2023/05/02,
印太

尹錫悅強化韓美同盟，「俄中朝 vs. 美日韓」東北亞兩大陣營對抗成時代趨勢

尹錫悅強化韓美同盟，「俄中朝 vs. 美日韓」東北亞兩大陣營對抗成時代趨勢
南韓總統尹錫悅（左）美東時間26日在白宮與美國總統拜登（右）會談。他在記者會上表示，與北韓的和平將須透過實力來達成，而非仰賴對方的「善意」。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年4月27日

我們想讓你知道的是

中國在過去5年對文在寅政府的「冷待」可能也是尹錫悅政府積極轉向的原因之一。限韓令等措施雖然確實對韓國經濟造成負面影響，但也一定程度降低韓國對中國的依賴度。外界認為，薩德飛彈事件帶來的經濟報復已是中國能祭出的最高強度制裁。

（中央社）韓國總統尹錫悅結束訪美行程，強化韓美同盟態勢，來自中方的反彈也在增加。專家指出，東北亞兩大陣營對立已是無法避免的時代趨勢，俄中朝（北韓）的聯合越形鞏固，也會強化美日韓的同盟關係，希望遏制北韓威脅的韓國政府不太可能再採取親中立場。

韓國政府2016年宣布就接受美國協助部署「終端高空防禦飛彈系統」（THAAD，簡稱薩德）展開協商，引起鄰近的中國及俄羅斯強烈反彈，中國因此採取限韓令等多項經濟報復措施；文在寅政府2017年上台後，與中方談判達成「三不原則」（不考慮追加薩德系統、不加入美國反導彈體系、不發展美日韓三方軍事同盟），韓中關係逐漸緩和。

但在5年後，韓國保守派重掌政權，上述「三不原則」實際上已成為歷史，新上任的尹錫悅政府雖堅持與中國維持相互尊重的經濟夥伴關係，但積極強化美韓同盟、為深化美日韓軍事合作而改善韓日關係等種種努力，明顯較前任政府展現選邊（親美）立場。

尹錫悅4月底訪美，他在上任一年內就與美國總統拜登進行2次雙邊峰會，此行更是韓國領袖時隔12年赴美進行國是訪問，顯現美方當前對韓國的重視。

尹錫悅率大批韓國政商界人士前往華府，在峰會之餘也應邀至美國國會及哈佛大學演講，「高規格待遇」成為執政黨國民力量誇耀親美政策的成績單。

不過，韓國國內對政府一邊倒向美國的做法有不少反對聲浪，其中最主要憂心美國承諾的「擴張遏制力」對北韓等安保威脅的應對能力，以及刺激中國可能引起的經濟報復。

傾向進步派的《韓民族日報》彙集6名外交相關專家學者意見指出，這次美韓峰會過度聚焦於美韓同盟與強化擴張遏制力，在經濟安全方面卻沒有實際進展，可能因北韓、中國、俄羅斯的反彈面臨挑戰。

亞洲大學美中政策研究所所長金興圭認為，尹錫悅政府看來已積極接受美方就國際政治提出的兩大陣營論，質疑當局是否確實理解國際政治的現實狀況，「這次幾乎沒有在經濟安全方面的實質成果，看不出對選邊站可能副作用的顧慮」。

對於外界憂心中國實施經濟報復，韓國產業通商資源部貿易投資室長金完基（音譯）1日在進出口動向記者會表示，目前尚未出現通關、檢疫延遲等直接受影響案例，進出口相關局處、大韓貿易投資振興公社（KOTRA）、韓國貿易協會（KITA）等相關單位都維持密切溝通，並持續關注中方狀況。

他強調，中國是韓國最大出口國，也是重要經濟夥伴，政府雖然在安保上與美國合作，但在經濟上是與包括中國在內的全世界合作，會堅守「安美經世」（安保與美國合作、經濟與世界合作）的立場。

「安美經世」的原則能否維持，還得看北京當局是否買帳。

世宗研究所安全戰略研究室室長兼中國研究中心主任鄭載興向《中央社》指出，中國國家主席習近平開啟第3任期同時訂下透過強化中俄安保經濟合作的方式，促成多極化國際秩序的對外戰略核心。韓國在此前提下採取倒向美國政策，中國將很難穩定維持與韓國的經濟夥伴關係。

但就目前狀況來看，鄭載興說，尹錫悅政府看來將持續強化美韓、美日韓的安保合作，這將促使朝鮮半島周邊產生類似新冷戰的局面。

熟悉兩岸議題的韓國湖西大學教授全家霖則認為，即使韓國不選邊站，在東北亞地區的兩大陣營對立情形已是無法避免的時代趨勢，「俄中朝（北韓）的聯合越來越鞏固，也會強化美日韓的同盟、友邦關係」，希望遏制北韓威脅的韓國政府不太可能再採取親中立場。

中國在過去5年對文在寅政府的「冷待」可能也是尹錫悅政府積極轉向的原因之一。文在寅2017年上任後不久就前往中國國是訪問，但不僅沒能見到習近平，與時任國務院總理李克強的會面也被延後，抵中後自行前往當地餐廳用餐的待遇更是與尹錫悅這次訪美形成強烈對比。

面對極力在美中對立間持平的文在寅政府，中國限韓令等經濟制裁並無明顯好轉跡象，反而到去年尹錫悅勝選後才出現中國重新上架韓劇等限韓措施鬆動跡象，令人懷疑親中政策是否真能換來好處。

限韓令等措施雖然確實對韓國經濟造成負面影響，但也一定程度降低韓國對中國的依賴度。外界認為，薩德飛彈事件帶來的經濟報復已是中國能祭出的最高強度制裁。

曾任職於韓國開發研究院（KDI）的前國民力量議員劉承旼日前接受媒體訪問分析，據韓國貿易協會北京分會統計，中國今年第1季自韓國進口額較去年同期大減28.2%，且北京當局定下半導體在2025年前達到7成自給率目標，「即使經濟狀況好轉，韓中貿易也很難有大幅成長」。

對於兩大陣營對抗可能招致的經濟報復，美國也積極尋求應對方案。《日本經濟新聞》報導指出，拜登政府在七大工業國集團（G7）領袖峰會時可能為牽制中國經濟能力提出關稅合作方案，規劃當中國對美國友邦祭出經濟報復措施時，提高對中國製產品課徵關稅作為反制，並提供受影響友邦金融支援或降低關稅等補償措施。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。