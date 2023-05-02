美國史上第2大銀行倒閉案：當局接管第一共和銀行將由摩根大通收購，市場淡定未顯恐慌

美國第一共和銀行遭當局接管，摩根大通將收購

（中央社）美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation）表示，摩根大通銀行將承接加州地區性銀行第一共和銀行（First Republic Bank）的所有存款與多數資產。

《美聯社》報導，美國聯邦存款保險公司昨（1）日表示，加州監管單位已關閉第一共和銀行。第一共和銀行在8個州的84間分行昨天將成為摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank）的分行，重新對外開放。

自從3月初矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和Signature Bank倒閉後，總部設在舊金山（San Francisco）的第一共和銀行也在苦苦掙扎，令人憂心這家銀行可能無法再以獨立實體撐下去。

第一共和銀行4月23日公布第1季儲戶存款銳減逾1000億美元以來，股價持續崩跌，近幾個交易日因波動激烈，曾數度暫停交易。

監管單位上週末一直力圖解決問題，希望在美股昨天開盤前找到方法。

加州第一共和銀行遭接管，美國2個月內連倒3家中型銀行

（中央社）美國政府監管單位昨天宣布，陷入困境的加州地區性銀行第一共和銀行已遭金融當局接管，之後將由摩根大通銀行收購，成為最新一起銀行倒閉案例。

《美聯社》報導，總部設在舊金山的第一共和銀行是美國兩個月內倒閉的第3家中型銀行。自從矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和Signature Bank倒閉後，第一共和銀行一直在苦苦掙扎。

《法新社》報導，第一共和銀行3月底資產總額為2330億美元（約新台幣7兆1711億元）。若不計雷曼兄弟（Lehman Brothers）等投資銀行，第一共和銀行將是繼2008年華盛頓互惠（Washington Mutual）破產後，美國史上第2大倒閉銀行。

美國聯邦存款保險公司（FDIC）在聲明中表示：「為保障儲戶，美國聯邦存款保險公司與俄亥俄州哥倫布（Columbus）聯邦特許銀行摩根大通達成收購和承接協議，以承擔第一共和銀行所有存款與基本上全部的資產。」

加州金融保護和創新廳（California Department of Financial Protection and Innovation）也說，摩根大通將承接「包括無保險存款在內的所有存款，以及絕大多數資產」。

第一共和銀行未能提出可行救援方案，且上週公布第1季損失超過1000億美元的存款，導致公司股價崩跌。

聯邦政府以負責銀行存保的聯邦存款保險公司介入。一名匿名消息人士上週告訴《法新社》，美國財政部上週接觸6家銀行，以衡量其收購第一共和銀行資產的興趣。

第一共和銀行4月25日公布季報重創投資人信心，股價跳空開低，多次暫停交易：

THIS IS NOT A SHITCOIN CHART ‼️



THIS IS FIRST REPUBLIC BANK $FRC

ITS DOWN -93％ YTD pic.twitter.com/j88DV3duYy — Ash WSB (@Ashcryptoreal) April 25, 2023

美國掀史上第2大銀行倒閉案，市場淡定有原因

（中央社）第一共和銀行存款銳減、股價探底後遭當局接管，由摩根大通收購。這是美國史上第2大銀行倒閉案，市場卻不像3月矽谷銀行倒閉時那樣恐慌，原因在於第一共和銀行的問題獨特。

近2個月來，第一共和銀行市值蒸發97％，不只大量存戶琵琶別抱，投資人眼見這家銀行恐怕時日無多，也早已「棄船」。主管機關1日清晨宣布接管第一共和銀行，由全美銀行業龍頭摩根大通出資承接全部存款和多數資產。

摩根大通與多家銀行競標後出線，雖然依收購協議要和聯邦存款保險公司（FDIC）分攤第一共和銀行貸款損失，但也順勢吃下第一共和銀行富裕客戶，美國銀行業經歷這波洗牌「大者更大」。

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）宣告，矽谷銀行（SVB）3月倒閉掀起危機掃到第一共和銀行這篇章已完結，「每個人應該都能深呼一口氣」。

從美股全天走勢觀察，投資人確實鬆一口氣。道瓊工業指數一整天在平盤附近遊走，終場下跌46.46點，跌幅0.14％；標準普爾500指數和那斯達克綜合指數分別下跌0.04％、0.11％。

第一共和銀行成立於1985年，總部設在舊金山。灣區同業矽谷銀行3月無預警倒閉後，財務體質欠佳的第一共和銀行數天內存款失血約1000億美元。即使以摩根大通為首的多家大型銀行出手，存入300億美元以利穩定人心，第一共和銀行業務仍未見起色，投資人信心脆弱。

截至第1季末，第一共和銀行資產總額約2330億美元，如今走入歷史，成為美國史上第2大銀行倒閉案，僅次於2008年聲請破產、同樣由摩根大通接手的華盛頓互惠銀行（Washington Mutual Bank）。

美國史上前4大銀行倒閉案中，3起發生在過去2個月。除第一共和銀行、矽谷銀行外，總部設在紐約的簽名銀行（Signature Bank）也在3月銀行業亂局期間倒閉。

第一共和銀行步上後塵，許多人的疑問是這波亂局是否就此結束？美國銀行體系是否還有未爆彈？2008年金融海嘯會不會在15年後的今天重演？

《華爾街日報》分析，第一共和銀行倒閉不大可能掀起美國銀行業另一波信心危機。今（2023）年首季，全美區域銀行都面臨存款失血，但與第一共和銀行流失的1000億美元無法相提並論。

耶魯金融穩定計畫（YPFS）資深研究人員凱利（Steven Kelly）說，第一共和銀行問題始於矽谷銀行、簽名銀行倒閉，當初引發的恐慌已近尾聲，情勢發展不像2008年一有銀行倒閉投資人焦點馬上轉向下一家大銀行，人心極度不穩。