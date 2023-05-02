美菲領袖聯合聲明重申台海和平重要性，小馬可仕：與唯一條約夥伴美國強化關係
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小馬可仕說，除此之外，菲律賓可能處於「目前世界上最複雜的地緣政治局勢中」。他表示，因此，馬尼拉很自然地尋求與它「世界上唯一的條約夥伴（美國），強化和重新定義我們之間的關係，以及我們面臨這些……圍繞南海和亞太及印太地區緊張局勢時所扮演的角色。」
美菲領袖聯合聲明，重申維護台海和平穩定重要性
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今天（當地時間1日）與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）會談，會後兩人發表聲明重申維護台海和平穩定的重要性，認為這是全球安全繁榮不可或缺的要素，也強調在南海航行自由的堅定承諾。
拜登今天在白宮與來訪的小馬可仕舉行雙邊會談，會後僅發布聯合聲明，並未召開記者會。
拜登向小馬可仕重申美國對菲律賓的堅定同盟承諾，強調在包括南海的太平洋地區對菲律賓軍隊、公務船隻或飛機發動武力襲擊，美國將援引1951年《美菲共同防禦條約》（U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty）第4條，啟動防禦承諾。
兩人也對根據美菲「加強國防合作協議」（EDCA）新增美軍基地表示歡迎，認為將強化菲律賓安全並支持菲律賓軍事現代化目標，同時推動美國對菲律賓當地社區投資並改善人道救援與救災能力。
拜登與小馬可仕也強調對南海航行與飛行自由的堅定承諾，以及根據國際法尊重各國在其專屬經濟區內的主權重要性，聲明也提到2016年南海爭議裁決。雙方也表達對烏克蘭的支持，並指出衝突對印太地區糧食與能源安全產生不利影響。
在台海部分，拜登與小馬可仕重申維護台海和平穩定的重要性，認為這是全球安全與繁榮不可或缺的要素。
兩人也重申支持東南亞國家協會（ASEAN）的中心地位與東協印太展望，期待建立菲日美、菲澳美三方合作模式，也歡迎「四方安全對話」（Quad）支持以東協為中心的和平穩定、以規則為基礎的區域，推進自由開放印太地區。
聲明也談到美菲在經濟領域的合作，包括創新經濟、潔淨能源轉型與關鍵礦產部門、糧食安全投資；美菲也將在明年於馬尼拉共同主辦印太商業論壇，進一步確立菲律賓作為區域經濟的重要樞紐地位；兩國也將透過美菲貿易投資框架協定（TIFA）優先展開雙邊經濟合作。
此外，拜登與小馬可仕也談到民主制度、法治與尊重人權的重要性，共同促進勞工權利，氣候變遷、核能合作、環境保護、科學合作與知識共享等也是美菲將擴大合作的領域。
小馬可仕會拜登：與唯一條約夥伴美國強化關係
菲律賓總統小馬可仕與美國總統拜登會談時說，南海與亞太地區情勢緊張下，馬尼拉很自然地尋求與它「世界上唯一的條約夥伴（美國），強化和重新定義我們之間的關係。」
馬尼拉和華府於1951年簽署「共同防禦條約」（MDT），承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公務船舶或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。
小馬可仕正在華府進行4天的正式工作訪問，並於美國時間1日與拜登進行雙邊會談。
根據菲律賓總統通訊辦公室公布的會談內容，兩人「重申對提升馬尼拉和華府同盟的承諾」。
小馬可仕致詞時對亞太地區緊張局勢持續升級表達關切，並提到「美國對維護和平的幫助及對地區穩定與發展的貢獻」。
他也提出「為因應我們在疫情後面臨的新經濟」，有必要尋求方法強化菲美同盟和夥伴關係。
小馬可仕說，除此之外，菲律賓可能處於「目前世界上最複雜的地緣政治局勢中」。
他表示，因此，馬尼拉很自然地尋求與它「世界上唯一的條約夥伴（美國），強化和重新定義我們之間的關係，以及我們面臨這些……圍繞南海和亞太及印太地區緊張局勢時所扮演的角色。」
小馬可仕說：「我們需要評估許多新事項，還有在我們寄望未來和平的世界觀中，我們在世界上身為合作夥伴的角色……不僅在亞太和印太地區，也在整個世界。」
拜登則說，華府「堅定致力於保衛菲律賓，包括南海，我們將持續（支持）菲律賓軍事現代化」。
他表示，美菲兩國不僅擁有穩固的夥伴關係，「我們有著深厚的友誼，這種友誼因數百萬菲律賓裔美國人和美國各地的社區而更加豐富。」
這是小馬可仕與拜登第2次面對面雙邊會談。菲律賓總統通訊辦公室表示，小馬可仕去年9月赴紐約出席聯合國大會期間，與拜登首度會談，當時兩人重申對菲美同盟和夥伴關係的承諾，並同意加強優先領域的合作，以及兩人將分別對菲律賓和美國進行訪問。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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