美國史上第2大銀行倒閉案：當局接管第一共和銀行將由摩根大通收購，市場淡定未顯恐慌
我們想讓你知道的是
近2個月來，第一共和銀行市值蒸發97％，不只大量存戶琵琶別抱，投資人眼見這家銀行恐怕時日無多，也早已「棄船」。摩根大通與多家銀行競標後出線，雖然依收購協議要和聯邦存款保險公司（FDIC）分攤第一共和銀行貸款損失，但也順勢吃下第一共和銀行富裕客戶，美國銀行業經歷這波洗牌「大者更大」。
美國第一共和銀行遭當局接管，摩根大通將收購
（中央社）美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation）表示，摩根大通銀行將承接加州地區性銀行第一共和銀行（First Republic Bank）的所有存款與多數資產。
《美聯社》報導，美國聯邦存款保險公司昨（1）日表示，加州監管單位已關閉第一共和銀行。第一共和銀行在8個州的84間分行昨天將成為摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank）的分行，重新對外開放。
自從3月初矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和Signature Bank倒閉後，總部設在舊金山（San Francisco）的第一共和銀行也在苦苦掙扎，令人憂心這家銀行可能無法再以獨立實體撐下去。
第一共和銀行4月23日公布第1季儲戶存款銳減逾1000億美元以來，股價持續崩跌，近幾個交易日因波動激烈，曾數度暫停交易。
監管單位上週末一直力圖解決問題，希望在美股昨天開盤前找到方法。
加州第一共和銀行遭接管，美國2個月內連倒3家中型銀行
（中央社）美國政府監管單位昨天宣布，陷入困境的加州地區性銀行第一共和銀行已遭金融當局接管，之後將由摩根大通銀行收購，成為最新一起銀行倒閉案例。
《美聯社》報導，總部設在舊金山的第一共和銀行是美國兩個月內倒閉的第3家中型銀行。自從矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和Signature Bank倒閉後，第一共和銀行一直在苦苦掙扎。
《法新社》報導，第一共和銀行3月底資產總額為2330億美元（約新台幣7兆1711億元）。若不計雷曼兄弟（Lehman Brothers）等投資銀行，第一共和銀行將是繼2008年華盛頓互惠（Washington Mutual）破產後，美國史上第2大倒閉銀行。
美國聯邦存款保險公司（FDIC）在聲明中表示：「為保障儲戶，美國聯邦存款保險公司與俄亥俄州哥倫布（Columbus）聯邦特許銀行摩根大通達成收購和承接協議，以承擔第一共和銀行所有存款與基本上全部的資產。」
加州金融保護和創新廳（California Department of Financial Protection and Innovation）也說，摩根大通將承接「包括無保險存款在內的所有存款，以及絕大多數資產」。
第一共和銀行未能提出可行救援方案，且上週公布第1季損失超過1000億美元的存款，導致公司股價崩跌。
聯邦政府以負責銀行存保的聯邦存款保險公司介入。一名匿名消息人士上週告訴《法新社》，美國財政部上週接觸6家銀行，以衡量其收購第一共和銀行資產的興趣。
第一共和銀行4月25日公布季報重創投資人信心，股價跳空開低，多次暫停交易：
美國掀史上第2大銀行倒閉案，市場淡定有原因
（中央社）第一共和銀行存款銳減、股價探底後遭當局接管，由摩根大通收購。這是美國史上第2大銀行倒閉案，市場卻不像3月矽谷銀行倒閉時那樣恐慌，原因在於第一共和銀行的問題獨特。
近2個月來，第一共和銀行市值蒸發97％，不只大量存戶琵琶別抱，投資人眼見這家銀行恐怕時日無多，也早已「棄船」。主管機關1日清晨宣布接管第一共和銀行，由全美銀行業龍頭摩根大通出資承接全部存款和多數資產。
摩根大通與多家銀行競標後出線，雖然依收購協議要和聯邦存款保險公司（FDIC）分攤第一共和銀行貸款損失，但也順勢吃下第一共和銀行富裕客戶，美國銀行業經歷這波洗牌「大者更大」。
摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）宣告，矽谷銀行（SVB）3月倒閉掀起危機掃到第一共和銀行這篇章已完結，「每個人應該都能深呼一口氣」。
從美股全天走勢觀察，投資人確實鬆一口氣。道瓊工業指數一整天在平盤附近遊走，終場下跌46.46點，跌幅0.14％；標準普爾500指數和那斯達克綜合指數分別下跌0.04％、0.11％。
第一共和銀行成立於1985年，總部設在舊金山。灣區同業矽谷銀行3月無預警倒閉後，財務體質欠佳的第一共和銀行數天內存款失血約1000億美元。即使以摩根大通為首的多家大型銀行出手，存入300億美元以利穩定人心，第一共和銀行業務仍未見起色，投資人信心脆弱。
截至第1季末，第一共和銀行資產總額約2330億美元，如今走入歷史，成為美國史上第2大銀行倒閉案，僅次於2008年聲請破產、同樣由摩根大通接手的華盛頓互惠銀行（Washington Mutual Bank）。
美國史上前4大銀行倒閉案中，3起發生在過去2個月。除第一共和銀行、矽谷銀行外，總部設在紐約的簽名銀行（Signature Bank）也在3月銀行業亂局期間倒閉。
第一共和銀行步上後塵，許多人的疑問是這波亂局是否就此結束？美國銀行體系是否還有未爆彈？2008年金融海嘯會不會在15年後的今天重演？
《華爾街日報》分析，第一共和銀行倒閉不大可能掀起美國銀行業另一波信心危機。今（2023）年首季，全美區域銀行都面臨存款失血，但與第一共和銀行流失的1000億美元無法相提並論。
耶魯金融穩定計畫（YPFS）資深研究人員凱利（Steven Kelly）說，第一共和銀行問題始於矽谷銀行、簽名銀行倒閉，當初引發的恐慌已近尾聲，情勢發展不像2008年一有銀行倒閉投資人焦點馬上轉向下一家大銀行，人心極度不穩。
Tags：
全家便利商店推全新自取服務「FamiNow」，全家你家都能取！
我們想讓你知道的是
為了便利現代人忙碌的生活作息，全家便利商店結合線下4000家實體店舖優勢，推出全新自取服務「FamiNow」，結合便利商店、FamiSuper與聯名商品，24小時都能多元取貨，從自取、跨店領取、外送到家取，讓全家不只是你家，更是生活中的好管家。
全家就是你家，更是你的好管家！
現代人生活忙碌，時間常常無法自由掌控，有時連吃個飯都要分秒必爭，這時，如果有一個可以替自己分憂解勞的幫手，讓人可以「吃什麼、何時拿、怎麼取」都自由選擇，那就太方便了。
看見大家生活中的困擾，全家APP推出全新「FamiNow」服務，只要使用既有的「全家便利商店APP」，點選「FamiNow」，就可以自由選擇多元取貨方式、多種餐飲美食，更方便的是可以直接使用全盈+PAY支付累積點數，或綁定信用卡，便利的體驗讓所有人都可以方便使用「全家你家都能取」的貼心服務，所有選擇 ”UP TO YOU“！
過去兩年，疫情催生了「零接觸經濟」，也使得取餐習慣變得更加彈性，「多元取貨、多元通路」已成最新零售模式。因此，FamiNow 也方便消費者依自己的習慣愛好，藉由全台灣 4000 多家全家便利商店背後支援，讓消費者能彈性取貨，無論是想要預訂自取、跨店領取、還是外送到家取，全部 UP TO YOU！
例如，當你一整天被會議塞滿，想趁空擋來杯沁涼的咖啡，但想到公司旁邊的全家，下午時段咖啡非常熱門，有時可能得等上十分鐘。這時候，只要在會議前事先預定好取咖啡的時間，就可以抓緊空檔順利拿到解憂的咖啡！
同時FamiNow也支援跨店間的商品領取，提供店址腹地3公里內，「全家」A店訂購、B店自取，選擇離自己最近的全家領取，不必大費周章，就能選購更多種商品，例如FamiSuper生鮮蔬菜，為訂餐、購物提供全新便利選擇。
當然，外送也是少不了的服務，尤其是下班洗完澡、穿著睡衣不想出門時，24小時都能送到家的全家美食是最棒的選擇。當加熱好的椒麻鍋貼、韓式炸雞、外加一杯濃郁的冰仙女醇奶茶送到門口，簡直是人間至福。
在FamiNow多元取貨的便利下，搭配24小時全天候的即時服務，更是能滿足每一種生活情境的需求，無論幾點，都可以輕鬆取得最想要的商品。
例如，早上不小心睡過頭，八點半才匆匆趕上捷運，根本沒有時間買好早餐。這時拿出FamiNow預訂無糖豆漿與三明治並線上完成付款，就可以在公司旁邊的全家便利商店快速領取，完美解決第一個餓肚子危機。
接著，時間來到下午兩點，愛吃甜點的同事開始慫恿大家一起訂下午茶解饞，這時FamiNow又派上用場：大夥們一個個選好自己的咖啡、泡芙跟蛋糕，訂好東西直接到店取。
下班前收到朋友簡訊，才突然想起今晚約了新家派對，趕緊先用手機預訂好火鍋料與新鮮蔬菜，不用跑多個點也可以一站購足所有東西。就算派對開到半夜，酒酣耳熱之際想吃下酒宵夜怎麼辦？手機打開立刻訂，免等微波，24小時服務所有人的胃！
作為每個社區裡的中心站，全家便利商店現在透過FamiNow的多元商流化身全方位美食供應中心，不只販售店內標配商品，更可以預訂各種跨界聯名的限定商品、家用品、料理包，甚至是年節禮盒，就連新鮮蔬果都難不倒FamiNow，想買什麼都可以直接到店領取，多種商品囊括食物、禮盒到日常用品，想買什麼UP TO YOU！
最方便的是，消費者不必再下載新的APP，可以直接在既有 全家 APP 使用FamiNow功能，並使用全盈+PAY快速付款，簡單又省時。
以自取為例，只需要點選FamiNow圖示，接著設定好地址定位，APP會自動推薦最近的店家給你，並且可自由選擇想訂購的商品，結帳後於指定時間前往全家，就能以取貨碼向店員快速領取。同樣的操作方式，也可以改以外送服務，一指下訂就能送到家，操作介面最便利。
即日起，線下4000家實體店舖都可配合「FamiNow」服務，便利商店、FamiSuper與聯名商品，24小時都能自取、跨店領取與外送。有了FamiNow這個好管家，就算再忙也能不慌不忙，幫助你將寶貴的時間省下來，留給更重要的人事物，讓生活的腳步UP TO YOU！
- 立即下單：https://bit.ly/3DNiPkK
- 看更多FamiNow：https://bit.ly/3MIbRlq