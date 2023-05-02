蘇丹內亂持續激戰停火協議淪空談，聯合國：恐有逾80萬人出逃

蘇丹內亂交戰雙方延長停火72小時，協議淪空談持續激戰

（中央社）交戰中的兩支蘇丹部隊4月30日雙雙宣布將現有停火協議延長72小時，不過雙方大體上都沒有遵守此一經多方斡旋協議。

《法新社》報導，蘇丹政府軍（Sudan Armed Forces）與準軍事團體快速支援部隊（Rapid Support Forces）都證實，原定子夜結束的停火將延長72小時。政府軍表示，經「美國與沙烏地阿拉伯居中斡旋」而作出此一決定。

《路透社》報導，政府軍表示，儘管希望「叛軍」會遵守協議，卻認為對方有意繼續攻擊。交戰雙方經美國在內的調解人達成一系列停火協議，但是仍繼續戰鬥。

政府軍一直與固守首都喀土穆住宅區的快速支援部隊戰鬥。《路透社》記者表示，經過29日晚間在巿中心附近激戰後，30日上午當地情勢相對平靜。

政府軍30日表示，從首都西側朝喀土穆前進的快速支援部隊車隊已遭摧毀。快速支援部隊則表示，政府軍以火砲和戰鬥機攻擊其位在喀土穆省多個地區的陣地。

蘇丹政府軍與快速支援部隊的衝突於4月15日爆發。衛生部表示，已有至少528人死亡、4599人受傷。聯合國雖然通報了類似的死亡數字，卻認為實際數字恐怕遠高於此。

蘇丹內亂交戰未歇，聯合國：恐有逾80萬人出逃

蘇丹政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」於4月中旬爆發的戰鬥至今沒有停歇，聯合國難民署（UNHCR）1日警告，蘇丹境內激烈戰鬥可能迫使超過80萬人逃往鄰國。

蘇丹的流血衝突目前進入第3週，且已迫使數以萬計蘇丹民眾逃到鄰國，包括埃及、查德及中非共和國。

聯合國難民事務高級專員公署表示，他們正為「逾80萬人為躲避蘇丹境內交戰而逃往鄰國的可能性」做準備。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）在推特（Twitter）發文指出：「我們希望事情不會發展到那個地步，但如果暴力情勢不停止，我們會看到更多人被迫逃離蘇丹以尋求安全。」

蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）與「快速支援部隊」指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）在2021年政變後掌權，但兩人日前反目爭權，4月15日開始爆發戰鬥。

兩方陣營激烈交戰迄今，已造成數百人喪命，還有數千人受傷。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航