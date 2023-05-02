研究：美軍現蹤協防台海讓台灣人更支持獨立；美國特種作戰司令部軍演首次模擬中國侵台

研究：美軍現蹤增協防台海信心，台灣人更支持獨立

（中央社）中央研究院與國防大學調查發現，台灣民眾對台獨看法，不會因共軍威嚇而有差異，但知道美軍軍機在台灣周遭的活動，會對美國協防台海更有信心，並可能因此更願意支持台獨。

這項研究由中研院政治所副研究員吳文欽和國防大學新聞系教授傅文成、助理教授孫懋嘉及研究人員黃琝戩等人共同完成，在今年4月刊登於劍橋大學出版的《中國季刊》（The China Quarterly），從實證角度探討美、中軍事行動是否會影響台灣民眾的統獨立場。

研究團隊在2020年10月至11月間，以網路問卷提供600名台灣民眾3種不同軍事活動資訊，並調查對台灣獨立的態度、及其認為美軍出兵保護台灣可能性。其中，控制組會看到台灣防空識別區（ADIZ）的地圖與介紹，美國組和中國組則除ADIZ資訊外，還會分別看到美國軍機與共軍軍機在ADIZ的活動圖示。

研究結果發現，觀看共軍擾台資訊的民眾，對台獨想法與控制組沒有顯著差異；觀看美軍活動資訊的民眾，支持台獨（包含支持立即獨立及維持現狀、以後獨立者）的比例達42.19%，較控制組的32.5%明顯要高。

此外，研究結果也發現，對於台灣如果宣布獨立，中國攻台的可能性，3組人想法都差不多；但是觀看共軍擾台資訊者及觀看美軍活動資訊者，對於若台灣宣布獨立，美國出兵保護台灣的可能性的想法，都比控制組還要更傾向美國會出兵。

研究人員指出，從調查結果可看出，台灣民眾已經習慣了來自中國的軍事威脅，但會對美國政策做出反應；美國在台灣周圍的軍事行動讓受訪者更願意相信，若中國襲台，美國會願意幫助台灣。

論文指出，調查結果顯示美國軍事援助立場，會影響台灣民眾對獨立的想法，反之美國也可以此阻止台灣採取魯莽行動；這提供了美國在台海關係中「戰略性模糊立場」重要實證，證明其可成為有效維持台海穩定的工具。

美國特種作戰司令部軍演，首次模擬中國入侵台灣

（中央社）美國媒體報導，美國特種作戰司令部上週舉行年度軍演，首度模擬中國入侵台灣，為因應潛在衝突作重大變革。美軍將領表示，美方終極目的是防止第三次世界大戰。

美國軍事媒體Military.com報導，美國特種作戰司令部（U.S. Special Operations Command）戰士4月27日發射卡爾古斯塔夫無後座力砲（Carl Gustaf recoilless rifle）、破壞隧道並操作彈簧刀（Switchblade）無人機在一處訓練區上空呼嘯而過。

這次演習綜合了全球反恐戰爭（Global War on Terror）中使用的一些標誌性戰術、武器及其他工具，反映出美國特種作戰司令部有重大變革，準備因應與主要軍事對手的潛在衝突。

上述訓練是美國特種作戰司令部年度能力演習（capabilities exercise, CAPEX）的一部分，模擬的任務是進入台灣以抵禦中國入侵。

這是這項軍演首次以台灣作為模擬情境，以有形的實體模型代表台灣，因此期間美國陸軍第160特戰航空團（160th Special Operations Aviation Regiment）派出的契努克式直升機（Chinook），降落在北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）68號射擊訓練場，而非在8000英里外的南海上空盤旋。

美國特種作戰司令部司令布拉加（Jonathan P. Braga）中將在演習前發表談話指出：「根據我們的國防戰略，它（中華人民共和國）是真正對我們步步進逼的挑戰。」

布拉加表示：「最終，我們要設法防止第三次世界大戰。那是我們的職責。」

美國國防籌劃官員正將重心放在遏制中國於印太地區及全世界擴張影響力，近來中方部分升高敵意的行動登上媒體頭條，例如中國間諜氣球闖入美國領空，以及中國無人機出沒台灣領土周圍。

根據五角大廈「國家防衛戰略」（National Defense Strategy），美國的「終極後盾」仍是核武能力，但美國特種作戰司令部領導層認為自己的任務是要證明，如果出現傳統衝突，他們也已準備好因應。

不過，美國特種作戰司令部在演習期間，直言不諱地將中國及人民解放軍稱為敵方，這是罕見的直接舉動，因為美軍一向不願公開表明將發生衝突。

據報導，一名美國陸軍綠扁帽部隊（Green Berets）軍官向100多名成員宣布：「我將收到來自上司的指示，交辦一項任務給我們，在台灣島上展開對抗解放軍的行動。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀