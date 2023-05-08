2023/05/08,
經濟

台灣「經濟轉骨」有成，近5年國家財富不再靠土地增值撐場

台灣「經濟轉骨」有成，近5年國家財富不再靠土地增值撐場
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

「之前國富多靠土地增值」，主計總處官員坦言，過去很大一部分是靠房市景氣佳，土地增值效果帶動，而非實質投資。從數據變化可以看出，一波又一波的投資浪潮，讓台灣生產性資產愈來愈雄厚，近年來，台灣累積的國民財富不再只是靠土地增值帶來的「虛胖」，而是實質投資真正撐起經濟成長動能。

（中央社）經濟轉骨有成，台灣的「家底」也愈來愈豐厚。根據最新統計，110年底國富毛額衝上新台幣284.01兆元，續寫新高，更重要的是，國富成長主要推力不再源自房地產增值效果，而是實質的投資行為，讓經濟體質更強健。

國富統計屬於「存量」的概念，簡單來說，就是在某一時點所累積財富的價值。國富毛額指的是家庭、非營利團體、非金融企業、金融企業及政府5大經濟部門於年底所持有的各項資產淨額，以當期價格計算的總值。

根據主計總處統計，110年底國富毛額為284.01兆元，較109年底增加11.31兆元或4.15%，為近5年最大增幅。

觀察國富毛額的資產結構，以「土地」占比逾4成最高，「房屋及營建工程」居次、占比落在2成上下，「機械設備」約1成；此外，「金融性資產淨值」則逾1成。

「之前國富多靠土地增值」，主計總處官員坦言，國富是「存量」的概念，因此隨著時間推移，國家財富累積之下，也會愈來愈多，但過去很大一部分是靠房市景氣佳，土地增值效果帶動，而非實質投資。

不過106年至110年間，台灣迎來經濟轉骨的關鍵期。主計總處官員指出，過去幾年國際局勢動盪，先是107年爆出美中貿易戰，戰火延燒數年，改寫全球經貿版圖，緊接著109年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情來襲，進一步帶動供應鏈移轉，這些逆境都為台灣帶來契機。

主計總處官員接著說明，美中貿易戰帶來的轉單效應讓台灣受惠，政府也陸續公布投資台灣三大方案，吸引台商回流；另一方面，疫情促使供應鏈移轉，加上數位商機大爆發，廠商更是大舉投資，擴增廠能同時，也能維繫自身競爭優勢。

觀察106年至110年的國富毛額資產結構，「房屋及營建工程」占比從19.88%穩步爬升，到了110年已經站上22.51%，凸顯近幾年製造業資本投入積極的盛況；「土地」則從44.98%緩步下滑，110年降至42.26%。

101年至105年間，「房屋及營建工程」及「土地」占比正好呈現相反走勢，前者緩步下滑，後者呈上升趨勢。

從數據變化可以看出，一波又一波的投資浪潮，讓台灣生產性資產愈來愈雄厚，近年來，台灣累積的國民財富不再只是靠土地增值帶來的「虛胖」，而是實質投資真正撐起經濟成長動能。

儘管今年全球面臨景氣逆風，政府持續投資、改善經濟體質的腳步並未停下，日前推出「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」。國發會主委龔明鑫說明，去年第4季起，政府發現景氣下滑的力道比想像更嚴重，要有更積極的作為才有辦法因應挑戰，因而透過歲計賸餘打造經濟與社會韌性。

除了普發現金政策，國發會指出，特別預算對產業的協助包括智慧化、低碳化的設備投入，強化農業基礎設施，以及促進觀光業、藝文活動，對內需會有很大幫助，有助於應對今年的經濟挑戰。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。