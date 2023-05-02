烏克蘭女兵：我們是跟男性一樣優秀的軍人，台灣女性教召人員勿抗拒嘗試及學習新事物

文：鍾佑貞（中央社記者）

烏東戰爭前線背後，烏克蘭人無分年齡與性別，自願參與軍事訓練，從基本戰術、戰地醫療到反裝甲武器與無人機操作，堅實的民防團隊是烏國在炮火中屹立的基礎。記者鍾佑貞前往烏西利維夫，一探烏克蘭國土防衛軍日常訓練。

47歲的娜塔莉亞原本在烏克蘭從事人資工作，她因戰爭回歸軍旅，將軍事經驗濃縮為最強教科書，提升民眾存活率。她向台灣女性受召人員喊話：「我們是跟男性一樣優秀的軍人」，呼籲台灣教召人員接受新事物。

2014年俄羅斯開始占領克里米亞（Crimea）及烏克蘭東部領土後，烏克蘭數千名女性自願投身武裝部隊。轉眼9年過去，在烏克蘭軍隊服役的女性人數增至1倍。2022年2月俄軍全面入侵後，再次掀起女性從軍熱潮。

47歲的娜塔莉亞（Natalia）就是其一。即使先生已在前線圍城巴赫姆特（Bakhmut），女兒剛升大二，娜塔莉亞仍義無反顧，毫不猶豫再次穿上軍服。

娜塔莉亞2018年簽約入伍，兩年後約滿退役。烏克蘭戰爭爆發後，她暫別人資生涯投身國土防衛軍（Territorial Defence Force, TDF），協助訓練烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）平民進行團體戰鬥。

「我有經驗，有些人沒有。國家需要訓練軍人，也給我們時間訓練沒有經驗的平民備戰及了解什麼時候該做什麼事情。這很重要，訓練有素的人保命率高。」

Photo Credit: 中央社 2014年俄羅斯開始佔領克里米亞及烏克蘭東部領土後，烏克蘭數千名女性自願投身武裝部隊。俄烏戰爭後，女性從軍熱潮再起。圖為烏國西北部城市盧茨克培訓平民戰時醫療的志願兵瑪莉亞。中央社記者鍾佑貞盧茨克攝 112年5月1日

父權傳統深植烏克蘭社會，尤其在國防部門。但現下這場戰役使軍事文化更朝平權傾斜。烏克蘭政治領導層對女兵接受度漸高，社會對女兵的態度也出現轉向，同意軍中女性應享有與男性同等機會的比例從2018年的53%急劇上升至2022年的80%。

烏克蘭2020年推出國家行動計畫，內容包括改善女性兵役條件及為女性退伍軍人及其家人提供免費法律諮詢、協助回歸平民生活。

不過，仍有女兵需要克服指揮官及男性同袍對女兵抗敵決心、戰鬥能力的質疑，及晉升和職業發展的障礙。受訪時一臉精緻妝容的娜塔莉亞則說，自己在軍中從未遇過任何相關的挫折，甚至因為過去經驗而在二度從軍時立刻被賦予管理職。

她今天對《中央社》表示，在軍事訓練面前，所有人都是獨立於性別的個體。「你應該把自己視為一個人（an individual），而不是男人或女人。」就一般刻板印象而言，女性在高壓下總會失準，不過她就認識數名優秀的女狙擊手，她們頂住狙擊手被敵方捕獲必將受到冷血折磨、性暴力的心理負擔，殺敵準度高於男性。

娜塔莉亞理解台灣處境，但對台灣女性從軍狀況一無所知。當聽聞台灣首梯女性受教召人員定5月8日於桃園報到時，她教官魂上身喊話，勿抗拒嘗試及學習新事物，「如果你的國家正面臨挑戰， 你必須出力保衛家園、孩子。我們全是跟男性一樣優秀的軍人。」

Photo Credit: 中央社 烏克蘭利維夫每週三下午3、4時進行使用反裝甲火箭的模擬訓練課程，讓民眾學會瞄準800公尺距離內的動靜態目標。圖為女學員熟悉操作反裝甲火箭及故障排除。中央社記者鍾佑貞利維夫攝 112年5月1日

話題切入兩岸局勢，具軍事背景的娜塔莉亞著眼台灣民眾戰災反應訓練，利維夫的一般民眾則自情感、地緣政治或自身經驗出發。70歲的大學教授拉瑞莎（Larysa）對台灣曾是聯合國（UN）成員的過往如數家珍。她支持台灣自由獨立，認為兩岸當前的狀況應透過對話解決。

「美國支持台灣對抗中國，當然我們不樂見台灣像烏克蘭一樣面臨軍事衝突，因為我們已經因戰受苦，我不希望歷史在台灣身上重演，否則對整個世界而言都會很糟，對烏克蘭更是如此。」

寵物美容師伊凡娜（Ivanna）了解台灣面臨與烏克蘭類似的處境，她對中國抱持懷疑立場，認為中國憑藉強大經濟實力，試圖拉攏甚至奪取小國、分裂世界。

她受訪時多次強調這是根據所看所讀歸結的意見，「很明顯我對中國的看法比較負面，我無法客觀，因為我是烏克蘭人」。

她說，中國並非在幫助烏克蘭贏得戰爭，「搞不好還相反」，他們與俄國有些暗黑利益（dark interests）。

Photo Credit: 中央社 寵物美容師伊凡娜了解台灣與烏克蘭的處境類似，她懷疑中國是否願意協助止戰，認為中國藉強大經濟實力拉攏甚至奪取小國、分裂世界。「很明顯我對中國的看法比較負面，我無法客觀，因為我是烏克蘭人」。中央社記者鍾佑貞利維夫攝 112年5月1日

19歲的學生瓦勒瑞亞（Valeria）認為中國是否願意出手止戰仍有爭議，令人懷疑，但是如果北京真的協助調停，「那蠻酷的。」

中國國家主席習近平從未譴責俄羅斯侵略烏克蘭的行為，北京也大量採購俄國石油與天然氣，緩解西方制裁為莫斯科帶來的衝擊。不過，聯合國26日就加強與歐洲委員會合作的議案進行表決，議案提到「俄羅斯『侵略』烏克蘭後，歐洲面對前所未有的困難」。

中國在議案全案表決投下贊成票，引來外界猜測中國對俄侵烏的態度是否有所改變。

Photo Credit: 中央社 烏克蘭在作戰部隊和軍備方面終究不如俄羅斯，大批民眾於俄軍全面入侵後，前仆後繼加入當地民防組織受訓。圖為利維夫民眾自費參與室內近身作戰及攻堅突擊訓練。中央社記者鍾佑貞利維夫攝 112年5月1日

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀