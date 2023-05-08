台灣「經濟轉骨」有成，近5年國家財富不再靠土地增值撐場

（中央社）經濟轉骨有成，台灣的「家底」也愈來愈豐厚。根據最新統計，110年底國富毛額衝上新台幣284.01兆元，續寫新高，更重要的是，國富成長主要推力不再源自房地產增值效果，而是實質的投資行為，讓經濟體質更強健。

國富統計屬於「存量」的概念，簡單來說，就是在某一時點所累積財富的價值。國富毛額指的是家庭、非營利團體、非金融企業、金融企業及政府5大經濟部門於年底所持有的各項資產淨額，以當期價格計算的總值。

根據主計總處統計，110年底國富毛額為284.01兆元，較109年底增加11.31兆元或4.15%，為近5年最大增幅。

觀察國富毛額的資產結構，以「土地」占比逾4成最高，「房屋及營建工程」居次、占比落在2成上下，「機械設備」約1成；此外，「金融性資產淨值」則逾1成。

「之前國富多靠土地增值」，主計總處官員坦言，國富是「存量」的概念，因此隨著時間推移，國家財富累積之下，也會愈來愈多，但過去很大一部分是靠房市景氣佳，土地增值效果帶動，而非實質投資。

不過106年至110年間，台灣迎來經濟轉骨的關鍵期。主計總處官員指出，過去幾年國際局勢動盪，先是107年爆出美中貿易戰，戰火延燒數年，改寫全球經貿版圖，緊接著109年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情來襲，進一步帶動供應鏈移轉，這些逆境都為台灣帶來契機。

主計總處官員接著說明，美中貿易戰帶來的轉單效應讓台灣受惠，政府也陸續公布投資台灣三大方案，吸引台商回流；另一方面，疫情促使供應鏈移轉，加上數位商機大爆發，廠商更是大舉投資，擴增廠能同時，也能維繫自身競爭優勢。

觀察106年至110年的國富毛額資產結構，「房屋及營建工程」占比從19.88%穩步爬升，到了110年已經站上22.51%，凸顯近幾年製造業資本投入積極的盛況；「土地」則從44.98%緩步下滑，110年降至42.26%。

101年至105年間，「房屋及營建工程」及「土地」占比正好呈現相反走勢，前者緩步下滑，後者呈上升趨勢。

從數據變化可以看出，一波又一波的投資浪潮，讓台灣生產性資產愈來愈雄厚，近年來，台灣累積的國民財富不再只是靠土地增值帶來的「虛胖」，而是實質投資真正撐起經濟成長動能。

儘管今年全球面臨景氣逆風，政府持續投資、改善經濟體質的腳步並未停下，日前推出「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」。國發會主委龔明鑫說明，去年第4季起，政府發現景氣下滑的力道比想像更嚴重，要有更積極的作為才有辦法因應挑戰，因而透過歲計賸餘打造經濟與社會韌性。

除了普發現金政策，國發會指出，特別預算對產業的協助包括智慧化、低碳化的設備投入，強化農業基礎設施，以及促進觀光業、藝文活動，對內需會有很大幫助，有助於應對今年的經濟挑戰。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺