烏軍大反攻前夕，俄羅斯撤換後勤最高將領；白宮情報顯示俄軍在巴赫姆特5個月來傷亡10萬人

烏軍大反攻在即，俄羅斯撤換後勤最高將領

（中央社）在基輔料將展開大反攻之際，俄羅斯軍方4月30日撤換負責後勤的最高層級將領米茲殷塞夫上將（Mikhail Mizintsev）。

《法新社》報導，早在這則命令正式宣布數天前，就有謠傳稱米茲殷塞夫將遭到撤換。米茲殷塞夫因為在俄軍一年前攻占烏克蘭東南部港市馬里烏波爾（Mariupol）時扮演的角色，遭到英國制裁。他也因此被部分西方媒體冠上「馬里烏波爾屠夫」的稱號。

俄國國防部發布聲明稱，任命國家近衛軍（National Guard）總司令庫茲緬科夫（Alexei Kuzmenkov）接替米茲殷塞夫的職務。

俄國國防部稱，「庫茲緬科夫被任命為俄羅斯聯邦國防部副部長，負責軍隊的後勤支援。」聲明中並未說明僅上任7個月的米茲殷塞夫為何被撤換。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）去年9月發布動員令後，米茲殷塞夫獲任命為負責後勤的國防部副部長。

抱怨拿不到充足彈藥，俄傭兵頭子又語出驚人

俄國傭兵組織瓦格納（Wagner Group）目前擔綱俄軍攻打烏東巴赫姆特（Bakhmut）的重任，但創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）屢抱怨俄國國防部沒提供充足彈藥不足，4月28日更在一段影音裡嗆稱「瓦格納集團即將成為歷史」。

《路透社》報導，目前還不清楚普里戈任是何時說出此番話，以及是否又是玩笑話。普里戈任先前曾批俄國前線就是個笑話，隨後在本週稍早又把話收回。

瓦格納集團（Wagner Group）目前在俄烏戰爭主要負責對烏東城市巴赫姆特的進攻，在非洲也一直很活躍。

普里戈任不斷抱怨俄軍在這場戰爭的打法，最常批評正規軍不願提供瓦格納所需彈藥，有時還指控他們被高層出賣。

普里戈任在28日發布的影片中告訴知名俄羅斯軍事部落客皮高夫（Semyon Pegov）：「現在，考量我們在前線的整體砲彈需求，今日我可以說瓦格納已走到終點。」

「瓦格納在很短時間內就將不復存在。我們將成為歷史，沒什麼好擔心，這種事就是會發生。」

皮高夫在社媒平台Telegram頻道發布這段影片；瓦格納集團並未回應相關詢問。

普里戈任以好鬥作風和幽默感聞名。他先前曾表示瓦格納部隊會暫停砲轟巴赫姆特，好讓烏軍帶美國記者看看這座城市，27日卻又改口說這番是玩笑話。

普里戈任這週表示由於缺乏莫斯科當局支持，瓦格納部隊死傷慘重。上週他也曾對裝備精良的烏軍將在巴赫姆特展開反攻表達擔憂。

俄軍27日試圖切斷對巴赫姆特的重要運補路線，從而對防守的烏軍施加更多壓力。

烏東的烏軍發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）於電視訪問時表示，巴赫姆特在過去24小時爆發13場新的駁火。

奇列瓦蒂說：「敵方在巴赫姆特的主要目標是切斷對外通聯，所幸經持續反擊後，我們仍能交付補給並撤出傷員。」

俄軍攻奪烏東巴赫姆特，白宮：5個月來傷亡10萬人

美國白宮官員1日表示，俄羅斯在攻奪烏克蘭東部城市巴赫姆特的過去5個月戰鬥中，有超過2萬名俄國戰鬥人員喪命，另有8萬人受傷。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）告訴記者：「我們估計俄羅斯傷亡數超過10萬人，其中包括逾2萬人陣亡。」

柯比表示，他引述最近解密的美方情報，俄軍陣亡2萬多人，其中約有一半是俄國傭兵組織瓦格納集團的士兵。

美方對於俄軍在巴赫姆特的傷亡評估數據，是從去年12月初起算。

柯比提到：「最重要的是，歷經數個月的戰鬥和龐大損失後，俄羅斯的進攻企圖產生適得其反結果。」

柯比還說，他沒有提供烏克蘭傷亡人數的評估資料，因為「他們是受害者，俄羅斯是侵略者。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航