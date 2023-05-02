2023/05/02,
動物

研究：樹獺毛皮窩藏能產抗生素的細菌，對付「超級細菌」抗藥性有解

研究：樹獺毛皮窩藏能產抗生素的細菌，對付「超級細菌」抗藥性有解
Photo Credit: Shutterstock/達志影像

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哥斯大黎加大學研究人員賈瓦利亞（Max Chavarria）告訴《法新社》：「如果你盯著樹獺的毛皮，就可以看到有東西在動，可以看到飛蛾、各種不同的昆蟲……這是一個非常豐富的棲息地。」他們發現樹獺身上可能有能製造抗生素的細菌存在，讓樹獺「能控制潛在病原菌增生……或是抑制（真菌等）其他競爭者生存」。

（中央社）哥斯大黎加樹獺的毛皮似乎窩藏能產生抗生素的細菌，科學家希望這能替日益嚴重的「超級細菌」抗藥性問題找到解方，目前人類能對付超級細菌的藥物持續減少。

研究人員發現，樹獺的毛皮住著熱鬧的昆蟲、藻類、菌類，以及細菌等微生物，有些可能會致病。但專家說，這種移動速度出名緩慢的哺乳類動物，出奇地似乎不會受到感染。

哥斯大黎加大學（University of Costa Rica）研究人員賈瓦利亞（Max Chavarria）告訴《法新社》：「如果你盯著樹獺的毛皮，就可以看到有東西在動，可以看到飛蛾、各種不同的昆蟲……這是一個非常豐富的棲息地。」

他說：「當許多種類的有機體共存時，顯然必定有控制他們的系統。」

賈瓦利亞與研究團隊從哥斯大黎加二趾與三趾樹獺身上取得毛皮樣本，以探究樹獺毛皮上的控制系統。

根據發表於《環境微生物學期刊》（Environmental Microbiology）的研究報告，他們發現樹獺身上可能有能製造抗生素的細菌存在，讓樹獺「能控制潛在病原菌增生……或是抑制（真菌等）其他競爭者生存」。

樹獺是哥斯大黎加的國家象徵，也是吸引遊客到這個中美洲國家觀光的一大因素。但根據國際自然保育聯盟 （IUCN）瀕危物種紅色名錄（Red List of Threatened Species），兩趾樹獺與三趾樹獺的數量都在下滑。

美國保育人士艾弗里（Judy Avey）在加勒比海沿岸氣候溫和的叢林裡經營一個保護區，照料與人類或其他動物接觸後受傷的樹獺，希望讓牠們回歸野外，恢復正常生活。

艾弗里告訴《法新社》：「我們從未接收過生病的樹獺。我們收治過被電線電傷、整隻手臂被毀掉的樹獺……但沒有遇到感染情況。」

「我想（自經營保護區的）30年來，我們只見過5隻因感染受傷被送來的動物，所以這透露了牠們身上生態系統的一些訊息。」

研究人員賈瓦利亞從保護區樹獺身上取得毛皮樣本，拿回他的實驗室檢視。他在2020年展開研究，已找出20種「候選」微生物等待命名。

但他說，要判定樹獺身上的化合物是否對人類有用，前方還有很長一段路要走，「在應用於人類健康前，重要的是要先了解……這其中涉及哪種分子」。

相關例子是英國科學家佛萊明（Alexander Fleming）1928年發現的青黴素。他當時發現污染實驗室培養皿的一種真菌，似乎能殺死一種會致病的細菌。他率先全球發現能殺死細菌的抗生素，讓他在1945年獲得諾貝爾醫學獎。

然而，微生物能對抗生素產生抗藥性，這問題日益嚴重，代表一些藥物不再能用來治療原本可治的感染症狀。

抗生素抗藥性（antimicrobial resistance）是一種自然現象，但在人類、動物與植物身上過度使用與濫用抗生素，導致問題惡化。世界衛生組織（WHO）估計，到了2050年，抗生素抗藥性每年恐導致1000萬人死亡。

賈瓦利亞說：「像我們這類的計畫有助於找到……新分子，以在中、長期用於對付抗生素抗藥性。」

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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