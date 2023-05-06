英國查爾斯國王加冕禮5/6登場：誰將出席？有哪些慶祝活動？
我們想讓你知道的是
加冕日上午，查爾斯和卡蜜拉將在皇家騎兵護衛隊的陪同下，從白金漢宮前往威特敏斯特教堂，期間會路過一系列倫敦地標景點，包括林蔭大道（The Mall）、海軍拱門（Admiralty Arch）、繞過特拉法加廣場、沿著白廳（Whitehall），穿過議會廣場（Parliament Square）。這就是所謂的「國王遊行」（The King's Procession）。
英國國王查爾斯三世的加冕禮將於2023年5月6日星期六在倫敦西敏寺大教堂舉行。
在儀式上，查爾斯國王和王后卡蜜拉都將加冕。
《BBC中文》梳理代號為「金球行動」的查爾斯三世加冕禮的幾個關鍵問題。
什麼是國王加冕禮？
這既是象徵性的宗教儀式，也包括將王冠戴在君主頭上的具體行動。
它正式確定君主作為英國國教領袖的地位，標誌著他頭銜的轉變和權力的移交。
但事實上，君主並不一定需要通過加冕才能成為國王。
愛德華八世沒有加冕，但也是一國之君；查爾斯在女王伊莉莎白二世去世的那一刻自動成為國王。
加冕儀式在哪裡舉行？
英國歷代君主加冕禮秉承在西敏寺教堂舉辦的傳統。
西敏寺教堂英國王室的專屬禮拜堂，見證了歷代君主加冕、王室大婚、葬禮等重要時刻。
「征服者威廉一世」是第一位在西敏寺加冕的英國君主，查爾斯三世將成為第40位，他的加冕儀式2023年5月6日上午11點正式開始。
查爾斯三世的加冕典禮代號為「金球行動」。
上一次在西敏寺大教堂舉辦的加冕禮是查爾斯的母親、女王伊莉莎白二世在1953年的加冕禮。
英國民眾將怎樣參與？
5月8日星期一，英國全國放假一天。
白金漢宮還已經宣佈了國王加冕周末舉辦的各種活動，其中包括5月7日周日晚在溫莎城堡舉行音樂會，凱蒂・佩芮、接招合唱團（Take That）和萊諾・李奇等一眾明星將登台獻藝。音樂會將有電視直播。
英格蘭和威爾士的酒吧、夜總會將在加冕周末的周五和周六延長營業時間兩小時。
白金漢宮還提出「互幫互助」倡議，邀請民眾舉辦街頭派對，鼓勵民眾參與當地社區的志願服務項目。
誰將出席查爾斯三世加冕儀式？
加冕禮是國事活動，這意味著來賓名單由政府控制。
除王室成員外，受邀者還包括首相、議會兩院代表、國家元首和來自世界各地的其他王室成員。
查爾斯三世次子哈利（薩塞克斯公爵）已確認將從美國返回英國參加加冕典禮，但他的妻子梅根（薩塞克斯公爵夫人）不會出席。
這將是他自一月份出版有爭議的回憶錄《備用》以來首次與王室一起公開露面。
加冕日是哈利和梅根夫婦的兒子亞契王子的四歲生日，他將與母親一起留在美國。
女王伊莉莎白二世次子安德魯王子（約克公爵）預計將參加加冕禮。
王后卡蜜拉的孫子、孫女將與查爾斯三世的孫子喬治王子一起在西敏寺大教堂儀式中擔任侍童。
此外，850名英國各社區代表獲邀參加，以表彰他們對慈善事業做出的貢獻。
法國總統馬克宏將來倫敦參加加冕儀式，美國總統拜登不會參加，但其夫人吉爾・拜登將代表他出席。
中國目前還沒有宣佈誰將出席查爾斯三世加冕禮。國家副主席韓正可能代表習近平出席加冕禮。
報道援引英國外交部說，已致函邀請所有邦交國元首參加，中國政府將自行決定。
國王加冕日會有哪些活動？
沿襲近千年的英國國王加冕禮現在是歐洲僅存的同類儀式。
不過，此次加冕禮將比女王伊莉莎白二世1953年的加冕禮時間更短，規模更小，代表的宗教信仰更加多樣化。
加冕日上午，查爾斯和卡蜜拉將在皇家騎兵護衛隊的陪同下，從白金漢宮前往威特敏斯特教堂，期間會路過一系列倫敦地標景點，包括林蔭大道（The Mall）、海軍拱門（Admiralty Arch）、繞過特拉法加廣場、沿著白廳（Whitehall），穿過議會廣場（Parliament Square）。這就是所謂的「國王遊行」（The King's Procession）。
加冕儀式結束後，遊行隊伍護送查爾斯和卡蜜拉將乘馬車原路返回白金漢宮，這被稱為「加冕遊行」（The Coronation Procession）。
國王和王后將乘坐一輛相對現代化的馬車、2014年首次啟用的「鑽禧」馬車前往西敏寺大教堂，這部馬車配有電動車窗和空調。
加冕儀式後兩人將乘坐1830年代以來歷次加冕禮中都曾使用的「黃金馬車」返回。
超過6000名英國武裝部隊成員將參加遊行，使其成為過去70年來最大的儀仗行動。來自英國和英聯邦各地的人員也將參加遊行。
遊行結束後，王室成員將在白金漢宮陽台露面。
教堂內的加冕儀式有哪些流程？
大致包括以下幾項：
- 承認：君主站在擁有700年歷史的加冕椅旁，坎特伯雷大主教將君主展示給聚集在教堂內的人，全體高呼「天佑國王！」，奏響號角。
- 宣誓：君主宣誓維護法律和英國國教。
- 恩膏：國王脫下加冕長袍，坐在加冕椅上。坎特伯雷大主教把根據秘方配製的聖油塗抹在國王的手、胸部和頭部，聖油已知含有龍涎香、橙花、玫瑰、茉莉和肉桂等。此外，為查爾斯配製的聖油不含任何來自動物的成分。
- 授權：授予君主的物品包括代表宗教和道德權威的王室寶球Royal Orb，代表權力的權杖和「君主權杖」，一根上面有白色琺琅鴿子的金棒，象徵著正義和憐憫。最後，坎特伯雷大主教將聖愛德華王冠戴在國王的頭上。
- 登基和致敬：國王離開加冕椅，移步王座。大主教、王室成員等跪拜致敬。
然後，王后卡蜜拉將以同樣的方式受膏、加冕。
儀式期間將佩戴哪些皇冠？
國王將戴上純金打造的17世紀聖愛德華王冠。它非常重，僅在加冕時使用。
女王伊莉莎白二世逝世重新引發關於大英帝國如何獲得一些王室珠寶的爭論。
爭議集中在鑲嵌在另外兩個皇冠上的鑽石上。
一個是帝國皇冠，國王將在加冕儀式臨近結束時戴上，他在白金漢宮陽台上露面時也將佩戴這頂皇冠。
這頂皇冠上有庫利南二號鑽石Cullinan II，也被稱為非洲之星二號。這是愛德華七世66歲生日時由德蘭士瓦政府送給他的禮物， 德蘭士瓦（Transvaal）是前英國殖民地，位於現在的南非。
另一枚爭議鑽石是光之山Koh-i-Noor，它鑲嵌在皇太后加冕王冠上。這是世界上重量最大的切割鑽石之一。印度、巴基斯坦、阿富汗和伊朗都提出了所有權訴求。
白金漢宮證實此次加冕禮不會使用光之山。
王后卡蜜拉加冕將使用瑪麗皇后王冠，該王冠已從倫敦塔內取出，以便在儀式前調整尺寸。
加冕禮的費用由誰承擔？
作為國事活動，加冕禮開支由英國政府承擔。
雖然目前英國陷入生活成本危機，政府可能會面臨更大的壓力，但預計，政府將利用這一儀式作為向世界展示英國的外交機會。
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