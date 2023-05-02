提議在高雄蓋小型核電站惹議，郭台銘深夜道歉：倉促發言

郭台銘提議在高雄蓋核電站，綠營批不做功課

（中央社）鴻海集團創辦人郭台銘爭取中國國民黨提名參選總統，昨（1）日至高雄出席多場活動尋求支持。他表示，高雄應設小型核能發電站。此話一出引起多名民進黨籍高雄市議員批評。

郭台銘昨天下午在高雄參加台灣上市櫃公司協會舉辦的「台灣領袖講座」，郭台銘暢談擁核理念，他表示，核電是乾淨能源，「台灣要不缺電就要核電，台積電不來設廠不是因為沒有訂單，而是因為沒有電！」

郭台銘說，在高雄如此重要的工業基地，竟然要考慮到沒有電。「台灣電源是很大的問題，這個問題不應該問我，而是應該問賴清德。」

郭台銘說，如果自己當選，任何選項只要是安全的，要高科技治國，台灣可以做小型（核電）試驗場，不一定要那麼大型的。

話鋒一轉，郭台銘說，屏東的核三廠幾年後要退役，高雄本身就要找個地方發展核電。建議可在半屏山下面設小型核能發電站，「投資核能絕對是對的行業、賺錢的行業，可以邀大家來投資，政府帶頭投資。」

高雄市議員邱俊憲在臉書（Facebook）發文表示，「高雄人得罪郭台銘什麼嗎？堅決反對郭台銘要在高雄半屏山設置核電廠的規劃！郭台銘為了取得國民黨總統候選人的提名權，有需要這樣驚嚇台灣人民嗎？！」

高雄市議員黃文益則說，郭台銘要在半屏山下蓋小型核能試驗場的說法像是小學生在回答即問即答。半屏山是傾斜的石灰岩覆蓋於泥岩上的地質，不穩固的地質沒有辦法提供一個安全可靠的環境來蓋核電廠。

基進黨籍高雄市議員張博洋也透過新聞稿表示，核二在新北萬里、核三在屏東恆春，但郭台銘連核電廠的位置都不曉得，只是凸顯郭台銘的準備不足；郭台銘這麼熱愛核電廠，應優先蓋在藍營執政縣市，當成返回國民黨的籌碼條件。

Photo Credit: 中央社 鴻海創辦人郭台銘積極爭取國民黨提名參選總統

高雄蓋核電站惹議，郭台銘深夜道歉：倉促發言

（中央社）爭取中國國民黨提名參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘晚間透過臉書表示，他昨天演講提及議會監督、設置核能站等議題，起因是自己急於突顯問題所在，卻未掌握好表達方式，進而引發民眾擔憂；「謹此鄭重修正，並為自己的倉促發言致歉」。

郭台銘昨天在高雄出席多場活動尋求支持時建議，可在半屏山下面設小型核能發電站，「投資核能絕對是對的行業、賺錢的行業」；還指出，他是「CEO治國」把政府當企業經營，不要議會監督、自己來監督。

為此，郭台銘晚間在臉書發文表示，針對今日演講的相關發言引起社會各界疑慮，對此表示歉意。關於議會監督，他必須鄭重表達，議會監督是民主機制，也是民主的基本底線，當然不容破壞；還請民眾理解他的本意，對於造成的誤會、深深致歉。

至於設置核能站的討論，郭台銘說，未來會提出完整的能源政策規劃來向民眾說明，他明瞭任何公共政策的決定，都必須考慮許多面向，要兼顧產業發展及環境永續，尤其像核能這種重大議題，除了國家整體能源政策的考量外，更必須以當地居民角度重視在地需求。

郭台銘指出，關鍵重點在於供電不穩及短缺的問題，未來將對產業的轉型發展造成嚴重影響。他非常急迫的要表達問題所在，也認為現階段核能確實是可以納入能源規劃的選項之一。

郭台銘說，但這些議題都必須經過嚴謹討論才能提出，造成誤解乃至讓社會感到疑慮，起因他自己急於突顯問題所在，卻沒有掌握好表達方式是最大的問題，「謹此鄭重修正，並為自己的倉促發言致歉」。

郭台銘有條件重啟核四，侯友宜：中央政府應挑責任

（中央社）新北市長侯友宜昨晚出席2023龍岡米干節壓軸的火把晚會，對於鴻海集團創辦人郭台銘日前說有條件支持重啟核四，侯友宜表示，最重要的是讓民眾不缺電，這是中央政府更應挑起的責任。

桃園市長張善政與侯友宜進場時，從簸箕飯到瑤族招待貴賓的9道迎賓攔路酒、跳祭火神舞、點燃篝火台到與現場民眾打歌同樂，讓持續兩週的米干節活動在打歌火焰中畫下完美句點。

侯友宜會後接受媒體聯訪，對於記者詢問，如何看待有關他與郭台銘的民調，侯友宜表示，面對國家未來挑戰，最在乎內政是否能振衰起敝，在國際情勢下，兩岸能否穩定，讓國家永續安定繁榮才是共同心願，彼此間要同心面對問題，不管民調高低與否，最重要的要努力保護國家，愛台灣這塊土地的人民。

記者又問，如何看待郭台銘說，若侯友宜被提名，願用國際觀和經濟、科技來輔佐。侯友宜指出，他對郭台銘非常敬佩，不但在產經是領導人才，更重要的是帶動新北市產業永續發展，大家會同心為國家人民做最大奉獻，攜手合作面對挑戰，讓國家更進步、做出更大貢獻。

媒體詢問，如何看待外界希望他和郭台銘搭配，並由郭台銘當副手。侯友宜回答，郭台銘是優秀人才，不管外界如何看待，兩人一定同心面對問題，這才是團結不分你我、不分族群與政黨一起合作，這幾年來也看到台灣很多狀況挑戰，台灣要快速改變，需要新的力量、新的希望，大家一起投入及改變。

有記者提問，是否贊成郭台銘日前所說重啟核四。侯友宜表示，中央政府面對能源配比要有長期妥善規劃，最重要的是讓民眾不缺電，如何在能源配比中有效改善不缺電，以及友善的把設備與設施做好完整規劃，這是中央政府更應挑起的責任。

記者又問，新北市槍擊案兇手至今未落網，如何提升社會治安。侯友宜指出，面對槍擊案市府都迅速破案、逮捕人犯，至於昨天發生在八里的槍擊案，市府也在第一時間掌握並逮捕嫌犯，對於在逃的共犯，市府會全力以赴，把每一個都逮捕回來。

Photo Credit: 中央社 桃園市長張善政（左1）與新北市長侯友宜（左2）參與1日的2023龍岡米干節火把晚會活動。

願當副手？郭台銘：目前只有全力爭取參選總統