升息助長房市觀望，六都4月買賣移轉棟數創5年同期新低

（中央社）台灣房屋集團趨勢中心指出，今（2023）年4月六都買賣移轉棟數合計共1萬6287棟，月減21.9％，年減27.4％，量能為5年同期新低，除清明連假致工作天數減少外，3月底央行第5度升息，也助長房市觀望。

台灣房屋集團趨勢中心發稿指出，根據六都地政局資料顯示，今年4月的買賣移轉棟數出爐，分別為台北1975棟，月減12.4％，年減28.1％；新北4170棟，月減24.7％，年減31.8％；桃園2654棟，月減21.8％，年減28％；台中3061棟，月減24.4％，年減33％；台南1796棟，月減17.7％，年減7.1％；高雄2631棟，月減23.6％，年減22.4％；六都合計共1萬6287棟，月減21.9％，年減27.4％，量能為近5年同期新低。

在各都表現方面，包括台北、新北、桃園及高雄，4月量能皆為近5年的同期低量，過去常有突出表現的台中，也因新案交屋量不如以往，月減幅為六都第2，年減幅更是六都之最，進而擴大了4月整體的量縮情勢，也使得今年前4個月的累計買賣移轉量不到6.6萬棟，較去年同期減少約24.9％，量能為近5年量能最低迷。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，4月買賣移轉棟數年月雙減，首先是遇上清明連假，使工作天數較3月減少；其次是升息發酵，3月底央行第5度升息，讓第2季房市再掀觀望，自住買方雖持續看屋，但追價力道保守，交易有待磨合。

除了升息效應擴散外，後續房市還會受「平均地權條例」、通膨、選情等因素影響，其中平均地權條例的子法，對私法人購買老屋進行都更、危老，並非全面開綠燈，恐衝擊建商往後的整合意願，因此高齡老宅的買氣是否有所起伏，將是後續市場的關注重點之一。

觀察六都的買賣移轉熱區，以台中梧棲及台南善化最吸睛。梧棲今年4月買賣移轉量達284棟，年增647.4％，為縣市合併以來的4月史上新高，也是繼2018年12月後，再度突破200棟大關，刷新近53個月來的單月大量。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，梧棲從去年底開始，接連有案子完工，合計超過500戶量體陸續交屋，讓梧棲今年以來的量能不斷走高，加上當地房價相對親民，首購買盤持續進軍，一舉使梧棲4月躋身台中3大買賣移轉熱區。

善化的表現也搶眼，4月量能232棟，月增383.3％、年增562.9％。陳定中表示，善化受南科發展帶動，人口穩定增加，如今人口已將近5.2萬人，剛性買盤扎實，加上南科周邊近期也有新案交屋拉抬量能，吸引科技新貴買進，讓善化在4月異軍突起，成為台南買賣移轉的黑馬。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航