，西沙群島開火鍋店

（中央社）中國在南沙群島設置的超商今（2023）年2月開幕後，製造南海主權爭議近來再出招，一家取名「寬窄巷子」的火鍋店上週在西沙群島開張營業，這是中國在爭議水域為強化主權聲索而採取的最新軟攻勢。

香港南華早報（SCMP）4月30日報導，這家位於西沙永興島（Woody Island）的火鍋店附設120個座位。南海是國際海運的重要航道，北京則是以「九段線」宣稱，南海大部分水域都是中國的。

不過菲律賓於2016年7月針對中國提出的南海仲裁案，設於海牙的常設仲裁法院否定中國主張的九段線權利。

西沙群島由約莫30個島嶼組成，當中以永興島最大，包括台灣與越南也是西沙群島的主權聲索方。

火鍋店開幕後，派駐當地的一家物流公司主管表示，這家餐廳豐富了島上軍警民的物質與精神生活。

中國當局於2012年在永興島建置三沙市政府，管轄南沙與西沙群島，藉此宣稱主權及於自然資源豐富西沙群島海域，當時島上大約住著1000個中國人。

之後越來越多人搬遷至此，加上當局不斷翻新各項設施，至2020年島上居民已增加至2300人，這當中還不包括駐紮在此的共軍。

軍民兩用的機場於2014年啟用，教育軍眷和當地漁民下一代而創辦的永興學校於2015年起招生，還有法院、影城、銀行、醫院、郵局、體育館、咖啡廳等相繼啟用。

凡此種種都是中國為鞏固南海主權聲索的開發之一，並採用軟硬兩手策略，對付其他諸多聲討南海主權的東南亞國家。

位於西沙群島的火鍋店開幕前，中國澎湃新聞等媒體今年2月間曾報導，解放軍在南沙群島的永暑礁、渚碧礁、美濟礁設置的軍中福利站已開張營業，主要販售商品涵蓋5大類逾400種。

此外，位於天津的中國民航大學交通科學與工程學院副教授趙冰，領導的研究團隊指出，經模擬估算中國開發南海諸島10年內得斥資人民幣60億（約新台幣265億元）至200億（約新台幣883億元）不等，不過要燒多少取決於北京當局的盤算。

菲律賓總統小馬可仕：不會讓菲國成為軍事中繼站

（中央社）菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）今（1）日將與美國總統拜登（Joe Biden）會面。在前往華府的途中，小馬可仕強調，他的政府不會允許菲律賓成為任何軍事行動的「中繼站」。

菲律賓總統小馬可仕（左）與美國總統拜登（右）

法新社報導，馬尼拉近日允許華盛頓進入更多菲國軍事基地，以對抗中國在該區域日益強硬的態度，以及其對爭議水域、島嶼和島礁的廣泛主權聲索。

小馬可仕昨（30）日在飛往華府的專機上告訴記者，「我們不會鼓勵其他國家採取任何涉及菲律賓的挑釁行動。我們也不會允許菲律賓被當作任何軍事行動中繼站。」

4月29日，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）呼籲中國停止在南海的「挑釁與不安全行為」，他還說，針對菲國武裝部隊的任何攻擊都將引來美國的回應。

4月23日，一艘中國海警船在南海逼近攔截一艘載有媒體記者的菲律賓海岸防衛隊巡邏艦，雙方船艦差點相撞。

根據菲律賓總統府的聲明，小馬可仕在專機上表示，4月23日的事件中，菲中雙方船隻「差點相撞，這…可能造成雙方人員傷亡。我們就是想避免這種事情發生」。

小馬可仕也敦促中國盡快落實今年稍早，他在北京與中國國家主席習近平達成的協議，即針對南海主權聲索重疊問題設立「直接溝通機制」。

他說，馬尼拉已設立菲方團隊，但北京尚未這樣做。

小馬可仕堅稱，他不會讓中國踐踏菲律賓在南海的權利，且會在尋求強化防務關係時傾向美國。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航