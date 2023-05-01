《華爾街日報》：中國將經濟數據鎖進黑盒子，外資深感不安；流亡海外新聞人號召全球拆中共網路圍牆
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中國政府對專業諮詢公司加強審查，會極大增加在中國營商的不確定性和風險。有企業高管表示，中國當局擴大「反間諜法」的適用範圍，可能會令很多日常營商行為，如蒐集當地市場及生意夥伴的資訊都變成違法。當外界越難了解中國，只會減低中國市場的吸引力。不過，中國很有信心外資非常依賴中國市場而不會撤走。
華爾街日報：中國將經濟數據鎖進黑盒子 外資深感不安
（中央社）《華爾街日報》報導，在中國國家主席習近平強調國家安全下，官方最近數月限制或切斷海外用戶取用重要的數據庫，包括中外分析師廣泛使用的萬得資訊，以及突擊到訪提供專業諮詢服務的凱盛上海辦事處。
《華爾街日報》4月30日的報導形容，中國這個世界第2大經濟體正將數據放入「黑盒子」中，令全球企業及投資者感不安。
報導指出，最近數月官方限制或切斷海外用戶取用不同的數據庫，包括企業註冊資料、專利、採購文件、學術期刊和官方統計年鑑。
特別令人關注的，是取用「萬得資訊技術股份有限公司」（Wind Information Co）的數據也受到限制。萬得是中國一個非常重要的數據庫，公司位在上海，其經濟和金融數據被中外分析師和投資者廣泛使用。
有西方研究員及宏觀分析師表示，隨著中國日前修訂「反間諜法」，擴大其適合範圍，很多外國智庫、研究公司及非金融實體也發現不能延長訂閱萬得的數據庫，而萬得形容這涉及「遵從」的問題。
一名萬得的代表表示，客戶如果想續訂，需要與客戶經理聯絡，但沒有解釋詳情。
中國國務院沒有回應《華爾街日報》的置評請求。中國駐美國大使館發言人表示，中國致力保護外資的合法權益及為外資創造良好環境。
報導又表示，除了美國管理顧問公司貝恩（Bain & Company）上海辦事處先前遭中國警方突擊搜查，另一間美國顧問公司美思明智集團（Mintz Group）北京辦事處3月被中國當局突擊搜查，5名員工被扣查外，據知情人士透露，近數月中國警方突擊到訪提供專業諮詢和研究服務的凱盛（Capvision）上海辦事處。
知情人士說，警方向凱盛員工查問他們採用的中國專家姓名。上海警方和凱盛未回應置評請求。
報導又表示，北京當局最近對西方顧問、核數師等資訊提供者施壓及審查，因為跨國企業都依賴相關數據及資訊，評估在中國營商的風險。
據2名曾諮詢中國當局的企業高管表示，這種雙管齊下的做法，是中國政府想加強控制世界對中國的看法，也不願中國受外國影響。
報導指出，有派駐中國的外資高管表示，被中國當局到訪或約談並不罕見，但員工遭拘捕及目前行動的密度都特別令人關注，尤其是萬得資訊也開始被限制或禁止取用。
華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的中國專家迪皮波（Gerard DiPippo）分析，基於中國國家安全下，海外用戶被限制取用一些資料庫，但與改善國家安全相較，這一做法更會孤立中國。
美國商會表示，中國政府對專業諮詢公司加強審查，會極大增加在中國營商的不確定性和風險。
報導引述有企業高管表示，中國當局擴大「反間諜法」的適用範圍，可能會令很多日常營商行為，如蒐集當地市場及生意夥伴的資訊都變成違法。
有專家認為，當外界越難了解中國，只會減低中國市場的吸引力。不過，中國很有信心外資非常依賴中國市場而不會撤走。習近平最近主持中共政治局會議，強調需要更好地協調發展與安全，被外界解讀為抵禦外國威脅優於接受外國投資。
追求言論自由，流亡海外中國新聞人號召全球拆中共網路圍牆
（中央社）5月3日是世界新聞自由日，旅居海外的中國民主派人士積極號召拆除中共網路柏林圍牆運動，發起人之一喬鑫鑫籲請各國政府和議會，需認識這堵電子監獄圍牆的給人類社會造成的危害。
《美國之音》5月1日報導，中國封鎖境外網路和新聞資訊的「防火長城」（Great Firewall），海外中國民主派稱之為如電子監獄的「網路柏林牆」，並抨擊這道牆隔絕中國大陸14億人或逾10億網友面向世界。
流亡異鄉的中國記者喬鑫鑫說，沒有新聞自由就不可能有民主和人權。他最近因領導「拆牆運動」（BanGFW），加上之前供稿給《自由亞洲電台》，所以目前在中國的家人遭受威脅。
儘管如此，喬鑫鑫指出，為追求新聞和言論自由，他仍堅持串聯有志之士，號召全球80億人拆除中共網路防火牆，「這比禁抖音和終結烏克蘭戰爭更重要」，過去40多天已經吸引近百萬的粉絲。
他說，自2000年以來，中國已經成為全球最大的電子監獄，中國每年花60億美元（約新台幣1846億元）打造防火牆，封鎖谷歌、推特、《BBC》、《CNN》等全球31萬個網站，以致中國民眾只能接觸中共的洗腦信息。
喬鑫鑫指出，中共靠謊言和暴力也就是槍桿和筆桿維持極權統治，而防火牆就是謊言統治的最大工具。
他說，要藉由不斷的發文和舉牌，吸引並掀起網友熱議拆牆運動，以便接下來到海牙國際刑事法院提告，向各國議會遊說。
喬鑫鑫指出，他們要告中國網警，還有取得博士學位的方濱興和嚴望佳，這兩人可說是打造中國防火牆的要角，「一個是防火牆之父，一個是防火牆之母」，代表牆內上百萬維持防火牆的技術員。
這名85後的中國大學畢業生表示，他1986年出生在中國湖南的小山村，從小就被教育要趕緊入黨，考公務員，但他抵制中共至今從未就範。
他說，之後上大學在隔壁宿舍曾看過長達3小時的六四屠殺影片深感震撼，在廣州工作期間經常出席美國總領事館舉辦的文化講座，2012年還參加美國大選的觀摩會，同時大量閱讀香港英文報刊而眼界大開。
喬鑫鑫指出：「為什麼我們就不能像美國那些同齡的朋友那樣，老婆孩子熱炕頭，去全世界交流呢？我的結論是，就是中共把我們大部分的財富搶走了，造成我們一直很辛苦，一直在磨難。」
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